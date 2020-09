Rīgas ‘Dinamo’ treneru korpusam pievienojas trīs ārvalstu treneri

Pētera Skudras vadītajam Latvijas klubam Rīgas “Dinamo” treneru kolektīvam trīs treneri pievienojušies - aizsargu treneris no Krievijas Dmitrijs Parhomenko, vārtsargu treneris Andrejs Kudins no Baltkrievijas un video treneris no Krievijas Igors Makarovs, vēsta kluba preses dienests.

Viņi visi strādās kopā ar līdzšinējiem treneriem – Raimondu Vilkotu, Aleksandru Ņiživiju un fiziskās sagatavotības treneri Raivi Miezānu.

47 gadus vecais Parhomenko jau ir strādājis ar Pēteri Skudru Ņižņijnovgorodas "Torpedo" komandā 2017./2018. gada sezonā, bet iepriekšējās divas sezonas strādāja VHL klubā Novokuzņeckas "Metallurg", kur bija gan galvenais treneris, gan arī galvenā trenera asistents. Savu trenera karjeru viņš uzsāka 2006. gadā un līdz šim ir bijis gan galvenā trenera asistents, gan arī galvenais treneris gan KHL, gan MHL. Pirms tam viņš aizvadīja visai garu spēlētāja karjeru, spēlējot aizsarga pozīcijā, un Krievijas spēcīgākajās līgās viņš dažādu komandu sastāvos kopā ir aizvadījis 566 spēles.

50 gadus vecais Kudins savas trenera karjeras laikā ir strādājis Baltkrievijas ekstralīgas komandā Soļigorska "Šahtjor", bijis Baltkrievijas U-20 izlases vārtsargu treneris, divas sezonas strādāja ar KHL kluba Minskas "Dinamo" vārtsargiem, bet iepriekšējā sezonā bija MHL komandas Sanktpēterburgas "Dinamo" vārtsargu treneris. Savas hokeja vārtsarga karjeras laikā viņš ir spēlējis dažādās Baltkrievijas komandās.

47 vecais video treneris Igors Makarovs iepriekšējā sezonā šādus pienākumus veica citā KHL klubā Vladivostokas "Admiral".