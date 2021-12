Rīgas ‘Dinamo’ uzvar papildlaikā, bet neizmanto iespēju pakāpties turnīra tabulā

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" trešdien pārtrauca piecu spēļu zaudējumu sēriju, viesos pieveicot Maskavas apgabala "Vitjazj" komandu. Rīdzinieki gan neizmantoja iespēju pretiniekus apdzīt Rietumu konferences turnīra tabulā.

Rīgas komanda uzvarēja papildlaikā, laukuma saimniekus pieveicot ar rezultātu 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

"Dinamo" ar 40 spēlēs sakrātiem 32 punktiem pietuvojusies "Vitjazj" komandai, kurai ir 33 punkti. "Dinamieši" joprojām ieņem pēdējo, 12. vietu Rietumu konferencē. Uzvara pamatlaikā varēja ļaut pakāpties uz 11. pozīciju konferencē.

Komandas jau no pirmajām minūtēm apmainījās ar bīstamiem uzbrukumiem. Pirmos vārtus gan mājinieki, gan viesi guva vairākumā. Vispirms izcēlās somu duets Niko Ojamaki un Miro Altonens, Altonenam pēc tautieša veiksmīgas ieiešanas zonā pārspējot Jūliusu Hudāčeku. Savukārt nepilnas divas minūtes vēlāk "Dinamo" labā vārtus ar metienu "devītniekā" guva Rudolfs Červenijs.

Otrā perioda ritējums dalāms divās daļās. Rīdzinieki vairāk nekā astoņas minūtes neizpildīja pat vienu metienu pa Ježova vārtiem, "Vitjazj" demonstrējot pārākumu. Tomēr pāris iespējas spēlēt vairākumā ļāva viesiem sagrābt iniciatīvu, kuru vadībā ar 2:1 pārvērta Mets Lorito.

Trešajā trešdaļā Podoļskas vienībai bija nomācošs pārsvars. Pietiekami ilgu laiku "Vitjazj" hokejistiem gan neizdevās izmantot ripas kontroli, "Dinamo" it kā lēnām tuvojoties izcīnītai uzvarai. Taču septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām Vitālijs Popovs pēc ātras ieslidošanas zonā izlīdzināja rezultātu.

Abu komandu aktivitāte līdz papildlaikam noplaka. Savukārt tās pašā ievadā "Dinamo" izrāva uzvaru, precīzu metienu izpildot komandas rezultatīvākajam hokejistam Lukašam Radilam, kurš nu jau sakrājis 22 punktus (8+14).

Rīdzinieki pēc izbraukuma Podoļskā atgriezīsies mājās, kur svētdien "Arēnā Rīga" uzņems "Kuņluņ Red Star" vienību. Ķīnas klubs ieņem pēdējo vietu gan Austrumu konferencē, gan līgā.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Maskavas apgabala Vitjazj

Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Spēle noslēgusies

60:44 min. Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 3:2. Vārti! Freibergs asprātīgi atstāj ripu Lukašam Radilam, kurš no vārtu priekšas pārspēj Ježovu. "Dinamo" uzvar papildlaikā!

Sācies papildlaiks!"Vitjazj" uzreiz izkārto izgājienu uz Hudāčeka vārtiem, bet metiens izpaliek.

Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 2:2. Noslēdzies pamatlaiksJau tagad tapis zināms, ka "Dinamo" šovakar neapsteigs pretiniekus turnīra tabulā. "Vitjazj" ar izcīnīto punktu saglabās priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē.

Pēkšņu uzbrukumu izveido "Vitjazj" komanda, kas labu laiku nepamet viesu zonu. Sākusies pamatlaika pēdējā minūte.

Abas komandas mazliet apstājušās. Šķiet, ka tiek sagaidīts papildlaiks.

Trīs minūtes līdz pamatlaika beigām. Spēle jau teju četras minūtes rit bez pārtraukumiem.

Beidzot ar kādu uzbrukumu atzīmējas Rīgas komanda, kas arī pēc ielaistiem vārtiem ripu kontrolē krietni mazāk. Karjalainens un Červenijs atzīmējas ar metieniem, bet Ježovs ripu atsit.

52:54 min. Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 2:2 Vitālijs Popovs labi ieskrienas bez ripas un pēc piespēles saņemšanas pārāk vienkārši ieslido "dinamiešu" zonā. Krievijas hokejists tur izceļas ar spēcīgu metienu, izlīdzinot rezultātu. 29 gadus vecajam uzbrucējam tie ir pirmie vārti šosezon.

Hudāčeks spēcīgu Kemilainena metienu atsit ar ķiveri! Šādas epizodes palīdz atgādināt, ka "Vitjazj" ir viena veiksmīga metiena attālumā no rezultāta izlīdzināšanas.

"Vitjazj" hokejisti reizi pēc reizes cenšas ar individuālo meistarību iekļūt "Dinamo" zonā. Tas rezultātu nav nesis. Mazāk par deviņām minūtēm pamatlaikā.

Rīdzinieki trešajā trešdaļā uzbrukuši diezgan maz. Iniciatīva noteikti piederējusi laukuma saimniekiem, taču bīstamu momentu nav bijis daudz. Pamatlaikā atlikušas nepilnas 12 minūtes.

Vairāk uzbrūk mājinieki. Hudāčeks, kurš vēl Rīgas komandas kreklā nav uzvarējis, pārliecinoši tver ripu pēc bīstama Altonena metiena.

Rīdzinieki liedz mājiniekiem izpildīt bīstamus metienus. "Vitjazj" uzbrukums gan turpinās arī pēc noraidījuma beigām, bet Hudāčeks piespiež ripu.

42:17 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāPatriks Ozols neveiksmīgi paklupina pretinieku aiz viņa vārtiem.

Sākusies trešā trešdaļa!

Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 2:1 (1:1, 1:0). Noslēgusies otrā trešdaļaRīdzinieki daudzsološi noslēdz otro trešdaļu.

Rīdzinieki aizbēg trijatā pret vienu aizsargu! Jeļisejevs izlemj atspēlēt Čukstem, kurš pieslēdzās kā "otrais temps", bet aizsargs ripu met virsū Ježovam. Lorito cīnījās par atlēkušo ripu, bet pie tās netika.

Perioda otrajā pusē "Dinamo" ne tikai kaut cik izlīdzinājusi metienu skaitu, bet arī atguvusi iniciatīvu.

34:54 min. Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 2:1 Rīdzinieki 18 sekunžu laikā izkārto divas izcilas iespējas. Lauris Dārziņš gandrīz jau pārspēja Ježovu, bet epizodi vēlāk no labā iemetienu apļa izlemj piespēlēt, nevis mest. Ripu no komandas kapteiņa dabūja Mets Lorito, kurš nogādāja to kreisajā vārtu stūrī.

34:36 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāArtjoms Borodkins sodīts par ķeksēšanu.

Voronkovs kļūdās pie laukuma apmales, un Radils zibenīgi nogādā ripu vārtu priekšā. Karjalainens neizpilda pašu bīstamāko metienu, bet tāpat jāuzteic Ježovs, kurš glāba "Vitjazj" komandu.

Ivaņuženkovs pēdējā brīdī aptur Karsumu, kurš grasījās novirzīt ripu pustukšos vārtos. Ļoti bīstams vairākums, bet vēlamais rezultāts netiek sasniegts.

Červenijs gandrīz gūst otros vārtus! Uzbrucējs pēc Radila piespēles met no tuvas distances, bet Ježovs ar plecu aizskar ripu.

30:57 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāJeļisejevu aiz saviem vārtiem paklupināja Kirills Ļamins. Rīdzinieki neatdod ripu un patērē sekundes. Teju visas divas minūtes varēs spēlēt piecatā pret četriem. Iespēja izpildīt pirmo metienu šajā trešdaļā!

29:02 min. Komandas spēlēs četratāČukste mājinieku uzbrukuma laikā izpildīja sitienu ar nūju. Taču pēc svilpes sodīts pie vārtiem izcēlās domstarpības, par kurām sodīts arī Vitālijs Popovs.

Ojamaki pēc diagonālās piespēles met tieši garām vārtiem! Hudāčeks nepaspēja pārvietoties vārtos, lai atvairītu gandrīz teicamu soma metienu. "Vitjazj" šo uzbrukumu izveidoja sešatā, izmantojot pārsvaru pēc Čukstes pārkāpuma.

Otrajā periodā pagājušas jau astoņas minūtes. Viesi pie metiena vēl nav tikuši. Tālie rezervistu soliņi pagaidām palīdzējuši "Vitjazj" hokejistiem.

"Vitjazj" līderi radīja pāris satraukuma pilnas epizodes, bet līdz izcilam metienam mājiniekiem mazliet pietrūka.

24:26 min. Komandas spēlēs četratāMājinieku aktivitāte noslēdzas ar Meta Lorito pārkāpumu pret Ņesterovu.

Mazākumā dominē "Vitjazj". Stepans Starkovs divreiz pēc kārtas jaudīgi ieslido zonā. Pirmajā uzbrukumā uzbrucējs efektīgi apslidoja Hudāčeka vārtus, bet pie metiena netika. Kādas 20 sekundes vēlāk viņš jau tika līdz vārtu priekšai.

23:02 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāŅikita Gončarovs ar bargu spēka paņēmienu trāpa Čukstem pa galvu. Aizsargam nokrita arī ķivere, bet soģi Krievijas hokejistu soda vien ar divu minūšu pārkāpumu.

Sākusies otrā trešdaļa!

Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 1:1. Noslēgusies pirmā trešdaļaPerioda izskaņā ripu vairāk kontrolēja "dinamieši", kuriem šovakar, šādi spēlējot, noteikti ir labas izredzes tikt pie punktiem.

Laukuma saimnieki neaizvada pārliecinošu vairākumu. Pāris reizes veiksmīgi arī nospēlēja "dinamieši". Uzteikt var Bērziņu, kurš veiksmīgi "padedzināja" sekundes.

15:52 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāGints Meija nevajadzīgi paklupina pretinieku "Vitjazj" zonā.

Vairākumam seko divarpus minūtes bez pārtraukuma. Abas komandas joprojām gatavas piekopt uzbrūkošu hokeju.

10:59 min. Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 1:1. Vārti! Arīdzan viesi gūst vārtus pirmajā vairākumā! Turklāt vēlreiz tas tiek paveikts vairākumam ne tik tipiskā situācijā. "Dinamiešu" labā īsi pēc vienības ieslidošanas zonā izceļas Rudolfs Červenijs, kurš ar pēkšņu metienu tuvajā "devītniekā" pārspēj Iļju Ježovu!

9:48 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāGermans Ņesterovs sodīts par neatļautu spēka paņēmienu.

9:00 min. Rīgas "Dinamo" – "Vitjazj" 0:1 "Dinamieši" iekrīt uz mazliet neveiklu piespēli zonā. Kamēr Freibergs griež galvu, pie ripas jau ticis Ojamaki. Soms aizslido līdz vārtiem, izpilda metienu, bet Hudāčeks ripu atsit tieši virsū Altonenam, kurš gūst pirmos vārtus.

8:18 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāEmīls Porjē acīmredzami klupina Odetu, kurš viņu veiksmīgi uzķer uz pretkustību. Līdz šim "dinamieši", iespējams, bija pārāki, bet tagad tas varētu mainīties...

Podoļskā turpina norisināties atklāts hokejs. Spēlē aktīvi iesaistījies arī jaunpienācējs Hisamutdinovs, kurš izkārtoja labu metienu Zīlem.

Jevgeņijs Ļisovecs norībina Hudāčeka sargāto vārtu stabu! Ar bīstamu uzbrukumu atbild arī "Dinamo". Veiksmīgi saspēlējas Lorito un Dārziņš, izveidojot labu vārtu gūšanas iespēju Jeļisejevam, kurš netrāpa pa ripu.

Spēle sākusies!

Sāk skanēt valstu himnas. Spēles sākums mazliet iekavēsies.

Mājinieku sastāvā jāuzmana rezultatīvie ārzemnieki Ojamaki, Odets, Altonens un Kemilainens. Viņi sakrājuši attiecīgi 38, 31, 30 un 22 punktus.https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/1473675943340392449

Rīgas "Dinamo" rindās šovakar debitēs uzbrucējs Arsēns Hisamutdinovs. Ārpus pieteikuma palicis jaunais papildinājums Vladislavs Gross, kuram vēl būs jāpacīnās par vietu vārtos. Tos šodien sargās Hudāčeks.

Neveiksmju sēriju var pasniegt dažādi. Pieci zaudējumi pēc kārtas vai 11 zaudējumi pēdējās 12 spēlēs. Vienkārši sakot, Rīgas komanda iekritusi pamatīgā bedrē.

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji! Rīgas "Dinamo" vienība šovakar viesojas Podoļskā, kur centīsies pārtraukt ļoti neveiksmīgu spēļu sēriju.