Rīgas 'Dinamo' vēlreiz saņem pērienu no Hārtlija un 'Avangard'

Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" sestdien izbraukumā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu (1:1, 0:3, 0:0) piekāpāsOmskas "Avangard", ko trenē Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

Rīgas "Dinamo" spēli sāka veiksmīgi un aktīvi cīnījās, un trešajā minūtē Daniels Bērziņš izvirzīja vadībā Latvijas klubu, tomēr sešas minūtes vēlāk Valentīns Pjanovs rezultātu izlīdzināja. Pirmais periods aizritēja līdzīgā cīņā, taču otrajā periodā "Avangard" jau bija ievērojami pārāki un ielika pamatus uzvarai. Robs Klinkhammers 21. minūtē realizēja vairākumu, bet pēc tam precīzs vēlreiz bija Pjanovs un Semjons Košeļevs.

Rīgas "Dinamo" vārtsargs Aleksandrs Salāks atvairīja 24 no 28 pretinieku metieniem, bet rīdzinieki izdarīja 22 metienus pa vārtiem.

Šajā sezonā "Dinamo" izbraukumā piedzīvojusi tikai zaudējumus.

Rīgas klubs ar astoņiem punktiem 16 spēlēs ieņem pēdējo vietu gan Rietumu konferencē, gan visā līgā. Savukārt "Avangard" ar 23 punktiem 16 dueļos pacēlās uz otro vietu austrumos.

Pirmdien Rīgas hokejisti viesosies pie Čeļabinskas "Traktor", bet divas dienas vēlāk būs duelis ar Nursultanas "Baris".

Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:4. Spēle noslēgusies.Vairākums nepalīdzēja "Dinamo" gūt otros vārtus.

57:24 min. Noraidījums "Avangard" sastāvā. Šumakovs vairākumā darbojās ar lielu enerģiju, taču piektos vārtus savai komandai viņš neguva. Pēc tam spēle atsākās, taču drīz vien noteikumus pārkāpa Manuhovs, kurš sodīts par klupināšanu.

54:49 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo"."Avangard" hokejists Ščerbaks izdarīja ļoti spēcīgu metienu garām vārtiem. Tad "Dinamo" atkal pārkāpa noteikumus, mājinieki uzbruka aizturētā soda laikā, bet noteikumus pārkāpa Džeriņš.

"Dinamo" vairākumu sāka ar paviršu saspēli, un "Avangard" ripu ātri dabūja ārā no zonas. Turpinājums nebija daudz veiksmīgāks, un vairākums palika neizmantots.

49:57 min. Noraidījums "Avangard" komandā. Košeļevs uzskrēja virsū Salākam, bet tiesneši kaut ko sajauca un noraidīja šī mača galveno varoni Pjanovu.

Meija mazākumā tomēr izdarīja pirmo "Dinamo" metienu trešajā periodā. "Avangard" vienība vairākuma turpinājumā pārliecinoši darbojās uzbrukuma zonā.

48:04 min. Vēl viens noraidījums Rīgas "Dinamo". Par pretinieku nūjas turēšanu noraidīts Makmilans. Viņš aktīvi diskutēja ar tiesnešiem par šo epizodi un tika arī pie disciplinārsoda. Tas noteikti nepalīdzēs apdraudēt Bobkova vārtus.

Rīdzinieki mazākumu izturēja, taču "Avangard" hokejistiem bija divas labas vārtu gūšanas iespējas. Vienā epizodē Ališausks labi nocīnījās vārtu priekšā, bet tad Šumakovs meta ļoti neprecīzi.

42:55 min. Noraidījums "Dinamo" rindās. Pavlovs aizsardzības zonā nospēlēja celis celī Voinovam. "Dinamo" vēl viens mazākums.

Salāks turpinājumā atvairīja pāris metienus, bet rīdziniekiem Bērziņš bija pamanāms uzbrukuma zonā, bet metiena pa vārtiem nebija.

Rīdzinieki atlikušo vairākuma laiku trešā perioda ievadā nerealizēja.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:4. Noslēdzies 2. periods.Dārziņš un Eštons vairākuma ievadā apdraudēja vārtus, tomēr šajā periodā šo vairākumu realizēt neizdevās.

38:25 min. Noraidījums "Avangard" rindās. Par sitienu ar nūju sodu izcietīs Kirils Semjonovs.

Salāks atvairīja ļoti bīstamu metienu no pašas vārtu priekšas, bet tad viņu aiz vārtiem pretinieks nogāza. Pēc tam "Dinamo" uzbrukumā tika izdarīts metiens no asa leņķa.

33:49 min. Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:4 "Avangard" atkal neļāva "Dinamo" iziet no savas zonas, Ņikita Ščerbaks no kreisās malas devās uzbrukumā un meta, bet Semjons Košeļevs savāca atlēkušo ripu un iemeta to vārtos.

Spēle turpinājās augstā tempā un abas komandas apmainījās ar uzbrukumiem. "Dinamo" neveiksmīgi izgāja no savas zonas, pretinieki pārtvēra ripu un uzreiz izveidoja bīstamu momentu, taču šoreiz Salāks glāba.

Salāks izcēlās ar labu ripas tvērienu, bet viņš ripu nepiespieda un uzreiz atspēlēja komandas biedram. Vēlāk Makmilans beidzot otrajā periodā apdraudēja Bobkova vārtus.

"Dinamo" hokejisti mazākumu izturēja un neļāva mājiniekiem griezt virpuļus pie Salāka vārtiem.

26:22 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Mamčičs klupināja pretinieku neitrālajā zonā, sagādājot vēl vienu mazākumu savai komandai. Pēc labā spēles pirmā perioda turpinājums ir diezgan neizteiksmīgs.

24:53 min. Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:3"Dinamo" vairākumu iesāka ar labu momentu, bet turpinājums nebija pārāk veiksmīgs. Uzreiz pēc rīdzinieku vairākuma "Avangard" izspēlēja teicamu uzbrukumu, un pēc ātras saspēles Valentīns Pjanovs guva vārtus.

22:42 min. Noraidījums "Avangard" sastāvā.Pēc ļoti bīstama "Avangard" uzbrukuma arī rīdzinieki devās uzbrukumā, un tajā Šumakovs nopelnīja noraidījumu par ripas izmešanu no laukuma.

20:45 min. Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:2 "Avangard" hokejisti otrā perioda ievadā realizēja vairākumu, kad Robs Klinkhammers saņēma ripu no aizvārtes un izdarīja precīzu metienu zem vārtu pārliktņa.

Sācies 2. periods.

19:27 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kārters Eštons sodīts par Voinova turēšanu ar nūju. Atkārtojumā gan īsti neizskatījās pēc noraidījuma.

Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:1. Noslēdzies 1. periods.

Salāks mazākuma ievadā tika galā ar bīstamu momentu, bet turpinājumā mazākuma brigāde tika galā ar pretinieku uzbrukumiem.

15:09 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kristofers Berglunds devies izciest divu minūšu sodu par ripas izmešanu ārpus laukuma, tādējādi vilcinot spēles laiku.

Miķelis Rēdlihs vārtu priekšā aktīvi cīnījās, Dārziņš arī gaidīja vārtsarga atvairīto ripu, taču aizsargs patraucēja izdarīt metienu. "Avangard" nerealizēja labu pretuzbrukuma iespēju, bet mirkli vēlāk Salāks glāba no vārtu zaudējumu.

Pavlovs uzbrukuma zonā sadūrās ar pretinieku, kuram pēc tam vajadzēja komandas biedru palīdzību, lai atstātu laukumu. Rīdzinieki turpināja demonstrēt kvalitatīvu hokeju.

Džeriņš vārtu tuvumā ļoti bīstami uzmeta pa vārtiem, taču neizdevās viņam pārspēt vārtsargu.

8:34 min. Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:1 "Avangard" izveidoja pamatīgu ofensīvu "Dinamo" aizsardzības zonā, un Valentīns Pjanovs ar ļoti veiklu nūjas kustību ievirzīja ripu vārtos, pārsteidzot Aleksandru Salāku.

Bērziņš aizvada savas KHL karjeras labāko pirmo periodu - viņš atņēma pretiniekam ripu un atkal apdraudēja vārdus. Mirkli vēlāk arī Dārziņš apdraudēja vārtus, izlaužoties līdz vārtiem no labās malas.

Bērziņš vēlāk vēlreiz bija uzbrukuma smailē, izslidoja no aizvārtes un apdraudēja vārtus. Rīdzinieki turpina aktīvo spēles sākumu.

2:42 min. Rīgas "Dinamo" - "Avangard" 1:0 Daniels Bērziņš dežūrēja vārtu priekšā, un viņš pēc Oskara Bārtuļa un Kārtera Eštona piespēlēm ievirzīja ripu starp Igora Bobkova kājsargiem.

Košeļevs uzbrukuma zonas vidū saņēma ripu un meta, taču trāpīja pa "Dinamo" vārtu pārliktni.

Spēles sākumā "Dinamo" hokejisti darbojās aktīvi un darbojās uzbrukuma zonā. Lipsberga metiens pēc iemetiena tika bloķēts, bet Dārziņa metienu ar kājsargu atvairīja "Avangard" vārtsargs Bobkovs.

Spēle sākusies!

Rīgas "Dinamo" sastāvs spēlei: Vārtos: Aleksandrs Salāks, rezervē: Andrejs Makarovs;1.maiņa: Miķelis Rēdlihs – Brendons Makmilans – Lauris Dārziņš; Oskars Bārtulis – Nerijus Ališausks; 2. maiņa: Koltons Gilīss – Eštons Kārters – Gints Meija; Uvis Balinskis – Roberts Mamčičs; 3. maiņa: Vitālijs Pavlovs – Andris Džeriņš – Roberts Lipsbergs; Kristaps Sotnieks – Krisofers Berglunds; 4. maiņa: Frenks Razgals – Antons Trastašenkovs – Oskars Batņa, Daniels Bērziņš; Sergejs Gimajevs.

Rīgas "Dinamo" hokejisti devušies ceturtajā izbraukuma spēļu sērijā šajā sezonā, un sestdien rīdzinieki vēlreiz tiekas ar Omskas "Avangard". Abas komandas šajā sezonā jau aizvadīja spēli Rīgā, un toreiz piedzīvoja smagu zaudējumu. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-kaunpilna-sezona-turpinas-sanemta-pamatiga-suta-no-hartlija-un-avangard.d?id=51514335