Rīgas 'Dinamo' zaudējumā 'Salavat Julajev' vienībai neizmanto lērumu vairākuma iespēju

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" otrdien pēc izlašu pārtraukuma atgriezās hokeja laukumā, papildlaikā ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) mājās piekāpjoties Ufas "Salavat Julajev" vienībai.

Rīgas "Dinamo" vienība jau pirmajā periodā tika pie trim iespējam spēlēt skaitliskajā vairākumā, tomēr katra no tām pārlieku lielus draudus Juhas Metsola sargātajiem vārtiem neradīja.

Tā vietā pirmie vārtus guva viesi. Dmitrijs Kugriševs apslidoja rīdzinieku cietoksni un jau kritienā paslidināja ripu uz vārtu priekšu, kur tā atsitās pret Oskara Batņas kāju un knapi pārslīdēja pāri vārtu līnijai. Lai gan tiesnešiem bija nepieciešami neskaitāmi video atkārtojumi, soģi lēma par labu vārtu ieskaitīšanai.

Spēles 36. minūtē rezultātu ar spēcīgu metienu no zilās līnijas gan izlīdzināja aizsargs Nerijus Ališausks.

Mača trešā trešdaļa tika uzsākta, "Dinamo" komandai sešas no astoņām minūtēm aizvadot vairākumā. Lai gan četru minūšu ilga iespēja spēlēt piecatā pret četriem tika iesākta daudzsološi, arī šis vairākums noplaka. Tā vietā pie pirmās iespējas uzbrukt vairākumā tika Ufas komanda, kuras bīstamos mēģinājumus apturēja vien vārtsarga Aleksandra Salāka izcilā darbība vārtos.

Spēles pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 1:1, tomēr papildlaikā dominēja "Salavat Julajev" komanda, kuras rindās atkal izcēlās Kugriševs, izraujot uzvaru viesiem.

Rīgas komanda pēc zaudējuma ar 18 punktiem 26 spēlēs saglabā pēdējo vietu līgā, bet Ufas hokejisti ar 33 punktiem 26 spēlēs pakāpušies uz trešo vietu Austrumu konferencē. "Dinamo" piecu spēļu sēriju mājās turpinās ceturtdien, kad "Arēnā Rīga" tiks uzņemta Kaspara Daugaviņa, Mārtiņa Karsuma, Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa pārstāvētā Maskavas "Spartak" komanda.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

KHL SPĒLE: RĪGAS DINAMO – SALAVAT JULAJEV

Ufas vienība turpina vērpt dažādus uzbrukumus "Dinamo" zonā. Pirmo divu minūšu laikā mājinieki praktiski nav spējuši tikt pie uzbrukuma.

62:05 min. Rīgas "Dinamo" - "Salavat Julajev" 1:2 Burmistrovs ieslido zonā, atdod piespēli un Kugriševs, neapturot ripu, ar spēcīgu plaukstas metienu izrauj viesiem uzvaru.

Rēdlihs vien klupienā spēj pārtvert piespēli, lai apturētu Pašnina un Sošnikova saspēli, kas būtu beigusies ar neaizkavētu metienu pa Salāka vārtiem.

Sācies papildlaiks!

Noslēdzies pamatlaiks!

Bērziņš asprātīgi atstāj ripu aiz muguras Eštonam, kurš, iespējams, varēja slidot vēl tuvāk, bet izpildīja metienu no distances. Dažas sekundes vēlāk seko arī Balinska metiens. Abus atvaira Metsola.

Kugriševs met gar vārtiem, bet ripa atsitas pret Balinski, no kura tā pārlec pāri Salāka kājsargam. Vārtsargs laikus reaģē un ripu piespiež. Pamatlaikā palikusi vēl minūte un 15 sekundes.

Protapovičs izslido no aizvārtes un cenšas uzcelt ripu uz lāpstiņas, lai to raidītu tuvējā, augšējā stūrī. Mājinieku vienības jaunpienācējam gan neizdodas meistarību līdz galam nodemonstrēt.

56:26 min. Abas komandas spēlēs četratāDžeriņš notriec Kugriševu, kurš, guļot uz ledus, ar nūju iesit Latvijas hokejistam, lai atriebtos.

"Salavat Julajev" uzreiz nostājas "Dinamo" zonā. Larsens un Ūmarks nekavējoties apdraud Salāka vārtus. Ielenkums pēc vienas minūtes vēl turpinās. Ūmarks, stāvot blakus vārtiem, "nomet" ripu Hartikainenam, kurš netraucēti no vārtu priekšas negūst vārtus. Izcili nospēlēja Salāks, kurš ar ķērājcimdu glāba komandu! Mazākuma izskaņā Hartikainens bīstami pielabo Sošnikova metienu, tomēr divas minūtes izciestas ar pāris izbīļa pilniem momentiem.

53:14 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāEštons, palīdzot aizsargiem, ar nūju aizķer Soloduhinu.

Hartikainens un Larsens izpilda pāris bīstamus metienus. Vēl astoņas minūtes pamatlaikā.

Ufas vienībai izcila iespēja pie "Dinamo" vārtiem, bet ripu no vārtu priekšas "noslauka" Sotnieks.

Bīstamu metienu sērija noslēdzas ar nokritušu spēlētāju kaudzi Metsolas vārtu priekšā. Džeriņš un Eštons izpildīja vairākus spēcīgus metienus. Pirmā no četrām minūtēm vairākumā izmantota lietderīgi. Turpinājums nav tik priecējošs, lai gan viltīgu metienu izpildīja Setdikovs. Ripa atsitās pret tīklu no ārpuses, kas apmānīja vairākus arēnā esošos fanus. Vairākuma noslēgumā Sotnieks un Ališausks izpilda pāris neprecīzu metienu no distances. Sotnieks met vēlreiz, bet Metsola ar ķērājcimdu atsit viņa mēģinājumu. "Salavat Julajev" iztur četru minūšu ilgo mazākumu.

43:39 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāMihails Pašņins cīņā par ripu ar nūju pārsit Marenim lūpu. Aizsargs sodīts ar 2+2 minūšu sodu.

Rīdziniekiem vairākumā nepadodas īsti nekas. Bīstamākā metiena autors šajās divās minūtēs bija Pjotrs Hohrjakovs, kurš pretuzbrukumā meta mazliet virs Salāka vārtiem.

40:16 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāAleksandrs Burmistrovs pašā perioda ievadā nejauši klupina Andri Džeriņu. "Dinamiešiem" jau ceturtā iespēja uzbrukt skaitliskajā vairākumā.

Sācies 3. periods.

Noslēdzies 2. periods.

Koļedovs ar rokām apmalē grūž Bērziņu, kurš, negaidot spēka paņēmienu, pat apmet kūleni. Hokejists cieš, bet pats saviem spēkiem spēj tikt līdz soliņam. Tiesneši pārkāpumu gan nepiespriež.

"Dinamo" šoreiz aizslido pretuzbrukumā divatā pret vienu aizsargu. Marenis izlemj uzbrukt pats ar plaukstas metienu, tomēr to bloķē Grigorijs Paņins.

Arzamascevs kļūdās uz zilās līnijas, Setdikovs aizbēg vienatnē izgājienā, tomēr viņu no sāniem panāk Staņislavs Garejevs, kurš, nirstot ar galvu uz priekšu, izsit "Dinamo" jaunpienācējam ripu.

Lipsbergs izslido no aizvārtes un met tuvējā, augšējā stūrī. Metsola ripu tver ķērājcimdā.

35:54 min. Rīgas "Dinamo" - "Salavat Julajev" 1:1 Bērziņš uzvar iemetienu, Ģēģeris padod ripu atpakaļ uz zilo līniju, no kuras Ališausks cauršauj viesu aizsardzību un raida ripu vārtos.

Spēle pēc ielaistajiem vārtiem bijusi pietiekami līdzvērtīga. Ufas komandai padodas gan krietni bīstamāki uzbrukumi. Salākam pāris reizes bijis jāpiespiež ripu steigā pirms klāt saskrien viesu uzbrucēji.

27:18 min. Rīgas "Dinamo" - "Salavat Julajev" 0:1 Dmitrijs Kugriševs no tuvas distances uzbrūk vārtiem, kā arī tiek pie atlēkušās ripas. Tā kā Salāks jau atradās uz ledus, krievu uzbrucējs centās apslidot vārtus, bet viņu klupināja Māršals. Hokejists kritienā no aizvārtes centās ievirzīt ripu nepiesegtajā vārtu stūrī, tā atsitās pret Batņu, tomēr Salāks līdz tai paspēja, iespējams, tieši laikā to izvelkot no vārtiem. Tiesneši skatās video atkārtojumu. Video atkārtošana pamatīgi ieilgusi. Atkārtojums liek domāt, ka ripa pa pāris centimetriem pārslīdēja pāri līnijai, tomēr soģiem jāveic pietiekami sarežģīts lēmums. Vārti tiek ieskaitīti.

Soloduhins rīdzinieku aizsardzības zonā cīņā uz ledus trāpa Māršalam ar slidu pa seju. Māršala pašaizliedzība toties izveido ātro uzbrukumu, kurā pēc Rēdliha piespēli labu metienu izpilda Bērziņš. Ripu tver Metsola.

Rēdliha izpildīts metiens no zilās līnijas trāpa Džeriņam pa ausi. Hokejistam uz soliņa pie auss pieliek klāt ledu.

Sošnikovs ar vienu māņkustību apmāna Sotnieku un Māršalu, kā arī tiek līdz pašiem vārtiem. Tiesa, metiens bija jāizpilda no asa leņķa un to Salāks atvairīja.

Sācies 2. periods!

Noslēdzies 1. periods.

Ūmarks ar bīstamu piespēli būtu varējis izvirzīt komandas biedru metienam no vārtu priekšas, tomēr to laikus pārtver Sotnieks. Vēl 15 sekundes pirmajā periodā.

Pagājusi viena minūte no vairākuma. Iespējams, ka ripu līdz šim vairāk kontrolējusi Ufas komanda. Vairākums noslēdzas, rīdziniekiem ne reizi nenostājoties viesu aizsardzības zonā.

16:26 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāSakari Manninens aiz rīdzinieku vārtiem nevajadzīgi nogāž Koltonu Gilīsu.

Vairākuma laikā bīstamu metienu pēc Rēdliha piespēles izpilda arī Eštons. "Dinamieši" tā otrajā minūtē bīstamus momentus gan vairs neradīja.

Šoreiz vairākumā pirmie laukumā dodas komandas jaunpienācēji. Protapovičs uzvar iemetienu, Setdikovs atstāj ripu izcilā pozīcijā Māršalam, kurš uzreiz apdraud viesu vārtus. Setdikovs pēc tam pats izpilda labu metienu, kā arī tiek gāzts pie laukuma apmales, bet tiesneši nesvilpj.

12:45 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāPāvels Koļedovs pārsteidzoši vieglā situācijā izmet ripu ārpus laukuma.

Balinskis izpilda ļoti spēcīgu metienu. Metsola to instinktīvi atvaira, bet ripa pēc tam tikai knapi aizlido garām vārtu stabam.

Zahars Arzamascevs izpilda bīstamu metienu no labas pozīcijas, kuru Salāks atsit. Cīņai par ripu pieslido divu viesi uzbrucēji, uz mazu brīdi pie "Dinamo" vārtiem valda liela nedrošība.

Filips Larsens pēc izraušanās uz vārtiem izpilda divus metienus pēc kārtas. Bīstami uzbrūk arī Ūmarks. Salākam ļoti daudz darba īsā laika periodā.

Atkārtojumā redzams, ka Lipsberga raidītā ripa aizskāra viesu vārtu stabu.

Vien pēc vienas minūtes "Dinamo" pa īstam nostājas pretinieku zonā. Tiek izpildīti pāris metieni, bet nekas pārlieku īpašs netiek izveidots. Ufas vienība izcieš mazākumu.

"Dinamo" sākuši kaujinieciski. Mājinieki pārsvarā uzbrukuši. Bīstams Lipsberga metiens aizspurdza garām vārtiem.

2:40 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāVjačeslavs Soloduhins sodīts par sitienu ar nūju Makmilanam.

Spēle sākusies!

Debiju KHL varētu aizvadīt spēlei pieteiktais Ernests Ošenieks. 18 gadus vecais aizsargs šogad aizvada pirmo sezonu Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienībā "Rīga", kuras rindās 27 spēlēs izcēlies ar deviņiem punktiem (trīs vārti un sešas piespēles).

No viesiem izceļams Līnuss Ūmarks, kurš 24 spēlēs sakrājis 24 punktus (seši vārti un 18 rezultatīvas piespēles). Savukārt ar 14 vārtiem un sešām piespēlēm izcēlies vietējais uzbrucējs Ņikita Sošņikovs, kurš izcēlies ar visvairāk vārtu guvumiem KHL.https://twitter.com/hcsalavat/status/1194292776399183872

https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-papildina-sastavu-ar-rezultativiem-krievijas-augstakas-ligas-uzbrucejiem.d?id=51623321

Mājiniekiem nāksies iztikt bez Laura Dārziņa, kurš pēdējā spēlē pirms izlašu pārtraukuma guva savainojumu. Toties laukumā dosies abi jaunpienācēji no Krievijas – Ņikita Setdikovs un Aleksandrs Protapovičs.

Laura Dārziņa vietu pirmajā virknējumā ieņēmis Andris Džeriņš.https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1194285742517821440

Rīgas "Dinamo" vienība šosezon tiksies pirmo reizi ar "Salavat Julajev" komandu. Pērn rīdzinieki mājās piekāpās ar rezultātu 2:4, bet izbraukumā vien zaudēja papildlaikā 2:3. "Salavat Julajev" komanda Rīgā pieveikta tikai vienreiz. Ufas vienība šosezon ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē.