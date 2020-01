'Rīgas' hokejisti mājās atkārtoti uzvar Čerepovecas vienību MHL turnīrā

Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienība "Rīga" pirmdien izcīnīja uzvaru, arī otrajā mājas spēlē pēc kārtas pieveicot Čerepovecas klubu.

"Rīga" ar 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) pārspēja Čerepovecas "Almaz" komandu.

Jau pēc spēlētām trim minūtēm un 17 sekundēm rezultāts bija 2:0 mājinieku labā. Pēc spēlētām 68 sekundēm Antons Siņegubovs pēc Jāņa Švanenberga piespēles no vārtu priekšas rezultātu atklāja, bet 2:0 pēc Švanenberga un Ernesta Ošenieka piespēlēm no kreisā iemetiena apļa guva Bulats Gaļimovs. Desmitās minūtes sākumā Germans Gračovs vienus vārtus atguva, pielabodams Alekseja Kapustina metienu pa gaisu no borta. 17.minūtē no zonas vidus pēc Siņegubova un Arvila Bergmaņa piespēlēm izcēlās Kristaps Skrastiņš - 3:1.

Otrā perioda sestajā minūtē ar tālu raidījumu pēc Ņikitas Mateiko piespēles viesu vārtsargu pārsteidza Antons Trastašenkovs. 57 sekundes pirms pārtraukuma vienus vārtus ar metienu Jānim Vorim starp kājām atguva Jegors Čižikovs.

46.minūtē Čižikovs izcēlās vēlreiz, samazinot mājinieku pārsvaru līdz minimumam, taču vairāk viesi izdarīt nespēja.

Jānis Voris "Rīgas" vārtos atvairīja 32 pretinieku mestās ripas.

Nākamās spēles rīdzinieki aizvadīs 30. un 31.janvārī, uzņemot Jaroslavļas "Loko".

"Rīgas" hokejisti šosezon 50 spēlēs izcīnījuši 60 punktus, saglabājot astoto vietu Rietumu konferencē. Tikmēr "Almaz" ar 75 punktiem 52 dueļos ir ceturtā.