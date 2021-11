'Rīgas' hokejisti zaudē MHL spēlē

"Rīgas" komanda trešdien Rīgā piedzīvoja zaudējumu Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas vienība "Arēnā Rīga" ar 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) zaudēja Tulas apgabala "Akademija Mihailova".

17.minūtē Daniels Goršanovs neizmeta ripu no savas zonas, tai nonākot tieši uz nūjas Vadimam Sivčukam, kurš to no zonas vidus raidīja Rūdolfa Lazdiņa sargātajos vārtos - 1:0 viesu labā. Viesu pārākumu periodā apliecināja arī metienu skaits pa vārtiem - 17:8 viņu labā šajā rādītājā.

25.minūtē Sivčuks ar metienu no kreisā iemetiena apļa augšējā vārtu stūrī vēlreiz pārspēja Lazdiņu - 2:0. 37.minūtē ar ceturto mēģinājumu spēlē rīdzinieki realizēja vairākumu, pēc Ģirta Silkalna un Daniela Goršanova piespēlēm ripu viesu vārtsargam caur kājsargiem vārtos iemetot Ņikitam Mateiko.

19 sekundes pirms otrā pārtraukuma viesiem 3:1 izgājienu vienam pret mājinieku vārtsargu ar metienu starp Lazdiņa kājsargiem realizējot Vladislavam Kuzņecovam - 3:1. "Hat-trick" 58.minūtē noformēja Sivčuks, izgājienā pret Lazdiņu apmānot viņu un metot ripu tukšā vārtu stūrī - 4:1.

Turnīra tabulā "Rīga" Rietumu grupā ar izcīnītiem 28 punktiem 36 spēlēs ieņem desmito vietu, kamēr viņu trešdienas pretiniekiem ir seši punkti vairāk un astoņas spēles mazāk, ierindojoties devītajā pozīcijā.

Sestdien un svētdien mājas spēļu sēriju "Rīga" pabeigs ar cīņām pret Maskavas CSKA.

"Rīga" iepriekšējā sezonā pamatturnīrā ieņēma 13.vietu Rietumu konferencē un nekvalificējās izslēgšanas turnīram.