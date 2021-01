Roberts Bukarts atzīts par pirmdienas spēļu labāko KHL hokejistu

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Roberts Bukarts līdzjutēju balsojumā Krievijas tiešsaistes sociālajā tīklā "VKontakte" atzīts par pirmdienas spēļu labāko hokejistu, otrdien vēstīts KHL "Twitter" kontā.

Sanktpēterburgā bāzētajā sociālajā tīklā ņemta vērā latvieša rezultativitāte, gūstot trīs (2+1) rezultativitātes punktus pirmdienas uzvarā pār Maskavas "Dinamo" savā laukumā ar rezultātu 5:4 (1:2, 2:0, 2:2).

Bukarts atzīmējās ar rīdzinieku otrajiem vārtiem, panākot rezultātu 2:2, kā arī trešajā trešdaļā guva uzvaras vārtus.

Rīgas klubs ar 21 punktu 40 mačos joprojām ieņem pēdējo vietu līgā. Taču vienība pirmo reizi nonākusi līgas spēka rangā. "Dinamo" veicis desmit vietu kāpienu, kas ļāvis vienību šobrīd, 16. sezonas nedēļā nodēvēt par 11. spēcīgo KHL komandu.

For the first time this season, @hcDINAMORIGA and @KRSchina enter Power Rankings! pic.twitter.com/ZXPS1ifKvp