Skudra: cepuri nost čaļiem par šodienas spēli

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra bija ļoti apmierināts ar rīdzinieku sniegumu trešdien aizvadītajā spēlē pret Jaroslavļas "Lokomotiv" vienību, speciālists atklāja preses konferencē pēc mača.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka "Dinamo" trešdien uzsāka mājas spēļu sēriju, savā laukumā "Arēnā Rīga" ar rezultātu 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) pēcspēles metienos piekāpjoties Jaroslavļas "Lokomotiv".

"Lokomotiv" komanda, vērtējot pēc vidēji spēlē ielaistajām ripām, līdz šim bijusi labākā vienība līgā aizsardzībā. Rīgā tā svinēja piekto uzvaru pēc kārtas.

"Laba spēle, ko lai saka," kluba mājaslapā citēts Skudra. "Cepuri nost čaļiem – spēlējām pret vienu no karstākajām komandām, kas ir ļoti mobila un ļoti ātra. Šodien izdevās tik daudz labu kombināciju uzbrukumā. Varbūt drusciņ pietrūka realizācijas, bet tas, kā šodien spēlējām, kā kustējāmies, devām piespēles."

"Daudz kas sanāca no tām lietām, kuras cenšamies izdarīt treniņprocesā. Arī spēle mazākumā svarīgos brīžos bija ļoti augstā līmenī. Arī to cenšamies uzlabot, un vēlreiz varu pateikt – cepuri nost čaļiem par šodienas spēli. Nav pat runas par punktu vai diviem, bet gan par to, kā šodien spēlējām. Ceru, ka skatītājiem patika. Esam tādā stāvoklī, kādā esam, un jau teicu, ka čaļi spiež ārā visu. Liela cieņa par šodienas spēli. Jāpaslavē arī pretinieku vārtsargs," vārtsargu Ediju Paskvalī, kurš atvairīja 28 no 30 "dinamiešu" metieniem, paslavēja Skudra.

Arīdzan viesu vienības galvenais treneris Andrejs Skabelka pateicību pauda tieši savas komandas hokejistiem, pie viena uzsverot mājinieku parādīto sniegumu.

"Ļoti smaga spēle. Rīgas "Dinamo" ir laba komanda, un redzams, ka uzņem kondīciju, lieliski kustās, tādēļ mums neklājās viegli. "Dinamo" izveidoja daudz momentu, bet Edijs turēja mūs spēlē. Varu tikai pateikties puišiem par šo uzvaru," noteica speciālists.

"Dinamo" labā īpaši izcēlās uzbrucējs Jevgeņijs Gračovs, kurš, nospēlējot individuāli meistarīgi, guva pirmos vārtus sezonā. Šis precīzais raidījums palīdzēja Rīgas klubam izraut papildlaiku.

"Zinājām, ka pie mums brauc laba komanda, kas tagad ir starp Rietumu konferences līdervienībām," pēc spēles atzina Gračovs. "Uzskatu, ka sanāca laba spēle. Bija iespējas paņemt divus punktus, bet pagarinājumā un bullīšos nedaudz nepaveicās. Puiši sitās, cīnījās, centās. Ceru, ka šī spēle mums dos grūdienu un izpratni, kurā virzienā jādodas, lai sāktu uzvarēt. Mani vārti? Neko nevaru pateikt, pat nezinu, kā tas notika. Prieks, ka tā sanāca. Ieraudzīju brīvu zonu, bet tad vienkārši aizmiglojās prāts (smejas)."

Nākamo spēli Rīgas klubs aizvadīs sestdien, mājās uzņemot Maskavas apgabala "Vitjazj" hokejistus.