Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" pirms sezonas bija viena no labākajām pārbaudes spēlēs, rādītais sniegums viesa optimismu, tomēr pirmais mēnesis "atmetis" komandu "vecajās sliedēs".

Rīgas "Dinamo" mērķi KHL čempionātā nav mainījušies kopš pirmajām sezonām, kad komanda iekļuva Gagarina kausa izcīņā un tādējādi pagarināja hokeja sezonu pirms pavasara trakuma jeb pasaules čempionāta. Tomēr pēdējās piecās sezonās (un sešās no pēdējām septiņām) rīdzinieki allaž palikuši "aiz borta". Ja citus gadus Rīgas "Dinamo" laicīgi atvadījās no savām cerībām uz "play off", tad pagājušajā sezonā Latvijas komanda palika tikai viena punkta attālumā no Gagarina kausa izcīņas.

Tas viesa jau optimiskāku skatu uz dzīvi, ko vēl "rožaināku" padarīja vasara. Rīgas "Dinamo" gatavošanos ciklu jaunajai sezonai sāka jau 15. jūlijā, un šajā laikā aizvadīja desmit pārbaudes spēles, kurās gūtas septiņas uzvaras. Rīgas "Dinamo" pārbaudes spēlēs no Rietumu konferences bija labākā komanda, izcīnot 16 punktus. Labāk par "Dinamo" pārbaudes spēles gāja tikai Austrumu konferences vienībai Čeļabinskas "Traktor", kas deviņās spēlēs tika pie 17 punktiem.