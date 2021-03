'Spartak' neplāno Znarokam piedāvāt jaunu līgumu

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Maskavas "Spartak" neplāno pagarināt sadarbību ar līdzšinējo galveno treneri Oļegu Znaroku, vēsta Krievijas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

"RIA Novosti" atsaucas uz "Spartak" ziņoto informāciju lietotnē "Telegram". Znarokam līgums ar Maskavas klubu noslēgsies 30.aprīlī.

"Šodien [trešdien] tika aizvadīta "Spartak" valdes sēde, kurā nolemts nepagarināt līgumu ar Znaroku. Citi valdes pieņemtie lēmumi tiks paziņoti vēlāk," teikts "Spartak" "Telegram" kanālā.

Znarokam šosezon, kā ierasts, asistēja Harijs Vītoliņš. Paredzams, ka arī Vītoliņš nākamsezon nestrādās Maskavas komandā.

"Spartak" šosezon izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā sērijā līdz četrām uzvarām ar 0-4 piekāpās Maskavas CSKA.

Aizpērn aprīlī 58 gadus vecais Znaroks pārņēma "Spartak" stūri, noslēdzot līgumu pēc sistēmas 1+1. Kā ierasts, viņš "Spartak" komandu papildināja kopā ar savu ilggadējo asistentu Vītoliņu.

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas "Dinamo", kur viņa palīgs bija Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pirms diviem gadiem viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

Savukārt 2016./2017.gada sezonā Znaroks līdz Gagarina kausam aizveda Sanktpēterburgas SKA komandu, bet aizpērn atstāju galvenā trenera amatu šajā vienībā.

Vītoliņš 2018./2019.gada sezonā no decembra līdz pavasarim vadīja Šveices augstākās līgas vienību "Davos", ar ko nosargāja vietu starp valsts spēcīgākajiem klubiem, bet pēc Znaroka aiziešanas viņš pusotru sezonu vadīja arī Maskavas "Dinamo", turpinājumā atkal apvienojoties ar šo speciālistu SKA klubā.

Laikā no 2006. līdz 2011.gadam Znaroks kopā ar Vītoliņu vadīja arī Latvijas izlasi, ar ko 2009.gadā sasniedza pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Paralēli viņi strādāja arī ar KHL klubu Balašihas MVD, ko 2010.gadā aizveda līdz Gagarina kausa finālam, bet pēcāk vienība pārtapa par Maskavas "Dinamo", speciālistiem savus amatus saglabājot.