Tambijeva un 'Sarjarka' konflikts: treneris gatavs tiesāties pret Kazahstānas klubu

Latvijas hokeja treneri Leonīds Tambijevs un Andrejs Banada patvarīgi pametuši Kazahstānas klubu Karagandas "Sarjarka", pirmdien ziņo kluba preses dienests. Ja klubs iesniegs prasību, Leonīds Tambijevs to apstrīdēs tiesā, vēlāk pirmdienas gaitā Tambijevu citē tīmekļa vietne "allhockey.ru".

Jau ziņots, ka Tambijevs galvenā trenera postenī varētu pievienoties Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienībai Vladivostokas "Admiral".

Pēc "Sarjarka" dalības Kontinentālā kausa sacensībās Polijā Tambijevs un Banada kopā ar komandu nedevās uz Kazahstānu. Šādu iznākumu treneris neslēpa jau turnīra laikā.

""Sarjarka" galvenais treneris Tambijevs un galvenā trenera asistents Banada pirms lidojuma no Krakovas Polijā uz Karagandu patvarīgi atstāja kluba atrašanās vietu, nesaskaņojot to ar vadību," teikts kluba ziņojumā.

Klubs vēsta, ka treneri iesniedza pieteikumu par atlaišanu pēc paša vēlēšanās, ko kluba vadība apstiprināja. Klubs uzsver, ka šādā gadījumā "sākās līguma laušanas process pēc darbinieka iniciatīvas, saskaņā ar kuru treneriem jāmaksā kompensācija un jāstrādā klubā līdz 18. decembrim".

"Tomēr Tambijevs un Banada nav ievērojuši šos nosacījumus, tādējādi pārkāpjot līguma noteikumus un Kazahstānas Republikas darba kodeksu," teikts paziņojumā.

Kluba vadība norāda, ka Tambijevs un Banada saskaņā ar pašreizējo līgumu vienlaikus veica pārrunas ar citu klubu, par to neziņojot "Sarjarka" vadībai un atstājot klubu sezonas vidū bez trenera.

Klubs grasās vērsties pie Krievijas Hokeja federācijas (FHR) un KHL Disciplinārlietu komitejas, lai sauktu pie atbildības abus trenerus par pieļautajiem pārkāpumiem un piemērotu viņiem disciplinārsodu, kas būtu kompensācija un aizliegums abiem strādāt KHL.

Savukārt sarunā ar tīmekļa vietnes "allhockey.ru" reportieri Leonīds Tambijevs stāsta, ka saņēma "piedāvājumu no "Admiral" un piekritu vadīt komandu. Pēc tam es informēju "Sarjarka" vadību un uzrakstīju iesniegumu par līgumattiecību pārtraukšanu pēc pušu savstarpējas vienošanās".

""Sarjarka" tam nepiekrita, un otro atlūgumu uzrakstīju 18. novembrī pēc paša vēlēšanās. Ņemot vērā to, ka komanda 19. datumā spēlēja Kontinentālajā kausā, nolēmu to nepamest. No 19. līdz 21. novembrim spēlējām kausa izcīņā un iekļuvām finālā, izcīnot trīs uzvaras trīs mačos. Pateicos komandai, treneru korpusam un personālam par darbu. Viņi pateicās man, novēlēja veiksmi jaunajā darba vietā un uzdāvināja kluba atribūtiku. Tagad esmu atlidojis uz Rīgu un gaidu dokumentus no "Admiral", lai kārtotu vīzu un darba atļauju Krievijā," skaidro Latvijas hokeja speciālists.

Viņš stāsta, ka kluba vadība visos iespējamos veidos kavē viņa aiziešanu un draud ar vairāku miljonu ASV dolāru prasību.

Norēķins par padarīto darbu vēl nav saņemts.

"Tas ir uz viņu sirdsapziņas, tās ir viņu tiesības. Šī situācija var izvērsties par tiesvedību saskaņā ar Kazahstānas Republikas Darba kodeksu. Ja viņi patiešām vēlas iesniegt šo prasību, mēs to apstrīdēsim tiesā. Mums ir savi argumenti. Ja viņiem sirdsapziņa ļauj to darīt, mēs šo jautājumu risināsim tiesā," komentē Tambijevs.

Tambijevs skaidro, ka treneris var atkāpties no amata veselības apsvērumu dēļ, kā arī lauzt līgumu pēc paša lūguma vai pēc pušu savstarpējas vienošanās. Viņš min, cik solīdi rīkojās Rīgas "Dinamo" gadījumā ar Sergeju Zubovu. Treneris paziņoja vadībai, ka pamet komandu ģimenes apstākļu dēļ, un tika atbrīvots no amata.

Jau ziņots, ka Tambijevs piektdien sarunā ar Krievijas tīmekļa vietni "Mač-TV" paziņoja, ka "tiek kārtota darba atļauja Krievijā". Viņš arī apstiprināja, ka Karagandā neatgriezīsies, kā arī norādīja, ka februārī, kad tika parakstīts līgums, "Sarjarkas" vadītājs solīja, ka gadījumā, ja būs piedāvājums no KHL, viņš tam nestāsies ceļā.

Oficiālas informācijas par Tambijeva iecelšanu trenera amatā "Admiral" nav bijis.

"Admiral" rindās spēlē Latvijas izlases uzbrucēji Rihards Bukarts un Miks Indrašis, kurš komandu papildināja sezonas laikā, pārejot uz to no Maskavas apgabala "Vitjazj" vienības. Vladivostokas komanda tieši pirms nedēļas piekāpās Rīgas "Dinamo".

2020. gada pavasarī Tambijevs bija tuvu tam, lai vadītu Vladivostokas vienību, un piekrita parakstīt līgumu ar "Admiral". Tomēr drīz kļuva zināms, ka "Admiral" Covid-19 dēļ izlaidīs gaidāmo KHL sezonu, un līgums tika lauzts.

Vladivostokas vienība KHL Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas pēdējā vietā ar izcīnītiem 17 punktiem 30 spēlēs.