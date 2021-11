Tīvola un Matsons palīdz Rīgas 'Dinamo' gūt uzvaru pēc izlašu pauzes

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" pirmdien, 15. novembrī, ar uzvaru atsāka regulāro čempionātu pēc valstsvienību pauzes, ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) pieveicot Riharda Bukarta pārstāvēto vienību Vladivostokas "Admiral".

Rīdzinieki pirms izlašu pauzes septiņās spēlēs guva tikai vienu uzvaru, bet tagad izdevies atgūt panākuma "garšu". Rīgas "Dinamo" rindās divus vārtus guva somu uzbrucējs Peters Tīvola, bet vienus vārtus guva tikai otro maču Latvijas kluba aizvadījušais Džordans Sautorns.

Jau spēles ievadā "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā. Lielāko daļu vairākuma, rīdzinieki pavadīja pretinieku aizsardzības zonā, taču pēc kļūdas piespēlē vairs nespēja nostāties vairākuma izspēlē. Īsi pirms vairākuma beigām pie noraidījuma tika Brendons Gormlijs.

Spēlējot četri pret četri, Peters Tīvola iegāja uzbrukuma zonā pa kreiso malu un, apņēmīgi dodoties vārtu virzienā, spēja gūt pirmos vārtus.

Abas komandas spēlēja ātri un agresīvi, kas rezultējās abām vienībām vairākās pazaudētās ripās. Pie labas iespējas tika Metjū Lorito un arī Jere Karjalainens, bet ripa neatrada ceļu uz vārtiem. Vairākumā rīdzinieki tika pie vairākām izdevībām gūt vārtus, taču neguva vārtus.

Pēc neuzmanīgas rīdzinieku spēles vārtu priekšā Vladivostokas vienības labā vārtus guva Vladislavs Ušeņins, panākot 1:1.

"Dinamo" nācās spēlēt mazākumā pēc skaitliskā sastāva pārkāpumu, bet rīdzinieki to veiksmīgi izturēja, neļaujot pretiniekiem gūt vārtus.

Otrās trešdaļas ievadā abas komandas spēlēja piesardzīgi, taču divas minūtes nopelnīja Juhans Matsons par spēles laika vilcināšanu, jo piespieda ripu pie ledus pārāk tālu no vārtiem. Īsi pēc tam pie noraidīja tika arī Rūdolfs Červenijs, atstājot rīdziniekus aizsardzībā trijatā.

Pretinieki ilgu laiku vairākumā pavadīja rīdzinieku aizsardzības zonā, bet veiksmīgi spēlēja Matsons, tverot ripu.

Spēles 35.minūtē pēc Gunāra Skvorcova piespēles Edgars Kulda devās vārtu virzienā, kur atrada veidu kā piespēlēt Džordonam Sautornam, kurš no ļoti tuvas distances guva savus pirmos vārtus Rīgas "Dinamo" sastāvā un izvirzīja rīdziniekus vadībā.

Noslēdzošās trešdaļas ievadā "Dinamo" pēc vairākiem metieniem vārtu priekšā ripu pretinieku vārtos raidīja Tīvola.

No zilās līnijas "Admiral" labā vārtus guva Jevgēņijs Gračovs, panākot 2:3. Trešdaļas izskaņā viesu komanda spēlēja bez vārtsarga, taču vārtus vairs neguva neviena no komandām.

Rīgas "Dinamo" Rietumu konferencē ar izcīnītiem 25 punktiem 27 mačos ieņem desmito vietu.

Nākamo spēli rīdzinieki aizvadīs 18.novembrī, mājās tiekoties ar Kazaņas "Ak Bars".

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Admiral

Rīgas Dinamo - Admiral. Spēles statistika

Rīgas Dinamo - Admiral 3:2. Spēle noslēgusies

59:48 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieki bloķē metienus, Matsons arī atvaira vairākus metienus, bet tad Zīle saņem sitienu pa rokām.

Admiral tukši vārti

Pamatlaikā vēl divas minūtes

Mazākumā Matsons uz brīdi pazaudē nūju, bet ātri tiek pie tās atpakaļ. Visā vairākumā Admiral centās izspēlēt droši līdz labam momentam. Rīgas Dinamo pilnā sastavā, jāspēlē vēl mazāk par četrām minūtēm.

54:08 min. Rīgas Dinamo mazākumsKarjalainens pazaudē ripu un ar nūju trāpa pretiniekam pa seju. Aizturētā soda laikā Admiral ilgi uzbruka, līdz Dinamo beidzot izdevās tikt pie ripas. Tagad vēl 2 minūtes mazākumā

52:22 min. Rīgas Dinamo - Admiral 3:2 Kā saka, vārtu guvums "uz līdzenas vietas". It kā parasta cīņa iemetiena aplī pie rīdzinieku vārtiem, seko piespēle atpakaļ uz zilo līniju un Gračovs šķeļ ripu devītniekā. Matsons īsti neredzēja ne metiena brīdi, ne ripas lidojumu.

Pamatlaikā jāspēlē vēl 10 minūtes.

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā.

Admiral cerības aprok Matsons. Izcili darbojas Dinamo vārtsargs!

46:10 min. Rīgas Dinamo mazākums Radils pārkāpj noteikumus un atstāj mājiniekus mazākumā

Admiral izcila iespēja. Vārtu priekšā nepieskatīts palika Kestners, kurš saņēma ripu no aizvārtes - ripa trāpa Matsonam pa krūtīm un Dinamo vārtsargs pēc tam tver ripu.

40:58 min. Rīgas Dinamo - Admiral 3:1 Pamatīga rīdzinieku ofensīva un burzma pie Admiral vārtiem. Zīle apslido vārtus, bet Serebrjakovs paspēj pārvietoties. Turpinājumā ripa nonāk pie Tīvolas, kuram metiens pa tukšiem vārtiem nolūst, bet ripa tomēr lēnām pārslīd pāri vārtu līnijai.

Sākas 3. periods

Rīgas Dinamo - Admiral 2:1. Noslēdzies 2. periods

Abas komandas pilnos sastāvos

36:40 min. Rīgas Dinamo noraidījumsKarjalainens "iekarsa" un ķeksēja pretinieku pēc ripas pazaudēšanas

36:18 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieki atguvušies un pārņēmuši iniciatīvu. Porjē tiek garām aizsargam un viņu kavē, neļaujot pietuvoties vārtsargam

34:08 min. Rīgas Dinamo - Admiral 2:1Mājinieki izmanto teicamu momentu aizturētā soda laikā. Pie apmales skaistu piespēli starp kājām izdara Skvorcovs, Kulda tiek vārtu tuvumā un pēc pauzes piespēlē uz tālo stabu Sautornam, kurš filigrāni pieskaras ripai un panāk 2:1

Admiral pēc vairākuma pārņemuši iniciatīvu. Matsonam vairāk darba otrā perioda otrajā daļā

Rīgas Dinamo pilnā sastāvā!

Lielas problēmas rīdziniekiem. Ar grūtībām izdodas nosargāt vārtus drošībā trijatā, tad arī masīvs Admiral uzbrukums pret četriem rīdziniekiem.

28:22 min. Rīgas Dinamo vēl viens noraidījumsRihards Bukarts lielā ātrumā aiztraucas garām Červenijam, kuram nekas neatliek, kā klupināt Latvijas izlases uzbrucēju

27:33 min. Rīgas Dinamo mazākumsNeveikls noraidījums. Matsons piespiež garām vārtiem slīdošu ripu. Pēc noteikumiem, vārtsargs nedrīkst piespiest ripu, ja tā brīvi lido garām vārtiem.

Rīdzinieki turpina veidot momentus. Iespējams, pirmā spēle šajā sezonā, kad ir tik daudz patiešām labu momentu. Tiesa, šie momenti paliek neizmantoti, bet Admiral izmantojis vienu no retajiem saviem momentiem.

Masīvs un iglstošs rīdzinieku uzbrukums, bet teicami spēlē Admiral vārtsargs Serebrjakovs. Tad vienā no uzbrukumiem Karjalainens "izkārto" momentu Červenijam, kurš neizmanto šo dāvanu.

Rīgas Dinamo - Admiral. Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Admiral 1:1. Noslēdzies 1. periods

Rīdziniekiem izdodas nosargāt vārtus mazākumā

17:05 min. Rīgas Dinamo mazākumsDinamo jaunieguvums Lorito kļūdās maiņas brīdī, ko pamana tiesneši. Lauris Dārziņš dodas izciest komandas sodu.

14:46 min. Rīgas Dinamo - Admiral 1:1 Brāļi Ušeņini panāk neizšķirtu. Sākumā rīdzinieku kļūdu savā zonā izmanto Vladislavs Ušeņins, ripa atlec pie viņa brāļa Vjačeslava, kura metienu atvaira Matsons. Bet atsisto ripu pirmais pamana Vladislavs, un rezultāts kļūst 1:1.

Vairākuma beigās Karjalainens iziet vienatnē pret vārtsargu, nogulda vārtsargu, bet ripa noslīd no lāpstiņas un metiens nesanāk.

Divi teicami momenti rīdziniekiem, bet ripa lido garām vārtiem.

Ļoti labs vairākums rīdziniekiem, bet Admiral glābj Serebrjakovs.

11:45 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdziniekiem izcila iespēja - Karjalainena metienu atvaira Serebrjakovs, bet tad Protopovičs saņem sitienu pa rokām, kas arī traucēja iemest praktiski tukšos vārtos

Šinkaruks lielā ātrumā apslido vārtus, bet neizdodas pārspēt vārtsargu. Mirkli vēlāk pirmā iespēja Dinamo kreklā bija Lorito, kura metienu atvaira Admiral vārtsargs Serebrjakovs.

Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, ļoti raiti rit spēle un labi ātrumi. Izskatās, ka hokejisti noilgojušies pēc hokeja izlašu pauzes laikā. Labs azarts, daudz cīņas un arī momenti veidojas pie vārtiem.

Rīdzinieki ar grūtībām pēc gūtajiem vārtiem nosargā vārtus mazākumā.

4:01 min. Rīgas Dinamo - Admiral 1:0Peter Tīvola labi iegāja zonā, lieliski ar ķermeni piesedza ripu un neļāva pretiniekam no muguras traucēt, bet tad seko perfekts plaukstas metiens tālajā "devītniekā.

3:50 min. Rīgas Dinamo noraidījumsRīdzinieki kļūdījās uzbrukumā un Gormlijam nākas ar rokām kavēt Admiral milzi Artjuhinu.

Lieliska pirmā minūte vairākumā, bija laba saspēle un pietruka tikai vienas piespēles līdz ideālai kombinācijai.

2:13 min. Rīgas Dinamo vairākums

Rīdzinieku trešajā maiņā laukumā dodas Mets Lorito, kuram tā ir debija rīdzinieku rindās.

Admiral pretuzbrukumā bīstami meta Admiral aizsargs Šulaks. Matsons atvaira metienu.

Spēle sākusies

Himnas izskanējušas, tūlīt sāksies pati spēle.

Izlašu pauzes laikā Admiral komanda palikusi bez galvenā trenera, jo pēc paša vēlēšanās amatu atstājis Aleksandrs Andrijevskis. Viņa vietā pagaidām trenera pienākumus pildīs Oļegs Gorbenko. Kā zināms, arī Rīgas Dinamo ir bez galvenā trenera, jo šo amatu pagaidām ieņem Valērijs Kuļibaba. Kluva vadība nav komentējusi, vai viņš paliks līdz sezonas beigām vai tomēr tiek meklēts jauns galvenais treneris.

KHL Rietumu konferencē Rīgas Dinamo šobrīd ir 10. vietā 12 komandu konkurencē (26 spēlēs 23 punkti), bet no "play off" zonas rīdziniekus šķir jau septiņi punkti. Admiral ir tikai 11. vietā Austrumu konferencē (27 spēlēs 17 punkti), bet līdz "play off" zonai ir deviņi punkti.Tādējādi abām komandām svarīga spēle, lai pietuvotos astotniekam.

Admiral otrajā pieciniekā šovakar būs Rihards Bukarts, kurš iepriekšējo maču aizvadīja vien 17. oktobrī, jo pēc tam saslima ar Covid-19.

KHL vēsturē komandas savā starpā tikušās 14 reizes. Uzvarās pamatlaikos pārsvars Admiral (8-4), bet pa uzvarai komandām ir pēcspēles bullīšos.

Rīdziniekiem pēc trenera aiziešanas nav diez ko veicies un komanda izkritusi no labāko astotnieka. Pēdējās septiņās spēlēs tikai viena uzvara. Pēdējā spēlēs pirms pārtraukuma Rīgas Dinamo bija tuvu otrajam sausajam zaudējumam pret Jokerit

Rīgas Dinamo vārtos šovakar kā ierasts Matsons.

Pēc izlašu pauzes šodien atsākas KHL regulārā sezona. Rīgas Dinamo pēc pārtraukuma būs jāatsāk cīņa par astotnieku, kas nesolās būt viegla. Šovakar Arēnā Rīga viesojas Rihards Bukarts un Vladovostokas Admiral.