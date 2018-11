"Galvenais ir emocionālais un pašnodarbinātības princips — man ir, par ko rūpēties, uztraukties un darboties. Ir, protams, arī materiālais gandarījums par šo darbu, bet politika - cik to uzspiež," intervijā Jānim Domburam "Delfi TV" studijā pastāstīja Ulmanis.

Viņš nenoliedza, ka ir apmierināts ar valdes priekšsēdētāja atalgojumu klubā, taču tas neesot samērojams ar prezidenta pensiju. "Prezidenta pensija ir ļoti nopietns skaitlis," viņš teica.

Jānim Dombudam nosaucot "Dinamo Rīga" valdes atalgojums pagājušogad - 485 tūkstošus eiro, Guntis Ulmanis izskatījās izbrīnīts, taču viņš pieļāva, ka tāds tas varētu būt, lai gan pats sešciparu skaitli algā nesaņemot. "Kas saņemts, tas iztērēts, ko es varu teikt," saņemto neatklāja arī Ulmanis.

Runājot par to, ka hokeja klubs "Dinamo Rīga" pieder ārvalstu kompānijai, bijušais Latvijas prezidents norādīja, ka organizācija jebkurā gadījumā ir "pakļauta Latvijas likumdošanai", neatkarīgi no tā, kas ir tās īpašnieki. "Es nesaprotu terminoloģiju - nepieder latviešiem. Kāda biznesa nozare, kompānija vai organizācija var darboties zem karoga "tā pieder latviešiem"? Tā pieder Latvijai, pakļauta Latvijas likumdošanai, Latvijas cilvēki, tā ir sporta organizācija, kas darbojas ar vienu skaidru mērķi — atbalstīt hokeja līmeni Latvijā, dot iespēju bērniem no noteikta vecuma apgūt šo spēli un apgūt to augstākajos līmeņos," saka Ulmanis. "Rīgas Dinamo galvenais finanšu avots ir "Gazprom: meitas uzņēmums, kas finansē sportu visā pasaulē - Latvijā, Lietuvā, Francijā, Vācijā, Lielbritānijā, kas izvirza sev mērķi uzturēt konkrētus sporta veidus, šajā gadījumā hokeju, velta līdzekļus globālā mērogā, lai šis sporta veids globāli attīstītos. Tāda ir šī interpretācija un es neko nosodāmu tajā neredzu."

Tāpat Ulmanis noliedz, ka ložā "Arēnā Rīga", kur "Dinamo" spēles bieži vien skatās arī Krievijas politiķi un ietekmīgi pašmāju uzņēmēji, tiktu risinātas politiska rakstura sarunas. "Tur nenotiek politika. Tie ir skatītāji, kas atnākuši uz hokeju. Ticiet man, šajā ložā nekādas politiskas tēmas un diskusijas nav tikušas skartas un netiks skartas," saka bijušais politiķis.

Uz jautājumu, vai Krievijas maigās varas politikai izdevīgs projekts, Ulmanis aicina minēt konkrētus pierādījumus un pārkāpumus, ko "Dinamo Rīga" būtu pieļāvuši. "Ap šo jautājumu var dancot bezgalīgi — liekam galdā konkrētus faktus, pārkāpumus, noteikumus, ko "Dinamo Rīga" kā Latvijas organizācija neievēro, un mēs pieņemsim lēmumus. Tikko es jutīšu, ka tiek izdarīti kaut kādi jebkura veida pārkāpumi, būšu strikts!" saka Ulmanis.