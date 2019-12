Video: Gilīss nepieredzējušā vārtsarga kļūdu labo ar ripas atsišanu ar galvu

Latvijas kluba Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Koltons Gilīss pirmdien pašaizliedzīgi glāba savu komandu no vārtu zaudējuma, pēc tam, kad jaunais vārtsargs Jānis Voris aiz vārtiem pieļāva kļūdu.

Gilīss metās priekšā Minskas "Dinamo" uzbrucēja Fransisa Parē mestajai ripai un atvairīja to ar galvu, ļaujot Rīgas "Dinamo" turpināt cīņu par uzvaru.

'@ColtonGillies 🇨🇦 makes the save of the week/month/year? pic.twitter.com/dhut5RWr9K