Zināmi KHL izslēgšanas spēļu pirmās kārtas pāri

Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) ceturtdien noslēdzās regulārais čempionāts, un kļuva zināmi izslēgšanas spēļu jeb Gagarina kausa izcīņas pirmās kārtas dueļi.

Latvijas vārtsarga Jāņa Kalniņa pārstāvētā Helsinku "Jokerit" regulāro čempionātu noslēdza Rietumu konferences trešajā pozīcijā un Gagarina kausa pirmajā kārtā spēkosies ar Jaroslavļas "Lokomotiv", kas ieņēma sesto vietu.

Savukārt Mika Indraša pārstāvētā Maskavas "Dinamo" regulāro čempionātu noslēdza Rietumu konferences ceturtajā vietā un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar uzbrucēju Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvēto Maskavas "Spartak".

Rietumu konferencē regulārajā čempionātā uzvarējusī Maskavas CSKA pirmajā kārtā cīnīsies ar Ņižņijnovgorodas "Torpedo", bet Sanktpēterburgas SKA pretinieki būs Maskavas apgabala "Vitjazj".

Austrumu konferencē Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadītā Omskas "Avangard" regulāro sezonu noslēdza trešajā vietā un spēkosies ar Ufas "Salavat Julajev", bet konferences uzvarētāja Kazaņas "Ak Bars" sagaida dueļi ar Ņižņekamskas "Ņeftehimik". Vēl Austrumos Nursultanas "Baris" spēkosies ar Magņitogorskas "Metallurg", bet Jekaterinburgas "Avtomobilist" - ar Novosibirskas "Sibirj".

Gagarina kausa izcīņas pirmās spēlēs būs svētdien.

The hunt for #GagarinCup begins on March 1. pic.twitter.com/SRHRW7kg95