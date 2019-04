Znaroks: hokejs ir mana dzīve, es nevaru ilgi sēdēt uz dīvāna

Latvijas hokeja speciālists Oļegs Znaroks atzīst, ka bez hokeja ilgi nevar dzīvot un par atgriešanos trenera amatā jau domājis labu laiku.

Jau ziņots, ka Znaroks pirmdien oficiāli apstiprināts par Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Maskavas "Spartak" galveno treneri, turklāt viņa palīgs būs Harijs Vītoliņš. Līgums ar 56 gadus veco Znaroku noslēgts pēc sistēmas 1+1.

Pēc līguma noslēgšanas ar Maskavas "Spartak", kuru šosezon pārstāvēja divi latvieši Mārtiņš Karsums un Kaspars Daugaviņš, hokeja speciālists intervijā klubam dalījās pārdomās par periodu bez hokeja un vīzijām par nākamo sezonu.

Iepriekš Znaroks presē nebija minējis, kad un vai viņš plāno vēl trenēt kādu klubu, tomēr pats treneris atzīst, ka par to domājis jau sen. "Es jau labu laiku domāju par atgriešanos. Hokejs ir mana dzīve un ilgi sēdēt uz dīvāna es nespēju," saka Znaroks.

Vaicāts, kādu sastāvu Znaroks gribētu redzēt treniņos, speciālists ir domīgs. "Kādu es to gribētu redzēt ir viens, bet pavisam cita lieta ir tas, ko mēs varam atļauties. Tomēr esmu pateicīgs kluba vadībai un ģenerālmenedžerim Aleksejam Žamnovam par doto iespēju," sacīja treneris.

Par sezonas mērķiem Znaroks izvairījās vēl runāt, bet atzina, ka pirms sezonas ir jāizvirza augstākie mērķi, tomēr sākotnēji ir jākvalificējas izslēgšanas spēlēm un tikai pēc tam var domāt par tituliem vai kausiem. Tāpēc šobrīd kopā ar ģenerālmenedžeri tiek komplektēts sastāvs.

"Jā, es uz Aleksejs šobrīd strādājam pie sastāva komplektācijas. Mēs vēlamies komandu, kuru raksturo liels cīņasspars un neatlaidība," par komandas aprisēm bilda Znaroks.

Tāpat Znaroks augsti vērtēja "Spartak" paveikto šī gada izslēgšanas spēlēs - Maskavas komanda pirmajā kārtā ar 2-4 zaudēja Sanktpēterburgas SKA. "Puiši spēlēja labu hokeju, spēles bija ļoti grūtas, un tiešām bija redzams komandas darbs, tomēr viņiem nedaudz pietrūka veiksmes," par piedzīvoto zaudējumu pirmajā kārtā teica Znaroks.

Atbildot uz spekulācijām par iepriekš izskanējušām runām, ka Kolumbusas "Blue Jackets" uzbrucējs un Znaroka meitas draugs Artēmijs Panarins varētu pievienoties "Spartak", treneris smejoties saka: "Protams, ka atradīsim viņam vietu uzbrukumā, bet mēs visi zinām, kāda ir Ziemeļamerikas hokeja virtuve."

Intervijas beigās treneris neslēpa, ka "Spartak" komandas vadīšana viņam būs jauns izaicinājums

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas "Dinamo", kur viņa palīgs bija Harijs Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pagājušā gada februārī viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.

Savukārt 2016./17.gada sezonā Znaroks līdz Gagarina kausam aizveda Sanktpēterburgas SKA komandu, bet pērn atstāju galvenā trenera amatu šajā vienībā.

Laikā no 2006. līdz 2011.gadam Znaroks kopā ar Vītoliņu vadīja arī Latvijas izlasi, ar ko 2009.gadā sasniedza pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Paralēli viņi strādāja arī ar KHL klubu Balašihas MVD, ko 2010.gadā aizveda līdz Gagarina kausa finālam, bet pēcāk vienība pārtapa par Maskavas "Dinamo", speciālistiem savus amatus saglabājot.