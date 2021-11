Zubovs no Rīgas 'Dinamo' atvadījās ar pēkšņu īsziņu, atklāj Buncis

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" bijušais treneris Sergejs Zubovs no vienības vadības un spēlētājiem atvadījies vien ar īsziņas palīdzību, medijam "Sportacentrs.com" intervijā atklāja kluba ģenerālmenedžeris Edgars Buncis.

Sergejam Zubovam pēc titulētas hokejista karjeras Nacionālajā hokeja līgā (NHL) "Dinamo" bija trešais klubs, kurā viņš pildīja tieši galvenā trenera amatu. Rīdzinieki speciālista vadībā 20 spēlēs sakrāja 20 punktus, ieņemot astoto vietu Rietumu konferencē, bet tad treneris pēkšņi komandu pameta, klubam kā skaidrojumu minot ģimenes apstākļus.

Medijs "Sportacentrs.com" kluba ģenerālmenedžerim Edgaram Buncim vaicāja, cik dienas vai stundas iepriekš viņš uzzinājis par Zubova lēmumu.

"Es uzzināju no rīta," atbild Buncis." Ar īsziņas palīdzību. Atsūtīja, ka dodas prom. Piezvanīju, viņš ar saviem vārdiem izskaidroja situāciju. Katrs beigās atbild par sevi un savu situāciju. Ja cilvēks tā ir izlēmis, vai ir vērts viņu atrunāt? Nebija sajūtas, ka viņš būtu gatavs diskusijai. Tāds bija viņa lēmums."

"Man šis ir pirmais gads tādā pozīcijā, bet pie hokeja esmu daudz un ilgi, un šādu gadījumu tiešām neatceros. Tas bija pārsteigums, ka tā var izdarīt sezonas vidū... Viņš pat neatnāca pie komandas un neatvadījās vai nepaskaidroja. Arī čaļi saņēma īsziņu... Vienalga, lai kāda būtu situācija, tas ir dīvaini," izsakās ģenerālmenedžeris.

Nepilnu nedēļu vēlāk jau tapa zināms, ka Zubovs un arī Oļegs Znaroks pievienosies Krievijas izlases treneru štābam Eirotūres pirmajā posmā Karjala kausa izcīņā. Šajā turnīrā piedalās Krievijas U-20 izlasi, kuras galvenajam trenerim Oļegam Bratašam bijušais "Dinamo" treneris palīdzēs ne tikai Karjala kausā, bet arī pasaules čempionātā.

"Būšu godīgs un teikšu, ka Sergejs no Krievijas Hokeja federācijas puses tika uzrunāts augustā," atklāj Buncis. "Tikām par to informēti, bet tobrīd bija runa par olimpisko komandu un iespējamo iesaistīšanos štābā uz olimpiādi. Tad sarunas norimās. Tas stāsts ar Znaroks iekšā, Znaroks ārā, tad Žamnovs galvenais. Viss noklusa. Pēc tam, kad viņš aizbrauca no komandas un parādījās ziņa, ka viņš tagad strādās Krievijas izlasē... Kā lai pasaka. Sāļa sajūta. Mazliet uz vemšanu, slikta dūša [smejas]. Grūti aprakstīt. Riebīga sajūta."

Krievijas U-20 izlase Karjala kausa izcīņu uzsāka ar zaudējumu (0:3) pret Somijas hokejistiem, bet sestdien tā spēkosies ar Zviedrijas izlasi. Zīmīgi, ka šajā spēlē vienību vadīs Zubovs, jo ģimenes iemeslu dēļ izlasi pametis Bratašs.

"Dinamiešus" pēc Zubova lēmuma vadījis galvenā trenera amata izpildītājs Valērijs Kuļibaba. Savukārt pati komanda 26 spēlēs sakrājusi 23 punktus, ieņemot desmito vietu Rietumu konferencē.