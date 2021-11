Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē svētdien, 7. novembrī, Rīgas "Dinamo" savās mājās "Arēnā Rīga" ar 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) piekāpās vienai no Rietumu konferences spēcīgākajām vienībām Helsinku "Jokerit".

Rīdziniekiem tas bija sestais zaudējums pēdējās septiņās spēlēs, kas atmetis Latvijas komandu vēl tālāk no KHL Rietumu konferences labāko astotnieka. Rīgas "Dinamo" ar 23 punktiem 26 spēlēs ir desmitajā vietā, bet no "play off" zonas komandu šķir jau septiņi punkti.