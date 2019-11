Piektdien, 1.novembrī "Arēnā Rīga" pulcējās gandrīz 8000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētās programmas "Sporto visa klase" dalībnieku no visas Latvijas, lai aizraujošā un plašā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu programmas 6.sezonai.

Programma "Sporto visa klase" piecu gadu laikā ir ļoti strauji attīstījusies un uzsākot sesto sezonu, programmā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sporta stundas aizvadīs vairāk kā 8300 bērnu no visiem Latvijas reģioniem.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits savā apsveikuma vēstulē programmas dalībniekiem norādīja: "Vēlos uzsvērt, ka projekts "Sporto visa klase" ir nozīmīgs visai Latvijai: tas rosina jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties un jau no mazotnes izvēlēties veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Tāpēc atzinīgi vērtēju jūsu iesaisti projektā "Sporto visa klase" un no sirds ticu, ka jūs būsiet tie, kas Latviju veidos par vienu no modernākajām, zaļākajām un veselīgāk domājošajām valstīm visā pasaulē."

"Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā programma "Sporto visa klase" no sešām pilotklasēm pirmajā gadā, piecu gadu laikā ir izaugusi jau līdz 371 klasei un vairāk nekā 8300 dalībniekiem no 73 pašvaldībām", akcentē LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. "Programma ir augusi un par to paldies ir jāsaka bērniem, bērnu vecākiem, pedagogiem, skolu un pašvaldību vadītājiem, bez kura palīdzības to nebūtu iespējams realizēt."

"Programma "Sporto visa klase" ir unikāla ar savu pozitīvo iedarbību uz bērnu vispusīgu attīstību un personības veidošanos", atklāšanas pasākumā teica LOK ģenerālsekretārs un programmas idejas autors Žoržs Tikmers. "Aktualizējot jautājumu par bērnu veselību un fizisko sagatavotību, aizvadītājos piecos mācību gados programma ir pierādījusi, ka papildus sporta stundas nepalielina noslodzi, bet gan uzlabo bērnu veselību, pilnveido viņu spējas strādāt komandā un veikt ikdienas uzdevumus."

"Nodrošinot papildus trīs fakultatīvās sporta stundas, bērniem tiek dota iespēja pilnveidot sevi, uzsvaru liekot uz to, ka sportojam visi kopā. Mācību gada laikā ir ne tikai jānodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, bet arī labi jāmācās. Tāpat arī skolēniem jābūt izpalīdzīgiem, draudzīgiem un motivētiem. Protams, šeit ir arī sacensību elements, jo mācību gadu noslēgumā, kā jau tradicionāli, tiks rīkotas finālsacensības. Par balvām ir jāpacīnās, jo konkurence ir sīva", turpina Žoržs Tikmers.

Ņemot vērā, ka galvenās sacensības projektā iesaistīto skolu starpā norisināsies nākamā gada pavasarī, "Sporto visa klase" atbalstītājs "Rimi" ir parūpējies par vērtīgu iesildīšanās posmu, kurā skolēni gūs zināšanas arī par veselīgu uzturu. "Sadarbībā ar LOK ir radīta izzinoša sacensību programma "Sporto labākai dzīvei", kuras ietvaros vairāk nekā 100 skolās visā Latvijā viesosies Rimi bērniem uztura speciālisti un sporta treneri, lai izglītotu jauniešus par sabalansētu uzturu un iesaistītu arī draudzīgās sacensībās ar paralēlklasēm. "Rimi" jau ilgstoši atbalsta veselīga dzīvesveida popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū, jo ticam, ka veselīga un aktīva dzīvesveida pamati ir jāveido jau no mazotnes," skaidro "Rimi Latvia" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Ciemīte.

Atklāšanas pasākumā tika pasniegtas LOK speciālbalvas vairākās nominācijās. Par aktīvāko pašvaldību tika nosaukta Gulbenes novada pašvaldība, par aktīvāko izglītības iestādi – Olaines 1.vidusskola, savukārt atsaucīgākās klases audzinātājas gods tika Rīgas Lietuviešu vidusskolas 4.b klases skolotājai Ingrīdai Rimšānei, bet par atsaucīgāko sporta skolotāju tika nosaukta Ķekavas vidusskolas sporta skolotāja Aiga Liepkalne.

"Arēna Rīga" šodien atklāšanas pasākumā dalībniekus priecēja dažādi izklaidējoši elementi – talismanu parāde ar programmas "Sporto visa klase" talismaniem Klasīte un Klasēns priekšgalā, gaismu izrāde, priekšnesumi no "Green trial" un "Moto trial" dalībniekiem, kurus paspilgtināja mūziķi no grupas "Sub Scriptum", bet izklaides programmas noslēgumā ar lielām ovācijām "Arēnā Rīga" tika sagaidīta grupa "Bermudu divstūris".

Bez izklaidējošajiem elementiem, programmas jaunie dalībnieki saņēma oficiālo programmas piederības zīmi – karogu, kā arī kopā ar Latvijas vieniem no labākajiem sportistiem – Anastasiju Kravčenoku, Aļonu Ostapenko, Jāni Blūmu, Reini Nitišu un Sindiju Bukšu nodeva programmas "Sporto visa klase" svinīgo zvērestu.

Tāpat pirms un pēc atklāšanas pasākuma, bērniem bija iespēja piedalīties dažādās sportiskās un interaktīvās aktivitātēs turpat "Arēnā Rīga", ko piedāvāja programmas atbalstītāji un vairākas sporta veidu federācijas. Programmas dalībnieki piedalījās kendama un galda hokeja turnīros, aizvadīja sportiskas un interaktīvas sacensības "Rimi Bērniem" stafešu trasēs, "Sportland" un "Latvijas Mobilā telefona" stendos, kā arī veica dažādus vieglatlētikas un futbola uzdevumus.