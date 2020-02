Piektdien, 28. februārī, 4.klašu grupas sacensības vienai no Rīgas grupām tika aizvadītas Rīgas Lietuviešu vidusskolā, kur spēles aizvadīja 6 klases. Mājas sienu priekšrocības lieti noderēja un šajās grupu sacensībās uzvaras laurus plūca Rīga Lietuviešu vidusskolas 4.klase.

Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs un projekta "Sporto visa klase" idejas autors Žoržs Tikmers, sveicot uzvarētāju klasi, minēja, ka tautas bumbas sacensībās svarīga ir ne tikai veiksme, bet tik pat svarīgs ir komandas darbs un savstarpējā saskaņa komandas dalībnieku starpā.

3. un 5.klašu grupām sacensības notiks marta sākumā.

Programmā šajā sezonā iesaistīsies jauni dalībnieki no 115 klasēm, bet kopumā projektā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sportos 371 klase. LOK ir gandarīta par ievērojamo atsaucību no pašvaldību un izglītības iestāžu puses, jo šajā sešgades posmā programmā ir iesaistījušies vairāk kā 8300 bērnu no 73 pašvaldībām.

Programma paredz iesaistīto skolu 2., 3., 4. 5. un 6.klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu, kas paredz vecuma grupai atbilstošas fiziskās aktivitātes.