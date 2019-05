Arkādijas parkā sāksies 'Izskrien Rīgu' piektā sezona

23. maijā tiks atklāta piektā sezona 2015.gadā uzsāktajam skriešanas seriālam "Izskrien Rīgu". Vairāki simti skriešanas interesenti un veselīga dzīvesveida piekritēji ceturtdienas vakaros pulcēsies dažādos Rīgas pilsētas parkos, lai darba dienas vakaru pavadītu aktīvi un iepazītu Rīgu no cita skatupunkta. Sezona šogad tiks atklāta Arkādijas parkā Pārdaugavā, kas šoreiz izvēlēts par norises vietu pirmajam no kopumā astoņiem posmiem.

Dažas sacensību vietas ik gadu paliek nemainīgas, piemēram - Māras dīķis un Viesturdārzs, bet pirmo reizi šogad dalībnieki iepazīs Rīgu skrienot Maskavas dārzā, Mežaparkā un Dzegužkalnā. Šogad skrējieni norisināsies astoņās dažādās Rīgas vietās: 23. maijā – Arkādijas parkā, 6. jūnijā – Biķernieku mežā, 20. jūnijā – Viesturdārzā, 11. jūlijā – Maskavas dārzā, 25. jūlijā – Mežaparkā, 8. augustā – Māras dīķa apkārtnē, 15. augustā – Lucavsalā un sezonu noslēgsies 29. augustā – Dzegužkalnā.

Pasākuma dalībniekiem šogad tiek piedāvātas ierastās 5km, 10km un veselības distances, savukārt, bērni varēs startēt 500m bērnu skrējienā, finišā saņemot savu saldumu balvu un baudot priekus piepūšamajā atrakcijā. Bērniem un veselības distances skrējējiem dalība skrējienos būs bez maksas. Vienīgais nosacījums – jāpiesakās skrējienam līdz sacensību dienas plkst. 15:00, savukārt, jauniešiem un pieaugušajiem šī dalības maksa būs simboliska, samaksājot par vienu posmu, pārējie būs bez maksas. Ņemot vērā lielo interesi bērnu distancē, šogad bērnu starti tiks dalīti – meitenes un zēni, kas dzimuši 2012. gadā un vēlāk, un meitenes un zēni, kas dzimuši no 2011. - 2007. gadam.

Dalībnieki ir aicināti reģistrēties mājas lapā, jo uz vietas reģistrēties varēs līdz 50 jauni dalībnieki un par dārgāku dalības maksu, kas tiks piemērota visiem dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma. Šogad sacensību skrējieni norisināsies 30 minūtes agrāk, un sāksies jau pulksten 18:00.

Skriešanas seriāla noslēgumā tiks apbalvoti arī aktīvākie un labākie skrējēji – 5 kilometru un 10 kilometru distancēs par katru posmu tiks rēķināts kopvērtējums un sezonas pēdējā posmā labākie dalībnieki tiks pie seriāla kopvērtējuma balvām. Savukārt, dalībnieki, kas piedalīsies un iegūs rezultātu vismaz 7 no 8 seriāla posmiem, tiks pie kopvērtējuma piemiņas balvas ar pasākuma simboliku. Arī bērnu distances dalībnieki ar vismaz 6 rezultātiem saņems īpašu piemiņas medaļu sezonas noslēgumā.

Pirmās šī gada sacensības notiks vienā no tipiskākajiem ainavas parkiem Rīgā – Arkādijas parkā. Septiņus hektārus plašais Arkādijas parks jeb plašā Pārdaugavas pērle tika izveidota jau 1808. Gadā un kopš tā brīža teritorija ir kļuvusi tikai skaistāka. 1900. gadā parkā tika ievadīta Mārupīte, ierīkotas kaskādes, ūdenskritumi, tiltiņi un uzcelta dārznieka māja. Savulaik parka teritorijā bijis restorāns ''Arkādija'', kas 1958. gadā tika pārveidots par kinoteātri, bet vēlāk tas kalpoja kā šautuve, bumbotava un mūzikas paviljons. 1926. gadā pēc Antona Zeidaka projekta parkā izbūvēja koncerta laukumu, estrādi, kāpnes, atbalsta sienas un iestādīja ziemcietes. Mūsdienās parks joprojām saglabājis savu vēsturisko elpo, skaisto plānojumu ar Mārupīti, kurā mājo pīles un kuras nekad neatsakās no maizes drupačām. Tāpēc parks pārdaugaviešiem ir viena no iecienītākajām pastaigu vietām. Šogad mums būs iespēja izskriet tam cauri tverot seno vēstures elpu un mūsdienīgos jauninājumus, kas tiek izbūvēti, lai iekārtotu parku vēl skaistāku.

Rīkotāji aicina sportistus un aktīvās atpūtas cienītājus doties uz "Izskrien Rīgu" ceturtdienas vakaros, tādējādi izmantojot šo skriešanas seriālu kā treniņu jaukā un draudzīgā gaisotnē kādām citām sacensībām. "Izskrien Rīgu" ar katru gadu paliek populārāks, dalībnieku skaitam augot, un ir sasniedzis teju pus tūkstoti lielu interesantu pulku.