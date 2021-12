Atklāta projekta 'Sporto visa klase' astotā sezona

Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) ar kopīgu Ziemassvētku noskaņās veidotu tiešsaites pasākumu piektdien atklāja projekta "Sporto visa klase" astoto sezonu. Šogad šajā projektā, kurā tā dalībniekiem jāsporto katru dienu, piedalās 314 klases un vairāk kā 7000 bērni no 106 skolām. Projekts tika uzsākts ar mērķi veicināt bērnu vēlmi nodarboties ar sportu un veicinātu viņu kustību daudzumu. Projektā piedalās bērni no 2. līdz 6.klasei, informēja Latvijas Olimpiskā komiteja.

" Projekts no sešām klasēm sešās pašvaldībās ir izaudzis par Vislatvijas projektu, jo pēc jaunās teritoriālās reformas redzam, ka mūsu projektā piedalās gandrīz visa Latvija - ir pārstāvētas 36 no 43 pašvaldībām. Šogad projekta atklāšana notiek pirms Ziemassvētkiem tiešsaitē, un īpašs prieks mums ir par to, ka neatkarīgi no Covid radītājiem apstākļiem esam centušies "uzburt" šī projekta piederības un kopības sajūtu ikkatram projekta dalībniekam. Šodien redzam, ka visi esam komanda," pauda LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Uzrunājot projekta dalībniekus, Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece aicināja: " Projekts "Sporto visa klase" norisinās jau astoto gadu, un man ir prieks, ka ikgadu dalībnieku skaits ir tik kupls! Sportošana kopā ar draugiem dubulto pozitīvās emocijas un darot to, kopā vienmēr ir lielāka motivācija! Galvenais - atrast sev tīkamāko sporta aktivitāti un, protams, ņemt talkā draugus un klasesbiedrus!".

"Tiekšanās uz mērķi, azarts, sportisks gars un apņēmība sasniegt vairāk - tās ir lietas, kas vieno Rimi un projekta "Sporto visa klase" dalībniekus. Iepriekšējo sezonu projekta aktivitātēs un Rimi veidotajos izaicinājumos piedalījušies vairāk nekā 8000 skolēnu visā Latvijā, uzrādot lielisku sportisko sniegumu un gatavību vēl vairāk ievērot veselīga dzīvesveida principus. Arī šogad esam parūpējušies par jauniem sportiskiem un aktīva dzīvesveida izaicinājumiem projekta dalībniekiem, iedvesmojot viņus ieviest jaunus paradumus savā ikdienā un palīdzot soli pa soli virzīties uz priekšu savas sportiskās labsajūtas uzlabošanā," stāsta "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Latvijas Olimpiskā komiteja jau ceturto gadu projekta ietvaros pasniedz arī speciālbalvas četrās nominācijās: aktīvākā pašvaldība; aktīvā izglītības iestāde; atsaucīgākā klases audzinātājs/a; atsaucīgākais sporta pedagogs/ģe.

Nominācijas tiek pasniegtas ar mērķi pateikties projekta dalībniekiem, kuru iesaiste, atbalsts un pašatdeve projektam ir neatsverams.

Šogad nomināciju uzvarētāji ir:

Aktīvākā pašvaldība – Talsu novada pašvaldība (projektā piedalās 11 novada klases).

Aktīvā izglītības iestāde – Gulbenes novada vidusskola (projektā piedalās 17 šīs skolas klases).

Atsaucīgākā klases audzinātāja – Sarmīte Gobiņa (Gulbenes novada vidusskola) – vienmēr aktīvi iesaistās projekta norisē un sniedz ieteikumus projekta uzlabošanai, turklāt esot gan klases audzinātāja, gan sporta skolotāja.

Atsaucīgākais sporta pedagogs – Sergejs Dolotins (Āgenskalna sākumskola). Vienmēr aktīvi iesaistās un dod vērtīgus padomus projekta norisē,. Turklāt šajā gadā nominēts arī Trīs zvaigžņu balvas 2021 nominācijā "Gada sporta skolotājs".