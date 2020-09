Bertuks un Rukšāne labākie Latvijas orientēšanās kausa posms garajā distancē

Brīvdienās Cēsīs aizvadīts 2020. gada Latvijas kausa posms garajā distancē un stafetē, kurā uz starta visās vecuma grupās kopā stājās vairāk nekā 700 dalībnieki. Dāmu elitē čempiones titulu izcīnīja Ieva Rukšāne, bet starp vīriem uzvaru guva Edgars Bertuks, informēja organizatori.

“Šoreiz rezultāts nav tik labs, kā gribētos. Kļūdas dēļ pirmajā punktā zaudēju teju trīs minūtes, neprecīzi paņemot virzienu un pēc tam nespējot ielasīties atpakaļ kartē. Jau pēc pirmās kļūdas biju pārliecināta, ka par vietu trijniekā vairs nesacenšos, bet acīmredzot arī pārējām dāmām neizdevās distanci veikt bez kļūdām,” komentē sacensību uzvarētāja Ieva Rukšāne.

“Pēc Latvijas čempionāta vidējā distancē un stafetē skriet bija sanācis ļoti maz un Cēsu rudeni redzēju kā labu iespēju nopietnāku treniņu atsākšanai. Mērķis bija no jauna sajust klasisku Latvijas orientēšanās apvidu un skriet, vadoties no sajūtām. Garajā distancē jutos pārsteidzoši labi. Bija atsevišķi posmi, kuros temps nebija īpaši spīdošs, bet izdevās atgūties un labi atstrādāt apvidus skrienamākās daļas. Stafeti skrējām tieši tādā pašā sastāvā kā Latvijas čempionātā. Distancē devos ar gandrīz 4 minūšu deficītu pret līderiem, OK Meridiāns komandu. Kājās jutu sestdienas startu, tomēr, neskatoties uz to, spēju noturēt patīkamu tempu visas distances garumā un biju tuvu tam, lai pacīnītos arī par uzvaru,” panākumu komentē Edgars Bertuks.

“Latvijas Kausa 20. sezonu svinam ar dalībnieku pieaugumu un jaunu sadarbības partneru piesaisti. Latvijas Orientēšanās federācijas galvenais mērķis ir iesaistīt orientēšanās kustībā pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju. Priecājamies, ka katru gadu mūsu rindām pievienojas jauni, aktīvi cilvēki, kuriem orientēšanās kļūst par mūža aizraušanos,” dalās Latvijas Orientēšanās federācijas projektu vadītājs Matīss Ratnieks.

Nākamais Latvijas orientēšanās kausa posms notiks 26. un 27. septembrī Kalngalē, sportistiem sacenšoties vidējā distancē.

Latvijas orientēšanās čempionāts un Latvijas kauss šogad norisinās no jūlija līdz oktobrim. Sacensībās tiks noskaidroti gan labākie individuālie sportisti, gan labākie orientēšanās klubi. Tāpat septembrī norisināsies ikgadējais Latvijas skolu orientēšanās kauss.