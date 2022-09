Drosmes skrējiena sezonas noslēdzošais posms Liepājā

Šoruden, 17. septembrī, Liepājas stadionā "Daugava" tiks dots starts piedzīvojumu un izturības pasākumu sērijas – "Drosmes skrējiens" sezonas noslēdzošajam posmam, kurā izaicinājumu alkstošie līdzjutēju atbalstīti varēs pārbaudīt spējas 7 un 14 kilometru garajās pilsētvidē ierīkotajās šķēršļu trasēs.

Šajā sezonā kopvērtējuma punktus vairāk kā tūkstotis dalībnieku no Baltijas valstīm krājuši Ogrē, Jēkabpilī, Pļaviņās un Rīgā. Noslēguma posmā Liepājā gaidāma cīņa par Drosmes skrējiena 2022. gada sezonas uzvarētājiem. Gatavojoties gaidāmajām sacensībām, sestdien, 10. septembrī, tiek organizēts Drosmes treniņš, lai noskaņotos un pozitīvām emocijām Liepājā uzņemtu rudens tautas sporta izaicinājumu.

Drosmes skrējiens piemērots katram – gan ātrajiem un stiprajiem šķēršļu skrējienu sportistiem, gan tiem svētdienu skrējējiem, kuri vēlas vienkārši izjust piedzīvojumu un adrenalīnu. "Sacensību galvenais mērķis ir sniegt pozitīvas emocijas un piedzīvojuma garu dalībniekiem," norāda rīkotājs Mārtiņš Vēvelis no Drosmes aģentūras. "Kopš šķēršļu trasi pārcēlām no Beberliņiem uz pilsētvidi dalībnieki papildus atzinīgi novērtē arī skrējiena dinamiskumu un iespēju visā trases garumā saņemt atbalstu no līdzjutējiem."

Šogad skrējieni tiks sākti stadionā "Daugava", bet ceļā līdz finišam dalībniekiem vajadzēs demonstrēt spēku, veiklību un ātrumu 7 km šķēršļu trasē, kas vīsies cauri Olimpijas stadionam, pludmalei, Jūrmalas parkam un piegulošajai teritorijai. Ikvienam, atkarībā no distances garuma, vajadzēs pieveikt vismaz 30 vai 60 konstruētus šķēršļus, kas vienmērīgi izvietoti visā trases garumā. Sacensību rīkotāji norāda, ka dabiskie šķēršļi apvienojumā ar mākslīgi veidotajiem, pārbaudīs dalībnieku izveicību, liekot pārvarēt koka barjeru sienas, virvju tīklus, dzeloņstieples, auto riepas, ledainus ūdens baseinus utt. Trasi interesantāku padarīs arī dažādi citi distances uzdevumi - smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana, traktora riepu velšana un arī pa kādam citam jaunam pārsteigumam.

Lai noskaņotos un pozitīvām emocijām sagaidītu Drosmes skrējienu Liepājā, sestdien, 10. septembrī, pulksten 12 Daugavas stadionā, sacensību starta vietā, Drosmes aģentūras sadarbības partneris Liepājā – cīņu un fitnesa klubs "Ballistic boxing club" rīkos bezmaksas Drosmes treniņu, kurā ikviens aicināts iesaistīties, lai gatavotos skrējienam gan fiziski, gan mentāli. "Treniņš tiks aizvadīts ar cīņas sporta elementiem trenera Zaura Sadihova vadībā," komentē cīņu un fitnesa kluba pārstāvis Pēteris Vītols.

Mudinot būt aktīviem, pasākuma organizatori sagādājuši liepājniekiem izdevīgu piedāvājumu. Piesakot dalību internetā jebkurai no sacensību distancēm ar liepājnieka atlaides kodu, dalības maksai tiek piemērota 20% atlaide no tā brīža spēkā esošās reģistrācijas maksas. Liepājnieka atlaides kodu var saņemt ierodoties Drosmes treniņā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sacensībām var reģistrēties mājaslapā drosmesskrejiens.lv līdz 14. septembrim, kā arī sacensību dienā. Reģistrēties sacensībām var katrs dalībnieks individuāli. Komandu distancei reģistrāciju var veikt komandas izvēlēta viena persona, kas uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto komandas dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem.

Interesenti Drosmes skrējienā var reģistrēties 7 vai 14 km distancēs. Rīkotāji norāda, ka garākās distances skrējiena trase prasa lielu izturību, bet sacensība ir visinteresantākā, jo dalībnieki pirmajā aplī var iepazīt trasi un šķēršļus, bet otru apli izskriet ar maksimālu ātrumu.

Sacensībās var piedalīties jebkura pilngadību sasniegusi persona. Dalībnieki aicināti pieteikties sacensībām sieviešu, vīriešu un komandu klasēs. Komandas var būt vīriešu, sieviešu, kā arī jauktos sastāvos. Komanda ir 4-6 cilvēku grupa. Neatkarīgi no pārstāvētās klases, distanci komanda veic kopā un pilnā sastāvā. Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdējā biedra finiša laiks. Piedalīties sacensībās no 14 gadu vecuma var tikai ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju, bet vēl jaunāki var doties trasē tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā.