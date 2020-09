'DTG – MySport' dominance turpinās arī LVM MTB Talsu posmā

Svētdien skaistajā Talsu novada Kamparkalnā norisinājās Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas trešais posms. "Toyota – Hybrid" distancē vīriem triumfēja Latvijas čempions Oskars Muižnieks no "DTG – MySport", bet dāmām nepārspēta palika "ZZK" braucēja Katrīna Jaunslaviete-Kipure. "Lielbāta" Tautas distancē uzvaras lauri – Ģirtam Cirvelim un Evelīnai Ermanei-Marčenko.

Ja iepriekšējos piecus gadus Latvijas valsts mežu maratona Talsu posms startēja un finišēja pilsētā, tad šogad kuplā MTB velo saime pulcējās skaistajā Kamparkalnā. Lielus un mazus riteņbraucējus savās mājās uzņēma trašu veidotājs Almants Kalniņš.

Ļoti nopietns pārbaudījums sagaidīja "Toyota Hybrid" distances dalībniekus. 50 kilometru garā trase veda pamatā tikai par meža takām, stāviem un pagariem kāpumiem, kā arī tehniskiem un baudāmiem nobraucieniem. Jau no pirmajiem metriem lieliski tempu kurināja titulētais Arnis Pētersons, kuram sekot spēja komandas biedrs no "DTG – MySport" Oskars Muižnieks. Vēlāk gan Arnis nedaudz atpalika no Oskara, kurš vienatnē ieguva vērā ņemamu pārsvaru pār sekotājiem.

Pēdējo gadu Latvijas čempionam MTB maratonā gan gludi viss nenogāja, jo nācās saskarties ar tehniskām ķibelēm. Kamēr tās tika atrisinātas, Muižnieku panāca komandas biedri – Lauris Purniņš, Arnis Pētersons, Gints Lūsis un Kārlis Vanags. Veiksmīgi sastrādājoties, Latvijas vadošās MTB komandas vīri tā arī palika nenoķerti.

Finišā pirmā vieta Oskaram Muižniekam, kurš finišēja pēc trasē pavadītas 1 stundas un 47 minūtēm. Otrā vieta Laurim Purniņam (+00:00:18), bet trešā Arnim Pētersonam (+00:00:54). Labāko sešiniekā iekļuva arī – Gints Lūsis, Nauris Birkentāls ("Raimaks") un Kārlis Vanags.

Dāmu konkurencē kārtējais panākums "ZZK" vienības braucējai, Latvijas čempionei Katrīnai Jaunslavietei-Kipurei (02:07:02), otrā bija Lelde Ardava no "VW Komerctransports – Veloprofs.lv" (02:14:07), bet trešā Anita Anotne no Baldones velokomandas (02:29:33). Komandām triumfēja "DTG – MySport", kam sekoja "VW Komerctransports – Veloprofs.lv" un "Dako Ziemeļvidzeme" vienības.

Kopvērtējumā pēc trijiem no pieciem posmiem vīriem pirmās četras vietas aizņem "DTG – MySport". Pirmais ir Lauris Purniņš, kuram seko Arnis Pētersons, Uldis Ālītis un Gints Lūsis. Dāmām pārliecinošā līderes godā Katrīna Jaunslaviete-Kipure.

Spraigi aizritēja arī "Lielbāta" Tautas brauciens, kur garums Talsu posmā sasniedza 33,6 kilometrus. Arī šeit viegli nebija ne mirkli. Trešo posmu pēc kārtas ātrākais vīru konkurencē izrādījās "Roadex" komandas riteņbraucējs Ģirts Cirvelis, kurš finišā par 6 sekundēm pārspēja "Dako Ziemeļvidzeme" pārstāvi Jāni Rubiku. Šādā secībā abi finišēja arī pirmajā posmā: Cēsis – Valmiera. Lielisks panākums Latvijas junioru čempionam Ronaldam Rītiņam no "VW Komerctransports – Veloprofs.lv" vienības, kurš absolūtajā ieskaitē bija trešais. Rubikam viņš piekāpās vien finiša spurtā. Sešiniekā iekļuva arī – Oskars Ārgalis, Kārlis Klismets un Alvis Karzons.

Dāmām triumfs Evelīnai Ermanei-Marčenko. "ZZK" braucēja aiz sevis atstāja Beati Kovgeri no "VW Komerctransports – Veloprofs.lv" un kopvērtējuma līderi Renāti Rodionovu no Carnikavas sporta centra. Junioriem pirmais Ronalds Rītiņš, otrais Kārlis Klismets ("MSĢ/ RRS"), bet trešais Mārcis Andrejs Teriņš ("Valmieras velo vienība"). Komandām triumfēja "Velohooligans/ Ķeizari1", kam sekoja "Dako Ziemeļvidzeme" un "Roadex" vienības.

"Mammadaba" veselības brauciena distancē, kuras garums sasniedza 14 kilometrus piedalījās gan dabas baudītāji, kuriem rezultāts finišā nav būtisks, gan arī azartiski zēnu un meiteņu grupu braucēji. Puišiem V14 grupā pirmo vietu ieguva Bruno Brēde ("LiVelo/ Zelta zeme"). Otrais Klāvs Milčs ("Lidot.lv"), bet trešais Rauls Ukins no Carnikavas. V12 grupā panākums mājiniekam Rihardam Lozberam ("Hawaii Express"), otrais bija Helvijs Kancers ("Belo CP/ RRS"), bet trešais Alvils Pētersons ("Riteņvasara").

W14 meiteņu grupā pirmo vietu ieguva Paula Patrīcija-Tilko ("Riteņvasara"), bet abas pārējās vietas uz pjedestāla aizņēma – Amanda Reilija Zariņa un Ieva Kalniņa. W12 konkurencē labāko trijnieks – pirmā Kate Skujiņa, otrā Laura Klismete, trešā Linda Elizabete Brilte.

Lieliskā gaisotnē norisinājās arī "Maxima" bērnu braucieni, pulcējot kuplu skaitu jauno pedāļu minēju no visas Latvijas.

Sezonas ceturtais posms norisināsies 11. oktobrī Ikšķilē.