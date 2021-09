Foto: Ar punktu rekordiem noslēdzies populārais 'Pilsētu leģendu' rogaininga seriāla posms Ķekavā

Ķekavā norisinājās lielākā Latvijas komandu orientēšanās sporta veida jeb rogaininga seriāla "Pilsētas leģendas" ceturtais posms – Medema purva rogainings, kas tika rīkots sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru un Isostar, Garmin un Magnesia atbalstu. Visās trijās rogaininga distancēs – "Garmin 6h", "Isostar 4h" un "Magnesia 2h" – atkal tika kronēti jauni uzvarētāji, bet garākajā "Garmin 6h" distancē un arī 3 stundu kalnu divriteņu jeb MTB distancē tika sasniegti jauni punktu rekordi, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Kopš iepriekšējā posma augusta sākumā Valmierā bija pagājis salīdzinoši ilgas laiks – pusotrs mēnesis, tāpēc rogaininga cienītāji bija sailgojušies pēc piedzīvojumiem. Pirmo reizi populārais rogaininga seriāls "Pilsētu leģendas" viesojās Ķekavā, piedāvājot dalībniekiem šīs sezonas priekšpēdējā posmā jaunu un interesantu izaicinājumu. Pēc naktī nolijušā lietus orientēšanās interesenti un aktīva dzīvesveida piekritēji saulainos laika apstākļos izbaudīja Medema purva valstību, distancē pārvarot varenos grāvjus un Ostvalda kanālu, iepazina Medemciemu, Alejas, Baložus, Krogsilu, Skujeniekus, kā arī šķērsoja Ķekavas upīti. Gan sportisti augstā tempā, gan ģimenes un aktīvās atpūtas piekritēji mierīgā režīmā Ķekavā lieliski pavadīja brīvdienu.

Valmierā pamainījās uzvarētāji, salīdzinot ar pirmo posmu Rīgā, un tas pats turpinājās arī Ķekavā, pie augstākajiem panākumiem tiekot atkal jaunām komandām. "Gramin 6h" distancē tika fiksēts vislielākais pārsvars no visām trim galvenajām distancēm starp pirmo un otro vietu. Uzvaru ar 177 punktiem izcīnīja Viesturs Šlosbergs/Renārs Skudra ("Bez stresa"), pirmo reizi šosezon kādai no komandām pārsniedzot 170 punktu robežu. Otro vietu ieguva motosportisti no "Latvian Jet Ski team" Gatis Lagzdiņš un Guntis Bogdanovs, bet ar 156 punktiem trijnieku kopējā ieskaitē 51 komandas konkurencē noslēdza labākā Mix jeb jauktā komanda "PL" ar Sandi Pētersonu un Ievu Liepiņu. Sieviešu konkurencē trešo posmu pēc kārtas labāko statusu apliecināja Nora Brakovska un Marta Liepiņa ("Vidzemnieces"), kurām ar 134 punktiem kopējā ieskaitē 9.vieta.



"Isostar 4h" distancē simts punktu robežu izdevās sasniegt tikai pirmajām divām komandām – uzvarētājiem Kristapam Dzvinko/Artim Apinim (113 punkti) un otrās vietas ieguvējiem Valteram Veisam/Arvim Skrējānam (106 punkti). Arī šajā grupā trešajā vietā ierindojās labākā Mix komanda "Maldugunij pa pēdām" ar Edgaru Zaķi, Māru Braslavu, Natāliju Treulandi sastāvā (99 punkti), kuri parādīja apskaužamu stabilitāti, jo ne tikai visos posmos ir iekļuvuši trijniekā, bet kārtējo reizi bija tieši trešajā vietā. Taču tikai viena sekunde šķīra, lai viņi pirmo reizi paliktu ārpus Top3, jo 100 punktus sakrāja Uldis Kleinbergs/Raitis Streičs, taču vīri no "Ko te notiek" finišēja 1:01 pēc laika limita, tāpēc šķīrās no diviem punktiem (par katru minūti virs limita noņem vienu punktu – aut.piez.). Krietni labāku sniegumu nekā iepriekšējos divos posmos rādīja Vija Elstiņa un Laura Bušunova "RogVila", kuras ar 85 punktiem uzvarēja sieviešu konkurencē, bet kopējā ieskaitē uzrādīja 8.rezultātu 41 komandas konkurencē. 17.vietā ierindojās labākā ģimenes komanda "Romanichi" (Ilva un Elīza Koškinas).

Daudz labāk nekā iepriekšējā posmā Valmierā nostartēja pirmā posma uzvarētāji Eduards Pāķis un Sniedze Brakovska, taču "Saulkrasti Showel racing team" pārstāvjiem ar iegūtajiem 56 punktiem pie otras pirmās vietas kopējā ieskaitē labākai Mix komandai neizdevās tikt, jo par diviem punktiem viņus apsteidza Krišjānis Mežulis un Kristaps Zelmenis. 50 punktu robežu arī sasniedza un četru komandu ļoti līdzīgajā konkurencē par trešo vietu nedaudz labāki izrādījās Reinis un Anete Zāberi (Šurpu-turpu!), kuri par vienu punktu apsteidza laika limitu nedaudz pārsniegušos Mārtiņu Treiju/Uldi Cīruli (49 punkti). Iepriekšējo divu posmu uzvarētājām sieviešu konkurencē Anetei Dārtai Rožkalnei/Gunitai Dalderei (Pilsētas žurkas) šoreiz nācās samierināties ar otro vietu, jo par trim punktiem vairāk savāca 15 minūtes ilgāk trasē pavadījušās Ilze un Inese Vilciņas (Piens ir ledusskapī) ar nopelnītajiem 40 punktiem.

Individuālajā aptuveni 14km garajā rogaininga skrējienā sievietēm trešo posmu pēc kārtas savu pārākumu nodemonstrēja Anita Užule, bet vīriešiem pirmo reizi uzvarēja Gints Poris, kuram iepriekš 2. un 4.vieta. Trīs stundu MTB distancē vēlreiz neviens nespēja neko padarīt Mārtiņam Lindem (169 punkti), bet sievietēm, nestartējot pirmo divu posmu uzvarētājai Inesei Kauķei, beidzot pie pirmās vietas tika Annija Krūma. Mārtiņam un Annijai līdz ar to ar kopvērtējuma uzvaras, jo noslēdzošajā "Pilsētu leģendas" posmā 23.oktobrī Rīgā 3h MTB distance nav paredzēta.