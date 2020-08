Foto: Cēsīs aizvadīts karstākais 'Vivus.lv' MTB maratona posms

Pagājušās nedēļas nogalē ziemas sporta un atpūtas centrā Žagarkalns pie Cēsīm tika aizvadīts 2020.gada sezonas trešais "Vivus.lv" MTB Maratona posms, kas notika vienlaikus ar 14. Cēsu velomaratonu un bija viens no pēdējos gados Latvijā grūtākajiem posmiem, jo dalībniekiem tika dots starts, kad termometrs rādīja gandrīz +30 grādus pēc Celsija. Līdzīgi kā citos šī gada posmos, arī Cēsīs uzvaru svinēja OskarsMuižnieks (DTG-Mysport) un Katrīna Jaunslaviete-Kipure (ZZK).

Cēsis ir plaši pazīstama kalnu divriteņu sacensību pilsēta – Gaujas tuvums un attiecīgais reljefs ļauj sagatavot interesantas un aizraujošas trases sacensību dalībniekiem. Tomēr jāatzīst, ka neviens reljefs nevar sagādāt tādas grūtības, kādas sagādāja svelme un karstums, tāpēc karstais laiks ieviesa korekcijas arī organizatoru plānos, kuriem nācās izveidot pat piecus dzirdināšanas punktus sacensību ietvaros, neskaitot atbalstītāju sagatavotos.

Par spīti karstumam, šajā tropiskajā dienā uz starta stājās gandrīz tūkstotis dalībnieku, kuri attiecīgi piedalījās HRX maratona distancē (56km), Latvijas Valsts mežu pusmaratona distancē (34km), Baltais pusaudžu un Johnny's Bloom veselības distancē (10km). Vislielākais sacensību prieks un azarts tika novērots bērnu sacensībās, kur bērniem tika piedāvāta mini-krosiņa cienīga trase, bet balvas saņēma visi jaunie riteņbraucēji.

Vīriešu konkurencē HRX distancē kārtējo reizi uzvarēja Oskars Muižnieks (2h38:46) no komandas DTG-Mysport, otrais aiz viņa - komandas biedrs Andžs Flaksis (2h38:58), bet trešais – mājinieks Rodžers Petaks no ZZK (2h39:34). Kopvērtējuma līdera kreklu saglabā Oskars Muižnieks

Sieviešu konkurencē HRX distancē ātrākā dāma bija Katrīna Jaunslaviete-Kipure (3h17:38) no ZZK komandas, otrā Leldi Ardava (3h21:28) no VW Komerctransports-Veloprofs.lv, bet trešā Vija Frīda (3h31:40) no komandas TK Sniegpulkstenīte.

Ļoti aizraujošas cīņas visas distances garumā bija starp Latvijas Valsts mežu pusmaratona dalībniekiem. Šo distanci starp vīriem visātrāk veica Gints Lūsis no DTG-Mysport (1h23:26), otrais Mārtiņš Daļeckis no Velo Express-Aerify (1h23:55), bet goda pjedestāla zemākais pakāpiens Ģirtam Cirvelim no Roadex (1h24:24).

Dāmām pusmaratona distancē pārliecinoši ātrākā bija jaunā braucēja Evelīna Ermane-Marčenko no ZZK (1h38:38), otrā kopvērtējuma līdere Renāte Rodionova no Carnikavas (1h42:29), bet trešā Laura Ramane (Bauskas velokomanda), kura distancē pavadīja 1h48:34.

Nākošais sacensību posms notiks 23.augustā Pļaviņās.