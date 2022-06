Foto: Kalnu riteņbraukšanas entuziasti bauda trasei Gaujas senlejā

Sestdien Siguldas novadā ļoti interesantās un fiziski prasīgās trasēs aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona trešais posms. "Toyota" Gravel distancē uzvaras laurus pārliecinoši plūca Māris Bogdanovičs un Katrīna Jaunslaviete-Kipure. Tikmēr "Lielbāta" MTB distancē pirmie finiša līnijas šķērsoja – Ģirts Cirvelis un Monta Pauloviča, informēja organizatori.

Latvijas valsts mežu MTB maratona sezona uzņēmusi savus apgriezienus. Sezonas trešais no septiņiem posmiem norisinājās Siguldas novada Krimuldā. Šeit pērn notika vērienīgais Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens, bet vēl vairākus gadus atpakaļ tieši Krimulda bija mājvieta tautā iecienītākajam MTB seriālam – SEB kalnu divriteņu maratonam.

Sacensību trases veidotāji, starp kuriem arī Latvijā sportiskākais pašvaldības vadītājs – Uģis Mitrevics – bija parūpējušies par ļoti baudām trasēm Gaujas senlejā. Netrūka ne nopietnu pārbaudījumu kāpumos, ne skaistu nobraucienu un aizraujošu, tehnisku taciņu.

50,3 kilometru garajā "Toyota" Gravel distancē, kas bija līdz šim pauguriem bagātākā, vīru konkurencē jau pirmajā kalnā atrāvienu veica "Giant & Liv team Latvia" komandu pārstāvošais cēsinieks Kaspars Serģis. Vēlāk viņam pievienojās komandas biedrs Māris Bogdanovičs. Ilgi abi kopā gan nepabrauca, Bogdanovičam paliekot vienam līderu pozīcijā.

Dobelnieks ar katru kilometru savu pārsvaru tikai palielināja, finišējot lepnā vientulībā (01:35:42). Sīvā cīņā par otro vietu ātrākais bija "VeloExpress Scott" komandas riteņbraucējs Sandijs Kļaviņš, kurš par mata tiesu apsteidza "Veloprofs.lv" pārstāvošo siguldieti Jēkabu Vītolu. Tikmēr uzreiz aiz goda pjedestāla palika Mārtiņš Puriņš no "Dako Ziemeļvidzeme". Šis trio Bogdanovičam zaudēja vairāk nekā 2 minūtes.

Dāmu konkurencē nepārspēta palika Katrīna Jaunslaviete – Kipure ("ZZK"), kura tuvāko sekotāju un kopvērtējuma līderi Renāti Rodionovu ("ĀdažiVelo") apsteidza 8 minūtēm un 45 sekundēm. Trešajā vietā finišēja Diāna Šika.

Ļoti interesanta bija "Lielbāta" MTB distance, tās garumam sasniedzot 29,5 kilometrus. Trases beigu daļā divatā no konkurentiem aizmuka Ģirts Cirvelis ("Roadex") un Oskars Ārgalis ("Velohooligans/ Ķeizari1"). Finišā par mata tiesu ātrāks bija Ģirts, kamēr Oskaram augstā otrā vieta. Lielisks sniegums arī no Linarda Luksa ("Skanste – Virši A"), kurš izcīnīja trešo vietu, uzvarot arī junioru grupā. Uzreiz aiz labāko trijnieka palika otrs ātrākais no junioriem Rainers Zviedrs ("Dako Ziemeļvidzeme").

Dāmu konkurencē pirmā Siguldas posmā bija ādažniece Monta Pauloviča, kurai sekoja jaunietes grupā startējošā Amanda Reilija Zariņa no "Baldones riteņbraukšanas nodaļa". Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena tikmēr kāpa Anita Antone no "Latvian Cycling girls".

18,2 kilometru garajā "Mammadaba" Veselības braucienā dominanci zēnu grupā turpināja talsinieks Rihards Lozbers no "DTG – MySport", kuram sekojas Alvils Pētersons ("Riteņvasara") un Valts Skujiņš ("Wess motors Latvia"). No meitenēm ātrākā šīs distances absolūtajā vērtējumā izrādījās Kate Skujiņa. Ļoti azartiskā un jestrā gaisotnē aizritēja arī "Maxima" bērnu braucieni.

Latvijas valsts mežu MTB maratona sezona turpināsies 2. jūlijā Gulbenes novada "Lācītēs".