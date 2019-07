Foto: LVM MTB maratona dalībnieki bauda vasaru skaistajā Vietalvas etapā

Svētdien Vietalvā aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas piektais etaps. Prestižajā "Toyota hybrid" distancē uzvaras laurus plūca "DTG – MySport" komandas riteņbraucējs Oskars Muižnieks un Lelde Ardava no "VW Komerctransports – Veloprofs.lv", abiem priekšlaicīgi kļūstot arī par sezonas kopvērtējuma uzvarētājiem. "Lielbāta" Tautas braucienā nepārspēti palika Jānis Priževoits un Santa Sanija Jurgena, informē rīkotāji.

Vietalvas apkaimē esošais slēpošanas centrs "Mailes" pašmāju lielāko un tradīcijām bagātāko riteņbraukšanas seriālu – Latvijas valsts mežu MTB maratonu – uzņēma pēc divu gadu pārtraukuma. Velomīļus "Mailēs" sagaidīja skaista un sakopta daba, kā arī izaicinošas distances.

Prestižajā "Toyota hybrid" distancē dalībnieki mērojās spēkiem 49,2 kilometru garā un ļoti interesantā distancē. Viena no trases "odziņām" bija Cigoriņu kalns. Lielisku sniegumu arī šajā etapā turpināja demonstrēt pašmāju MTB seriālu līderis, Latvijas čempions Oskars Muižnieks no "DTG – MySport" vienības. Oskars finiša līniju sasniedza vairākas minūtes pirms konkurentiem. Alūksnietis nesteidzīgi varēja atļauties nokāpt no sava velosipēda, pacelt to gaisā un lepni šķērsot finiša līniju. Trasē Muižnieks pavadīja 1 stundu 41 minūti un 58 sekundes. Gūtais panākums Oskaram ļāva priekšlaicīgi kļūt par sacensību kopvērtējuma uzvarētāju.

Otrā vieta Dmitrijam Sorokinam no "ZZK". Pērnā gada čempions finišēja 2 minūtes un 23 sekundes pēc uzvarētāja. Trijnieku noslēdza "DTG – MySport" komandas sportists Lauris Purniņš. Kopvērtējuma vicelīderis Sorokinam piekāpās pēdējos metros. No Dmitrija Lauris atpalika vien par 2 sekundēm. Labāko sešiniekā iekļūt spēja arī – Kārlis Baltacis ("Patria – Bottecchia"), Uldis Ālītis ("DTG – MySport") un Jēkabs Jaunslavietis ("Patria – Bottecchia").

Kopvērtējumā Muižnieks – čempions. Otrajā vietā atrodas viņa komandas biedrs Lauris Purniņš, kamēr trešais stabili ir vēl viens "DTG – MySport" sportists Uldis Ālītis.

Dāmu konkurencē pie ļoti pārliecinošas uzvaras tika Latvijas čempione Lelde Ardava. "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" sportiste trasi pieveica pēc 2 stundām 4 minūtēm un 3 sekundēm. Otrā vieta viņas komandas biedrenei Lāsmai Ozolai (+00:04:52), bet trešā bija Anita Antone no Baldones velokomandas. Lelde Ardava divus posmus pirms seriāla beigām kļuvi par kopvērtējuma uzvarētāju. Otrajā un trešajā vietā drošās pozīcijās ir Anita Antone un Zanda Rutkovska.

Komandu vērtējumā Vietalvas posmā uzvaras lauri "DTG – MySport". Otrie bija "Patria – Bottecchia", bet trešie "ZZK" sportisti. Šādā secībā komandas ir arī kopvērtējumā.

Kā allaž, neprognozējamas un līdz pēdējiem metriem dramatiskas cīņas notika "Lielbāta" Tautas braucienā. Vietalvas posmā riteņbraucēji veica 41,2 kilometru garu distanci ar Cigoriņa kāpumu, ievērojami smagāku sākuma un interesantāku beigu daļu nekā iepriekšējos gadus Vietalvā.

Izšķirošās cīņas par uzvaru atrisinājās pēdējos kilometros "Maiļu" slēpošanas trasē. Spraigā un ļoti aizraujošā cīņā sezonas pirmo uzvaru izcīnīt izdevās pēdējo divu sezonu kopvērtējuma uzvarētājam Jānim Priževoitam no "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" komandas. Dramatiskā finiša spurtā Jānis par mazāk nekā 1 sekundi bija priekšā "Pulsaar" komandas sportistam Sandijam Kļaviņam. Abi trasē pavadīja 1 stundu 24 minūtes un 36 sekundes. Labāko trijnieku noslēdza kopvērtējuma līderis Ģirts Cirvelis, kuru no Priževoita šķīra 4 sekundes. Labāko sešiniekā iekļuva arī - Rodžers Petaks, Mārcis Ābelīte un Arvo Godiņš.

Kopvērtējumā līdera godu saglabā Cirvelis no "Roudex" komandas, kurš par 14 punktiem apsteidz Tomu Dinsbergu. Trešais ir Jānis Priževoits (21 punkts aiz līdera). Uz čempiona titulu vēl pretendē arī Pauls Rubenis, kuram šis posms bija nesekmīgs.

Dāmu konkurencē vēl viena uzvara un priekšlaicīgi garantēts čempiones tituls Santai Sanijai Jurgenai no "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree", kura Vietalvā aiz sevis atstāja Madaru Fūrmani no "Seomedia.lv" un Beatki Kovgeri ("Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv"). Komandām uzvara "Pulsaar", otrie bija "ZZK Cēsis", bet trešie ("Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" vīri.

Vietalvas skaisto apkārtni izbaudīja "Mammadaba" veselības brauciena dalībnieki, veicot 13,2 kilometru garu distanci. Šeit sacentās zēnu un meiteņu grupu braucēji. M12 un M14 grupās finišu kā pirmie šķērsoja – Bruno Brēde un Artūrs Nummurs, kamēr šajā pat vecuma meitenēm pirmās vietas Laurai Klismetei un Alisei Milčai. Azartiskā gaisotnē "Maiļu" slēpošanas stadionā noritēja arī "Maxima" bērnu braucieni, kur balviņas saņēma visi dalībnieki.

Latvijas valsts mežu MTB maratons turpināsies 4. augustā, kad Ikšķilē notiks sezonas sestais posms.