Foto: Muižnieks un Ardava plūc laurus Latvijas valsts mežu MTB maratona Talsu etapā

Svētdien riteņbraukšanai lieliskos laika apstākļos Talsos aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona otrais etaps. Prestižajā "Toyota Hybrid" Sporta distancē pie pārliecinošām uzvarām tika Oskars Muižnieks ("DTG – MySport") un Lelde Ardava ("Volkswagen komerctransports – Veloprofs.lv"). Tikmēr "Lielbāta" Tautas distancē triumfēja Ģirts Cirvelis ("Roadex") un Santa Sanija Jurgena ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree").

Saulaini un braukšanai patīkami laika apstākļi svētdien valdīja Talsos un to apkārtnē. Šī Kurzemes skaistā deviņu pakalnu pilsēta uzņēma Latvijas valsts mežu MTB maratona otro etapu, pulcējot kuplu dalībnieku skaitu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Trases veidotājs Almants Kalniņš ar komandu bija parūpējušies par ļoti interesantām un nebūt ne vieglām trasēm.

"Toyota Hybrid" distancē, kas Talsu posmā bija 55,6 kilometru gara, jau no trases pirmās daļas solo vadību ieguva Oskars Muižnieks no "DTG – MySport". Kopvērtējuma līderis nopietnu pretestību no konkurentu puses neizjuta līdz pat finišam. Liepājnieks finišēja lepnā vientulībā, trasē pavadot 2 stundas 4 minūtes un 57 sekundes. Arī abas pārējās vietas uz goda pjedestāla aizņēma "DTG – MySport" komandas riteņbraucēji. Otrā vieta Laurim Purniņam, bet trešais bija Uldis Ālītis. TOP 6 spēja iekļūt arī igaunis Tāvī Kannimā, Kārlis Baltacis un lietuvietis Doma Manikas (abi "Patria – Bottecchia").

Pirmo uzvaru pēc ilgas pauzes sieviešu vērtējumā izcīnīja "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" komandas braucēja Lelde Ardava, kura trasi veica pēc 2 stundām 34 minūtēm un 16 sekundēm. Arī otrā vieta šīs vienības riteņbraucējai. To paveica Lāsma Ozola, kura Ardavai zaudēja 3 minūtes un 30 sekundes. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Anita Antone no "Baldones velokomandas".

Komandu ieskaitē uzvarēja "DTG – MySport", otrie bija "Patria – Bottecchia", bet trešie "NN Sporta kluba" vīri. Oskars Muižnieks savā īpašumā ieguva arī "Merrild" aktīvākā braucēja kreklu.

Ar daudz lielāku intrigu bija apvīts "Lielbāta" Tautas brauciens. 35 kilometru garajā trasē kopā ar trijiem "Pulsaar" vīriem – Ivo Irbi, Sandiju Kļaviņu un Zigmāru Zučiku bija arī Ģirts Cirvelis ("Roadex"). Pēdējos kilometros Ģirtam izdevās aizmukt kopā ar Sandiju Kļaviņu. Finiša kāpumā ātrāks bija Cirvelis, kurš tādējādi izcīnīja otro uzvaru šo sacensību posmos savā karjerā. Tāds pats laiks arī Kļaviņam, kamēr trešais bija mājinieks Ivo Irbe ("Pulsaar").

Dāmām pie otrās uzvaras šosezon tika Santa Sanija Jurgena ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"). Viņai sekoja Laura Belohvoščika ("Belo CP") un Madara Fūrmane ("Seomedia.lv"). Komandu ieskaitē nepārspēti Talsos palika "Pulsaar" vīri, otrie bija "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" , bet trešie "Dako Ziemeļvidzeme" vīri.

Lieliskā gaisotnē aizritēja arī "Mammadaba" distances brauciens, kurā startēja arī zēnu un meiteņu grupu braucēja. Savās vecuma grupās uzvarēja – Artūrs Nummurs, Elza Bleidele, Alvils Pētersons un Līva Šlosberga.

Ar lielu azartu aizritēja "Maxima" bērnu braucieni, kuros piedalījās mazie pedāļu minēji vecumā no 3 – 10 gadiem.

Šajā Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonā iekļauti septiņi posmi. Pirmo reizi vērienīgo velo notikumu uzņems Jaunpiebalga, kamēr jaunas trases gaidāmas Talsu, Siguldas, Vietalvas un Smiltenes posmos. Viens no posmiem gaidāms arī Ikšķilē.



Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas posmi:

26.05.: Sigulda

16.06.: Jaunpiebalga

14.07.: Vietalva

04.08.: Ikšķile

21.09.: Smiltene