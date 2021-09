Foto: Olimpietes Eiduka un Marhele uzvar 'Stirnu buka' posmā Kandavā

Pagājušo sestdien Kandavā notikušajā populārā taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" 3.posmā pie uzvarām tika 2018.gada Phjončhanas Olimpisko spēļu 44.vietas ieguvēja distanču slēpošanā Patrīcija Eiduka, kā arī 2016gada Rio Olimpisko spēļu 61.vietas ieguvēja maratonā Ilona Marhele. Kandavā tika sasniegts šīs sezonas rekords dalībnieku skaita ziņā – vairāk nekā divi ar pusi tūkstoši skrējēju, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Pēc diviem pirmajiem posmiem jūlija beigās un augusta vidū Vidzemes pilsētās Smiltenē un Siguldā "Stirnu buks" pārlēca uz Kurzemi, ciemojoties par Kurzemes vārtiem dēvētājā Kandavā. Tādējādi patīkamajā atvasarā 2560 dažāda vecuma taku skriešanas cienītāji varēja izbaudīt ļoti labi sagatavoto trasi Kandavas apkaimē. Pēc ierobežojumu dēļ nesekmīgiem vairākiem mēģinājumiem pagājušajā gadā septembra otrajā sestdienā beidzot "Stirnu buka" saimei bija iespēja startēt Kandavā. Sacensību centrs bija blakus ar leģendām par smagajām sporta treniņnometnēm apvītajā Kandavas stadionam.

Patīkamajā atvasarā taku skrējēji skrēja garām autodromam, modernākajai kartinga trasei Latvijā, Teteriņu ezeram un vienīgajam Latvijā dabīgā ūdenskrātuvē ierīkotajam baseinam ar bieži saistībā ar pārgalvīgām rīcībām pieminēto tramplīnu, skrēja cauri Čužu purvam, Aizdzires muižas parkam, kā arī beigās pievārēja Bruņinieku pilskalnu. Un kur tad bez Abas upes šķērsošanas.

Šogad pasaules kausa posmos distanču slēpošanā vēsturiskus panākumus ar iekļūšanu desmitniekā guvusī Patrīcija Eiduka atgriezās "Stirnu bukā" pēc divu gadu pauzes. Iepriekšējā reizē 2019.gada augustā Ventspilī Patrīcija "Zaķa" distancē finišēja otrā aiz Ilonas Marheles, bet atgriešanās reizē Kandavā 13km garajā "Gjensedige Zaķis" distancē šī gada pasaules U23 čempionāta 7. un 9.vietas ieguvēja slēpošanā nevienai nepiekāpās un izcīnīja uzvaru. Līdz ar to pirmo divu posmu uzvarētājai un šī gada Latvijas vicečempionei pusmaratonā Diānai Liepiņai nācās samierināties ar otro vietu, bet daudzkārtējā Latvijas čempione vieglatlētikā Karīna Helmane-Soročenkova, kurai galvenie starti ir stadionā un šosejā, bet kura tomēr cenšas neizlaist "Stirnu buku", skrienot ar rezervi, uzrādīja trešo laiku.

Vīriešiem šajā distancē otro posmu pēc kārtas nepārspēts palika nu jau trīskārtējais Latvijas čempions maratonā Kristaps Bērziņš. Otro vietu ieguva Latvijas čempions garajā distancē orientēšanās sportā Uldis Upītis, kurš tāpat kā Eiduka iepriekšējo reizi "Stirnu bukā" bija startējis pirms diviem gadiem Ventspilī. Trešo reizi šosezon trijniekā iekļuva pagājušā gada bronzas medaļas ieguvējs taku skriešanā Jānis Kūms, bet šoreiz līdz šim ierastās otrās vietas tika n nomainītas ar trešo.

Vairākkārtējā Latvijas čempione vidējās distancēs Ilona Marhele pagājušo sezonu pabeidza ar uzvaru oktobra sākumā Milzkalnē "zaķī" un to pašu paveica arī tagad 20km "Venden bukā" Kandavā, kur 2017.gada pasaules čempionāta 31.vietas ieguvējai maratonā bija pirmais starts šosezon šajā seriālā. Smiltenes posma trešā vietas ieguvēja Ineta Jerofejeva atgriezās trijniekā ar otro vietu, bet patīkamu pārsteigumu ar pirmo godalgu sarūpēja trešajā vietā finišējuši Egija Tamsone.

Pēc trīs gadu pārtraukuma ar uzvaru vīriešiem Buka distancē atgriezās kādreizējais Latvijas izlases orientierists un valsts čempionātos pilnu medaļu komplektu nopelnījušais Dāvis Dišlers. Savukārt pilnu godalgoto vietu komplektu "Buka" distancē šajā gadā sarūpēja Smiltenes posma uzvarētājs Uldis Kļaviņš, kurš augusta vidū Siguldā bija trešais, bet pirms divām nedēļām Rīgā Latvijas čempionātā maratonā izcīnīja sudraba medaļu. Trešais finiša līniju šķērsoja Rīga-Valmiera rekordists Pēteris Grīviņš, nopelnot šogad otro godalgoto vietu, jo Smiltenē bija otrais.

Garākajā 31km "Garmin Lūsis" distancē lielisko formu turpināja demonstrēt šī gada Latvijas čempions 83km taku skrējienā un Siguldas posma "Vilku" distances uzvarētās Gvido Kalniņš. "Vilkaču maratona" rekordists tāpat kā Smiltenē tieši aiz sevis atstāja visu laiku otru ātrāko Rīga-Valmiera vīru Kristapu Magoni, tikai šoreiz abiem ieņemot pirmās divas vietas, ne otro un trešo. Talsu līdzjutējus vēlreiz iepriecināja Raivis Reinfelds, tāpat kā pirms mēneša "vilkā" un Latvijas čempionātā 83km distancē atkal iegūstot trešo vietu un pavisam nedaudz apsteidzot Daini Limanānu, kurš ar 4.vietu sasniedza šogad "Stirnu bukā" labāko rezultātu, bet apsolījās godalgoto vietu izcīnīt pēc trim nedēļām Ogrē.

Pēc ļoti labu rezultātu sasniegšanas krietni virs 100km distancēs Monblānā "Stirnu bukā" atgriezās Siguldas posmu izlaidušās Latvijas taku skriešanas izlases līderes. Savu pārākumu atkal nodemonstrēja pagājušā gada Latvijas čempione taku skriešanā un nupat Monblānā 131km distancē desmitniekā tikusī Anete Švilpe, izcīnot otro uzvaru šogad. Nupat pirmo vietu valsts čempionātā maratonā ieguvusī Amanda Krūmiņa nopelnīja šīs sezonas pirmo un karjeras otro "Stirnu buka" godalgu, finišēdama otrajā vietā, bet trijnieku jau trešo reizi šosezon noslēdza 2016.gada valsts čempione maratonā un Siguldas kalnu maratona uzvarētāja Viviana Kirilova. Tikmēr 4.vietā ierindojās pagājušā gada taku skriešanas vicečempione un Monblānā 171km distancē 11.vietu ieguvusī Linda Boldāne, kura, neskatoties uz grūtībām trasē, kā allaž centās nepazaudēt optimismu.

Latvijas valsts mežu skolu čempionātā 7km distancē meitenēm atkal ātrākā bija viena no vadošajām junioru slēpotājām Latvijā Estere Volfa, kļūstot par vienīgo no visām distancēm kopā, kurai šajā sezonā izdevies izcīnīt uzvaras visos līdzšinējos trijos posmos. Cīņā par otro un trešo vietu šoreiz vietām apmainījās "Siguldas Nakts trailrace" uzvarētāja Marta Luīze Pētersone un Latvijas čempione savā jauniešu grupā skriešanā Austra Ošiņa. Pētersone līdz ar to visos posmos ir bijusi trijniekā tāpat kā Volfa. Puišiem savukārt Roberts Zeiburliņš kļuva par trešo uzvarētāju šajā sezonā, jo pirmajos divos bija citi pirmo vietu ieguvēji – Lūkass Pušņins un Roberts Glazers. Otrais finišēja pagājušā posmā kopējā ieskaitē aiz trijnieka palikušais Kristers Kudlis, bet trešais pirmo reizi bija Gints Zilpuris.

7km "Ej! Vāvere" distancē tāpat kā jūlija beigās Smiltenē ātrākais bija Mareks Zālītis, aiz sevis atstājot sezonas pirmajos posmos neredzēto Renāru Leiskinu. Siguldas posma veikumu, kur ar iegūto trešo vietu pirmo reizi iekļuva trijniekā, atkārtoja Arturs Nordens. Kopējā ieskaitē ceturtā atskrēja un sieviešu konkurencē pārliecinošu pirmo vietu ieguva pasaules kausa posmos kanikrosā uzvarējusī Dace Almane. Ar otro ātrāko laiku trešo reizi trijniekā iekļuva pagājušā posma uzvarētāja Una Pērkone, tādējādi nopelnot pilnu godalgu komplektu šajā sezonā. Arī trešās vietas ieguvēja Lāsma Bauska, kura pērn ieguva otro vietu prestižā šķēršļu skrējienā "Patria mud run" Ozolniekos, visos posmos ir tikusi trijniekā.

Sprinta etapā kalnā gandrīz vienādu laiku cīņā par Kandavas kalna karaļa titulu uzrādīja orientierists Jānis Baunis un vieglatlēts Alfrēds Apinis, par dažām simtdaļām ātrākam tomēr esot Jānim. Sievietēm pārliecinoši ātrākā bija šī gada bronzas medaļas ieguvēja taku skriešanā Dace Blūma. Komandu ieskaitē otro posmu pēc kārtas labākie bija "Pulsometrs.lv", kuriem lielāko punktu ražu nodrošināja Marhele, Baunis, Grīviņš un Kūms, aiz sevis atstājot kopvērtējumā vadībā esošos "Scott Running Latvia" ar līderiem Bērziņu, Magoni, Upīti un Dzalbu sastāvā. Trešo labāko punktu summu savāca kopvērtējuma vicelīderi "Patria Sportland", lielāko devumu dodot šķēršļu skrējienu līderim Latvijā Artjomam Rekuņenko, Andim Saknem, Jānim Mežielam un Arnim Pašķevičam. Kura no šīm trim līdzvērtīgajām komandām uzvarēs kopvērtējumā, izšķirsies noslēdzošajā šīs sezonas posmā 2.oktobrī Ogrē.