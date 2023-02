Foto: Otro reizi Rankā aizvadīts īpašais 100 km slēpojums

Rankā otro gadu pēc kārtas tika aizvadīts SK "Piebalga" rīkotais un Gulbenes pašvaldības atbalstītais "Rankas Kartonfabrikas slēpošanas maratons", kas ir īpašs ar to, ka tā ietvaros viena no distancēm ir 100 kilometri, kas ir viena no pašām garākajām pasaulē, kādas ir kādā no slēpojumiem, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spītējot plus grādiem un lietainiem laika apstākļiem dažas dienas pirms sacensībām, organizators Matīss Kauls ar savu komandu no SK "Piebalga" nezaudēja ticību, ka pagājušajā gadā uzsāktais "Rankas kartonfabrikas maratona slēpojums" varētu turpināties un notikt arī šogad. Divu dienu sacensības laika apstākļu dēļu tika apvienotas vienā dienā – svētdien, apvienojot visas četras distances vienā dienā. Daba arī apžēlojās, uzsniegot iepriekšējā vakarā un aktī un arī plus grādiem nomainoties ar nelielu mīnusu.

Spēcīgā vējā, sniegputenī visās četrās distancēs kopā sacentās 132 dalībnieki, kuru vidū bez slēpošanas entuziastiem bija arī titulēti un profesionāli trenējušies sportisti no dažādiem sporta veidiem, piemēram, slēpošanas, biatlona, orientēšanās, airēšanas u.c. Tā kā "Rankas Kartonfabrikas maratona slēpojums" sakrita ar Tartu maratonu, tad šogad izpalika vairāki garo distanču slēpotāji. Tomēr daļa palika uzticīgi Rankas Kartonfabrikas slēpojumam, kur distances reljefs, vijoties pāri pļavām un gar mežu, nebija grūts arī priekš aktīvās atpūtas cienītājiem.

Prestižākajā 100km distancē (10x10km) pagājušajā gadā dominēja talsinieki Juris Damškalns un Gints Lūsis, kuri šogad nepiedalījās, Lūsim debitējot pasaules čempionātā biatlonā. Šogad sacentās astoņi slēpotāji. Sākuma daļā izveidojās līderu kvartets – Alvis Rogozins, Uldis Spulle, Rūdis Balodis, Dāvis Ende, kuriem tuvu sekoja arī Mārtiņš Puriņš. Distances otrajā pusē palika vairs tikai līderu duets – Rogozins ar Spulli, kuri pērn ieņēma attiecīgi 6. un 7. vietu. Sākoties pēdējam aplim, bija skaidrs, ka uzvarēs viens no šī maratona slēpojuma aizsācējiem Rogozins, kurš šogad uzrādīja faktiski tādu pašu rezultātu kā pērn, 100km veicot sešās stundās un 13 minūtēs.

Patrīcijas Eidukas draugs Spulle finišēja septiņas minūtes vēlāk un ieguva otro vietu, bet trijnieku noslēdza sešās stundās un četrdesmit minūtēs distanci veikušais Puriņš, kuram pirmā vieta veterānu grupā. Vēl septiņās stundās iekļāvās aktīvās sportiskās gaitas beigušais biatlonists un slēpotājs Bišers, bet uz kādu laiku slēpojumu pārtraukušais un vēlāk atsākušais Dāvis Ende finišēja piektais, bet sešinieku noslēdza otrs labākais veterāns un vispusīgais sportists Uldis Lapsa.

SIA "Avoti" 50km (5x10km) distancē, kas šogad bija ieviesta pirmo reizi un kur uz starta izgāja 14 slēpotāji, notika interesanti pavērsieni. Piecas minūtes startu nokavējušais Latvijas čempionātu slēpošanā medaļnieks Viesturs Eglītis līderus noķēra trešā apļa sākumā un pēc 30km jau bija vadībā vairāk nekā minūti, bet pēc 40km jau gandrīz divas ar pusi minūtes. Taču it kā drošā uzvara Eglītim izpalika, jo pēdējos pāris simts metros viņu apsteidza Pēteris Misiņš, kurš uz pēdējo apli bija samainījis slēpes, kas ļoti labi slīdēja. Uzvarētājs trasē pavadīja trīs stundas un septiņas minūtes, otro vietu apsteidzot par 19 sekundēm. Trijnieku noslēdza LČ medaļnieks veterāniem, tajā skaitā uzvarētājs, dažādos sporta veidos Antis Zunda.

MySport 20km, kur kopumā sacentās gandrīz 70 dalībnieki, ar laiku stunda un trīs minūtes uzvarēja savulaik trijniekā LČ slēpošanā tikušais rīdzinieks Aleksandrs Artūrs Ļūļe, aiz sevis atstājot labo MTB braucēju Armandu Pivoru. Spraigajā finišā spurtā par trešo vietu vispusīgais Zigmārs Zučiks apsteidza jauniešu grupas medaļnieku slēpošanā Alvi Pivoru. Sieviešu konkurence nepārspēta palika nupat LČ 2. posmā slēpošanā medaļu izcīnījusī Estere Piksone, aiz sevis atstājot ziemas orientieristi un EČ un PJČ dalībnieci Elīzu Bremzi un pirms nedēļas LČ slēpošanā zeltu junioru konkurencē ieguvušo Jolantu Penci.

Ķelmēnu 7km distancē, kur sacentās pāri par 40 slēpotāju, uzvaras laurus plūca gulbenietis Mārcis Glāznieks un ogrēniete Adriana Eisaka, aiz sevis otrajā vietā atstājot rīdzinieku Nilu Lībieti un Patrīciju Rutku. Trijnieku noslēdza Matīss Salmiņš un Lauma Glāzniece.