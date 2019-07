Foto: Rastorgujevs savu ātrumu apliecina arī 'Stirnu bukā'

Aizvadītajā nedēļas nogalē trīs tūkstoši taku skrējēju ieradās vēsturiskajā Alūksnes Pilssalā, lai piedalītos Stirnubuka ceturtajā posmā. Uz starta stājās arī Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš uzvarēja 20 kilometru distancē. Slapjajās un dubļainajās taciņās veiksmīgi startēja arī biatlona treneris Ilmārs Bricis.

Biatlona starpsezonā mājās esošais Andrejs Rastorgujevs nevilcinājās ar startu tautā iecienītajā taku skrējienā, izvēloties 20 kilometru "Venden Buka" distanci, kurā devās pustūkstotis dalībnieku. Slapjā un spirdzinošā distance veda gar ainavisko Alūksnes ezeru, iztrenkāja dalībniekus augšup un lejup pa noskrējieniem cauri slēpošanas un biatlona bāzei "Mežinieki", atgriezās 13. gadsimta pilsētā, piedāvājot bezierunu sprinta etapu pieveicot 216 metrus virs jūras līmeņa esošo Tempļa kalnu un atgriežoties Pilssalā, kura savulaik bija mājvieta Livonijas ordeņa pilij Marienburgai, kuras ainavisko drupu pakājē atrodas brīvdabas estrāde.

Rastorgujevs pirms starta paziņoja, ka sacīkstes sāks mierīgā treniņrežīmā un pēc tam, iespējams, kāpinās savu skriešanas tempu. Pirmajos kilometros vadībā izrāvās iepriekšējā Saldus posma ātrākais "buks" un kopvērtējuma līderis Artjoms Rekuņenko, kuram uz papēžiem mina sezonas pirmā Carnikavas posma uzvarētājs Didzis Glušņevs. Abus pieskatīja galvenais favorīts Rastorgujevs. Trases vidusdaļā pie Duņenieka ezeriņa priekšā vairs bija tikai Rekuņenko, kuru biatlonists atsevišķās vietās brīdināja par bīstamākajām purvainajām vietām, savukārt Glušņevam nācās tur zaudēt sākotnējo ātrumu un atkrita no līderiem. Skrienot taktiski, Tempļa kalna pakāji pirmais sasniedza vietējo taku pazinējs Rastorgujevs, kura rezultāts bija stunda 19 minūtes un 30 sekundes (1:19:30). Viņa temps visā skrējienā bija 4:06 min/km.

Sķēršļu skrējienu speciālists Rekuņenko šoreiz uzvarētājam zaudēja pusminūti (1:19:58), taču saglabāja līderpozīcijas sezonas kopvērtējumā. Tikmēr Glušņevs (1:21:55) aiz sevis atstāja komandas biedru Uldis Kļaviņu (1:23:18) un taku skriešanas izlases biedrus Oskaru Cimermani (1:25:49) un Jāni Kūmu (1:26:00), ar kuriem kopā Saldus posma laikā Spānijā startēja Pasaules čempinātā taku skrējienos.

Dāmu konkurencē uzvara tika Rio olimpisko spēļu dalībniecei Ilonai Marhelei (1:33:24), neļaujot sevi finišā apdzīt pašreizējai Latvijas čempionei maratonā Karīnai Helmanei-Soročenkovai (1:33:32). Ja pirmās divas dāmas finišā šķīra astoņas sekundes, tad trešajā vietā skrienošo Zandu Malančuku pirmspēdējā kilometrā Tempļa kalna pakājē panāca NATO pārstāve Selīna Besta, taču kopvērtējuma līderei izdevās noturēt savu pozīciju (1:34:32) un militāro spēku pārstāve piekāpās par 16 sekundēm (1:34:48).

Pēc sacensībām Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs pastāstīja, ka priecājas par iespēju startēt vienā skrējienā kopā ar "Stirnu buka" cilti un garāko Lūša distanci neizvēlējās kāpumu dēļ, jo iepriekš kartē papētot trases, šķitis, ka otrajā garākajā distancē pauguri būs vairāk koncentrēti un kalnainākas trases patīk labāk.

Savukārt garākajā 27 kilometru "BENU aptieka lūsis" distancē notikumi risinājās ne mazāk spraigi. Kamēr pirmo trīs posmu uzvarētājs un pārliecinošs sezonas kopvērtējuma līderis kuldīdznieks Kristaps Bērziņš ar 65. vietu Šveicē debitēja Eiropas čempionātā kalnu skrējienos, bija atbrīvojusies vieta uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Latvijas labākais taku skrējējs Andris Ronimoiss sacensību garāko distanci izvēlējās savā dzimtajā pusē, kur aizvadīta bērnība un dzīves pirmie 18 gadi. Viņa uzvara (1:50:05 ar vidējo tempu 4:03/km) nepārsteidza. Otro vietu ieņēma gaidāmā "Ironman Tallin" debitants jēkabpilietis Antolijs Macuks (1:54:11), kurš pirmos kilometrus diktēja līderu grupas tempu, bet Dainis Limanāns (2:00:52) no Bikstiem bija trešais. Nokavējot sacensību sākumu par 12-13 minūtēm, līdz devītai pozīcijai aizcīnījās vēl viens pjedestāla pretendents un Latvijas taku skriešanas izlases debitants Kristaps Magone (2:05:02).

Alūksnes "Stirnu buka" posma lielāko sensāciju sarūpēja Andra Ronimoisa audzēkne Daina Jurķe (2:17:13), pārtraucot teju gadu ilgo līvānietes Jekaterinas Sokunovas (2:17:50) sešu uzvaru sēriju Lūša distancēs, sākot no pērnā gada Šlokenbekas posma. Lai arī Sokunova pirms pusotra mēneša Rīgā kļuva par Latvijas vicečempioni maratonā un pirms trim nedēļām triumfēja Ventpils maratonā (2:57:24), šoreiz Daina Jurķe trasē apdzina gan Lindu Boldāni (2:18:03) no Gulbenes, gan Līvānu pārstāvi.

Daina Jurķe, tāpat kā Linda Boldāne, iepriekšējo Saldus posmu izlaida, jo Spānijā aizstāvēja sarkanbaltsarkanās krāsas pasaules čempionātā taku skrējienos. Pērn abas skrējējas kopā ar Laumu Čerņevsku bija vienīgās dāmas, kas spēja sasniegt finišu Vilkaču maratonā.

Andrejs Rastorgujevs nebija vienīgais biatlonists Alūksnes Pilssalas Sturnubukā. Pašā ātrākajā un populārākajā 12 kilometru "Virši Zaķis" distancē kopā ar vairāk nekā 1000 dalībniekiem devās arī Ilmārs Bricis (0:48:39), kurš uzvarēja savā Zaķa skrējiena vecumgrupā. Sezonas kopvērtējuma līderim Jānim Mežielam atrodoties Šveicē un Eiropas čempionātā kalnu skrējienā ieņemot 75. pozīciju, Alūksnē ar četru sekunžu pārsvaru uzvaru izcīnīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvis Dainis Stepe (0:45:45), kurš skrējiena pirmajā pusē vēl iepalika no orientierista Kārļa Vīksnes (0:45:49). No astotās uz trešo vietu nosacīti īsā skrējiena laikā pakāpās Jānis Mūrnieks (0:47:17).

Ja pirmajā Carnikavas posmā Jeļena Ābele ierindojās vien astotajā pozīcijā, tad katrā nākamajā posmā ieņemtā vieta bija divreiz augstāka – Tērvetē vieglatlēte izcīnīja ceturto vietu, Saldū jau kāpa uz otrā augstākā pjedestāla pakāpiena un Alūksnē svinēja uzvaru (0:53:39), nostiprinoties sezonas kopvērtējuma līderpozīcijās. Latvijas labākās distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas treniņnometni ārpus Latvijas izmantoja arī pārējās skrējējas un vietējā Sandra Buliņa (0:54:16) ar Gitu Karlsoni (0:55:45) no Saldus sadalīja otro un trešo vietu, sešas sekundes aiz pjedestāla atstājot Elīnu Kārkliņu (0:55:51).

Jāpiebilst, ka šogad divās distancēs - "Venden Stirnu buks" un "Virši Zaķis" uzvaras lauru plūkušais Dmitrijs Serjogins aizvadītajā nedēļas nogalē Londonā 10 000 metru skrējienu stadionā veica 29 minūtēs un 56,95 sekundēs, labojot ne tikai savu personisko rekordu, bet arī kā pirmais apskrienot pusstundas atzīmi kopš 1995. gada, kad to pēdējais spēja Aleksandrs Prokopčuks.

Tikmēr "GO Kalnu karalis" ieskaitē šoreiz spēkiem mērojās 1644 taku skrējēji, Tempļa kalnā rāpjoties no 36 sekundēm līdz pat piecām minūtēm un ilgāk. Puse no visiem dalībniekiem sprinta ātrumposmu veica ātrāk par minūti un 44 sekundēm. Uzvarētājam Ilgvaram Dzedulim vajadzēja trīsreiz īsāku laiku, lai nopelnītu 300 punktus. 292 un 291 punktus 38 sekundēs izcīnīja Mārtiņš Krauklis un Oskars Bormanis. Japibilst, ka cīņa Kalnu karaļa ieskaitē ir tik blīva, ka posma uzvarētājs Dzedulis sezonas kopvērtējumā pakāpās no sestās uz ceturto pozīciju, paliekot aiz Jāņa Bāčas, Eduarda Pāķa un Jāņa Šņoriņa. Sieviešu konkurencē šoreiz nestartēja sezonas līdere Gunta Blūmiņa un kādu laiku neredzēsim Baibu Šņoriņu, tāpēc nepārsteidza Jeļenas Ābeles uzvara ar 48 sekundēm, kurai ar vienādu reultātu (55 sekumndēm) sekoja Sindija Guntra Zaula un orientešanās izlases dalībniece Līga Valdmane no Kocēniem, neizvēloties startēt veterānu orientēšanās PČ, kas aizvadītajā nedēļā risinājās Latvijā.

"Salomon Komandu vērtējumā", kurā par sezonas vērtīgajiem punktiem cīnās vairāk nekā 70 komandas, šoreiz vairāk par 7000 punktiem pat bez komandas līdera Londonas stadionā skrējušā Dmitrija Serjogina nopelnīja "Līvānu VK/Baltais" (7015 punkti), kam sekoja "Pulsometrs.lv/SOS bērnu ciemati" (6964p.), "Rieksti" (6945p.) un "Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club" (6863p.) Uz EČ kalnu skriešanā palaižot divus pārstāvjus, augstāk par piekto vietu netika līdzšinējie kopvērtējuma līderi "Patria Sportland" (6726p.), tagad pirms pēdējiem trim posmiem Venstpilī, Krimuldā un Cēsīs zaudē Līvānu klubam tieši par viena punkta tiesu.

Komandu sešinieku Alūksnē noslēdza vietējie "Marienburgas Vilki" (6483 p.), kas tādējādi pakāpās no 14. rindiņas kopvērtējuma tabulā uz 12. pozīciju. Mājinieku komanda pirms sezonas tapa tieši tāpēc, ka šogad Alūksne tika iekļauta taku skriešanas seriāla kalendārā un šobrīd saglabā cerības uz iekļūšanu TOP10, kā arī ir pārliecības pilna, ka komandas izveide nav vienas sezonas projekts, tiesājot speciāli cepto torti, komandas tapšanu ieskicēja viens no tās balstiem Ansis Šteiners.

Pustūkstoša blīvajā piecu kilometru "Ej Vāvere" tautas skrējienā triumfēja Andis Dēze (0:23:21) un Agita Kaļva (0:26:21). Līdzvērtīga garuma "LVM Čempionāts skolu jauniešiem taku skrējienos" startēja 652 skolēni un ātrākie Alūksnē bija Viktorija Bogdanova (0:25:00) no Piltenes un Lauris Kaparkalējs (0:22:37) no Madonas. Bērnu skrējienos "Gardu muti Susurs" dalību ņēma vairāk nekā 300 mazākie taku skrējēji.

Nākamais - piejūras - posms risināsies 17. augustā Venstpilī, kur sprinta ātrumposms vedīs skrējējus mākslīgi uzbērtajā "Lemberga hūtē".