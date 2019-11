Foto: Rīgas rudens rogainingu pieliek punktu rogaininga sezonai

Pagājušajā nedēļas nogalē, 9.novembrī, pie tirdzniecības centra "Alfa" ar kuplu dalībnieku pulku tika aizvadīts aizraujošais divpadsmitais Rīgas rogainings, ko piedāvā Rīgas dome un kas bija arī sezonas noslēdzošās sacensības. Arī šoreiz pilsētas apvidū četrās dažādās distancēs orientējās vairāk nekā tūkstotis skrējēju un kontrolpunktu meklētāju, kuru vidū bez Latvijas pārstāvjiem bija arī dalībnieki no citām valstīm.

Rogaininga dalībniekiem šoreiz kontrolpunktus nācās meklēt Juglas, Šmerļa, Ulbrokas un Pļavnieku mežos, nonākot līdz pat lielākajai termoelektrostacijai Latvijā (TEC-2). Ļoti daudzi iepazina tādas vietas kā "Smilšu kalnu", "Raganu katlu", "Tramplīna kalnu", "Liepkalniņu", Biķernieku trases līkumu ar nosaukumu "Ģenerālis" un citas interesantas vietas.

Garākajā "Garmin" 6h distancē, kur sacentās vairāk nekā 150 komandas un aktīvākās noskrēja virs 50km, beidzot tika savākts maksimālais punktu skaits (200 punkti), turklāt to paveica piecas komandas. Īpaši spraigs izvērtās finišs starp abām līderkomandām – "Krūšu inspekciju" (Gints Šmaukstelis, Miķelis Zumbergs) un Seiklushunt.ee (Arvi Anton, Joosep Tammemae). Abas satikās pēdējā kontrolpunktā un, saprotot, ka savākušas visus punktus, metās finiša spurtā, kur par astoņām sekundēm ātrāki izrādījās mūsējie (5:13:56). Trijnieku noslēdza labākā veterānu vīru komanda no Igaunijas "Hoka One One", kuriem visu punktu savākšanai arī vajadzēja mazāk par piecām stundām un divdesmit minūtēm (5:18:09). Tikmēr pagājušā gada Rīgas Rudens rogaininga uzvarētājiem Kasparam Adijānam un Valdim Čunkam (Aldaris Go), kuri pērn ar vienādu punktu skaitu apsteidza Zumbergu un Šmauksteli, šoreiz nācās samierināties ar ceturto vietu kopējā ieskaitē, aiz sevis atstājot labāko Mix jeb jaukto komandu no Igaunijas. Labākā sieviešu komanda "Piedzīvojumu meklējot" (Jana Adata, Vita Žukovska) nopelnīja 154 punktus, kopējā ieskaitē ieņemot 31.vietu.

Alfa 4h distancē pagājušā gada uzvarētāji Andris un Zigmārs Gaiļi ar 164 iegūtajiem punktiem finišā ieradās desmit minūtes pirms laika limita beigām (3:49:42), taču beigās izrādījās, ka viņus par vienu punktu apsteiguši un uzvaru 171 komandas konkurencē izcīnījuši laika limitu maksimāli izmantojušie (3:59:37) Andis Grandāns un Pēteris Grīviņš ("Artūrs Graube the Bestest"), kuri pavasara rogainingā martā bija labākie 2h distancē. Vairāk nekā 150 punktus (151 punkts) šajā distancē savāca arī labākā Mix komanda "Isostar/Inov8" (Andris Ronimoiss, Anete Švilpe, Viktors Saveļjevs).

Better4U 2h distancē, neskatoties uz laika limita pārtēriņu un atņemtajiem 5 punktiem, nepārspēti 120 komandu vidū palika Atis Krūmiņš un Ainārs Elksnis no "Lēnām, bet riskanti", kuri vienīgie pārvarēja 70 robežu – 73 punkti. Viņiem ar 68 punktiem sekoja Jānis Kūms un Zane Tilta-Kūma (Isostar reload). Trijniekā ar 65 punktiem iespraucās "Adekvāto cilvēku" trio – Aleksejs Jevdokimovs, Aleksandrs Okseņuks, Vitālijs Petuhovs, par vienu punktu apsteidzot "Saulkrasti Showel racing team". Isostar 14km rogaininga skrējienā, kur sacentās vairāk nekā 30 dalībnieku un kur bija jāsavāc 32 punkti, finiša spurtā cīņā par uzvaru Mārtiņš Godiņš (58:37) par vienu sekundi apsteidza Ivo Siliņu, kuri bija vienīgie, kas distanci veica ātrāk par stundu. Sievietēm, kur bija nebija spraigas cīņas par uzvaru, pirmo vietu ieguva Lauma Čerņevska, kura tuvāko konkurenti Aneti Grandāni apsteidza par trīs ar pusi minūtēm.

Rogaininga sezona atsāksies nākošā gada 21.martā, kad norisināsies Rīgas Pavasara rogainings.