Foto: Rogaininga sacensībās Strenčos EČ bronzas medaļnieku duelī latvieši pārspēj igauņus

Strenčos notikušajā komandu orientēšanās jeb rogaininga seriāla "Pilsētu leģendas" garākajā 6 stundu "Garmin" distancē uzvaru svinēja 2020. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas ieguvēji 24 stundu rogainingā Zigmunds Bībers un Alberts Jasāns , aiz sevis atstājot 2021. gada bronzas medaļniekus Eiropas čempionātā no Igaunijas Tonisu Pīrisildu un Vinni Pillu, informēja organizatoru pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sasniedzot viduspunktu ceturtajā sezonā, daudzposmu rogaininga seriāls "Pilsētu leģendas" pirmo reizi viesojās Strenčos, vairāk nekā pustūkstotis dalībniekiem sacenšoties "Strenčupītes" rogainingā. Sacensību centrs atradās pie Strenču kultūras centra, bet distancē dalībnieki skrēja garām kūdras presēšanas ceham, viesojās Sedas tīrelī, Sūnu ciemā, Purvciemā, Mīlestības vērī un citur. Liela daļa arī vairākas reizes peldus šķērsoja Gauju, tādējādi veldzējoties no karstuma.

6h "Garmin" distancē, savācot 194 punktus no 200 maksimālajiem, otro reizi sezonā pirmo vietu ieguva Bībers ar Jasānu no komandas "Laid mums tur laimē diet", kuri ir pārliecinoši kopvērtējuma līderi. 172 punktus iekrāja, bet gandrīz četras minūtes virs laika limita (6h) pārtērēja un beigās ar 168 punktiem otrajā vietā pāri par 80 komandu konkurencē ierindojās labākā "Mix" jeb jauktā komanda "O+" no Igaunijas ar Pīrisildu un Pillu sastāvā. Tikai punkts mazāk (167 punkti) nekā igauņiem Edgaram Jurjānam un Evijai Abiļevai. Pirmā posma uzvarētāji Valdis Čunka un Jānis Ķemers ar 159 punktiem šoreiz 4. vietā. Pēc trešā posma izlaišanas ar kārtējo uzvaru sieviešu kategorijā atgriezās ZVOC dāmas Anete Geduševa-Bērziņa un Dace Gaigala, kurām arī izdevās nopelnīt pāri par 150 punktiem (156). Savukārt ar 128 punktiem atzīmējās labākā ģimenes komanda Pētersoni – tētis Kaspars ar dēlu Dominiku., kura māsa Marta Luīze tajā pašā dienā Šauļos izcīnīja uzvaru Baltijas U-18 čempionātā 3000 metru distancē.

4h "Kokmuižas" distancē divas labākās komandas – Māris Heinols/Armands Broks (ExValcenieši) un Sandis Zukulis/Elīna Petrovska (Kļūdu kaskāde) – ieguva vienādu punktu skaitu – 134 punkti, bet mazāk laika distancē pavadīja ExValcēnieši, tāpēc Vidzmes pusē notiekošajos seriāla posmos startējošie Māris ar Armandu ieguva pirmo vietu absolūtajā vērtējumā, bet Sandim un Elīna pirmā vieta jauktajā grupā. Trijnieku 53 komandu vidū noslēdza Edgars Rumba/Artūrs Čeirāns (Lībieši), iekrājot par 10 punktiem mazāk nekā pirmās divas komandas. Sieviešu konkurencē ierastajām līderēm Ievai Godiņai/Aigai Kalniņai (B3/Bez kompasa) šoreiz nācās samierināties ar otro vietu, jo četrus punktus vairāk (109) savāca Nora Baranovska ar meitu Tīnu Sonoru (Ku ku). Neskatoties ar 8 minūšu pārtērēšanu, ģimeņu ieskaite Aigars un Tomass Čeksteri (Viss bumbās) ar 82 punktiem tāpat bija pārliecinoši pirmie.

2h "Isostar" distancē cīņa par uzvaru izvērtās ļoti sīva, pirmajā četrām komandām 27 komandu konkurencē satilpstot divu punktu robežās. Uldis Pormeistars ar Gunāru Ozoliņu (LV Bārdas) pārtērēja nedaudz virs sešām minūtēm un iekrātā 61 punkta vietā saņēma 54, kas tik un tā neliedza viņam otro reizi sezonā būt pirmajiem. Arī otrās vietas ieguvēji Gustavs Venters un Alise Čurkste (Susliki) finišu sasniedza nedaudz pēc laika limita beigām, 55 punktu vietā rezultātu sarakstā saņemot 53 punktus. Trešajā vietā ar 52 punktiem ierindojušās abas komanda gan iekļāvās laika limitā – Ivars Žagars/Astra Šauere (I un A) un Kalvis un Lilija Briči (Begemots un kaķis). Ilze un Inese Vilciņa (Piens ir ledusskapī) kārtējo reizi bija labākās sieviešu konkurencē, nopelnot 46 punktus, bet ģimeņu ieskaitē ar 31 punktu uzvarēja Miķelis Zumbergs ar meitu Anci Zumbergu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

3h MTBO pirmās divas vietas ieguva abi favorīti un Eiropas čempionātā sprintā 20-niekā tikušie Mārtiņš Linde un Andris Sarksņa, nopelnot attiecīgi 163 un 158 punktus, bet trijnieku noslēdza Mārtiņš Godiņš, pirmo reizi šosezon tiekot trijniekā un sarūpējot Godiņu ģimenei divas godalgas Strenčos. Sievietēm pie pirmās uzvaras tika Annija Krūma, kura nopelnīja 107 punktus, par diviem punktiem apsteidzot tuvāko konkurenti un trešo reizi sezonā Aigai Strazdiņai samierinoties ar otro vietu. O-run jeb rogaininga 2h skrējienā otro reizi visvairāk punktus (72) savāca Vilnis Frišfelds, bet sievietēm jau ceturtā uzvara Anitai Užulei, kurai 66 punkti.