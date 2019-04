Foto: Simts cilvēku spirdzinošā marta dienā atklāj peldēšanas sezonu

Svētdien, 31. martā, Lilastes pludmalē pulcējās 100 peldētāju un tikpat daudz viņu atbalstītāju, lai piedalītos unikālā pasākumā Latvijā – pavasara emociju peldē „SWIMs 2019”, ziņo pasākuma organizētāji.

“Šī pasākuma būtība nav tikai dažu entuziastu vēlmē iebrist aukstā ūdenī, šis pasākums ir par drosmi, sevis “uzlaušanu” un mazu avantūru. Šai peldei ir arī gluži simboliska nozīmē – tā mēs vēlamies pamodināt sevi un līdzcilvēkus no “ziemas miega” un ielaist organismā pavasara enerģiju. Kā arī vēlreiz vēlamies vērst sabiedrības uzmanību uz šo lielisko veidu, kā uzmundrināt gan organismu, gan prātu, tā stiprinot imunitāti. Daudzi to ir izmēģinājuši "SWIM" pasākumā un pēc tam pievērsušies šim organisma norūdīšanas veidam regulāri,” pastāstīja pasākuma "SWIMs 2019" organizatore Zanda Lazda.

“"SWIMs" ir kļuvis par manu iemīļotāko pavasara tradīciju. Tieši šeit pirms diviem gadiem sajutu to, kādu enerģiju un gandarījumu var sniegt peldes aukstā ūdenī, un, kopš tā laika, nevaru no šī ieraduma vairs atbrīvoties. Tāpēc nelaižu garām iespēju piebiedroties šajā mazliet trako salidojumā, kur pulcējas visi tie, kuriem nepatīk garlaicība un tie, kuri apzinās, ka mēs spējam izdarīt daudz vairāk nekā esam iedomājušies. Ne pēc vienas no aukstajām peldēm neesmu saskārusies ar saaukstēšanos vai tml., tieši otrādi – esmu uzņēmusi milzīgu daudzumu prieka vitamīnu,” savos iespaidos dalās "SWIMs" dalībniece Kristīne Grauziņa.

Pirms peldes dalībniekiem iesildīties palīdzēja enerģiskā trenere Marta Kešāne, kuras vadītie treniņi vienmēr ir emociju un dzīvesprieka piepildīti.

Visi dalībnieki bija aicināti piedalīties arī netradicionālo peldēšanas kostīmu konkursā, kuram nebija ne noteikumu, ne ierobežojumu.

Pirmais "SWIMs" pasākums notika 2017. gada 1. aprīlī un pulcēja ap 200 dalībnieku un to atbalstītāju. Ideja par pasākumu radusies nelielam draugu lokam, kuri šādas pavasara peldes sākotnēji rīkoja tikai saviem tuvākajiem draugiem. Tam triju gadu laikā piebiedrojies plašs atbalstītāju pulks.