Foto: 'Stirnu buka' sezonas atklāšana pavasara saulītē

Ar jaunu dalībnieku rekordu vienā no šī gada siltākajām un saulainākajām dienām atklāta sestā Stirnubuka sezona. Sestdien, 30.martā Carnikavas dabas parkā "Piejūra" ieradās teju pieci tūkstoši taku skrējēju, lai pēc pusgadu ilgās starpsezonas ne tikai startētu Latvijā populārākajā skriešanas seriālā, bet arī tiktos ar draugiem un kārtējo reizi baudītu sacensību rīkotāju sarūpētās skriešanas trases.

Ja parasti taku skrējēji tikās Stirnubuka sacensību centrā, tad sestās sezonas atklāšanas dienas rītā dalībnieki cits citu sastapa jau dzelzceļa stacijās, lai ar vilcieniem dotos uz Latvijas nēģu karalisti un nenogurdinātu sevi ar autostāvvietu meklēšanu gaidāmu sacensību tuvumā. Zaļā domāšana atmaksājās, jo jauno sezonu vienuviet ieradās atklāt 4919 taku skrējēji no 18 valstīm, kas ir nebijis rekords gan dalībnieku, gan starptautiskā vēriena ziņā. Vairāk par 10 dalībniekiem bija ieradušies no Spānijas, Kanādas, Lietuvas, ASV un Igaunijas.

Staltie priežu meži, kāpas, liedagi, neskartā Gaujas ieteka jūrā, ainavisko Garezeru virtene un pirms dažiem mēnešiem atklātā betona plātņu bruģētā promenāde uz jūru pārsteidza ne vienu vien taku skrējēju, sacensību laikā liekot aizdomāties par atgriešanos trešajā vecākajā dabas parkā Latvijā.

Ronimoss un Eiduka dominē ātrajā "Viršu Zaķis"



Arī šogad iecienītākās Stirnubuka distances godu saglabā "Viršu Zaķis", 13 kilometru trasē dodoties pusotram tūkstotim cilpotāju jeb trešdaļai no visiem Piekrastes posma dalībniekiem. Jau no pirmajiem metriem līderpozīcijās izvirzījās pašmaju taku skriešanas zvaigzne Andris Ronimoiss, kuram aprīlī gaidāmi ne tikai lieli notikumi personiskajā dzīvē, bet arī divi nopietni pārbaudījumi Pasaules līmeņa taku skriešanas sacensībās Spānijā un Madeirā.

Trešai uzvarai "Viršu Zaķis" distancē malēnietim Ronimoisam pietika ar 47 minūtēm un 40 sekundēm, lēnākajos kilometros Piejūras dabas parka pauguros traucoties tempā ap 4 min/km. Ātrākajā un reizē konkurentu bagātākajā skrējienā otro vietu izdevās nosargāt valmierietim Rihardam Lindem (0:49:19), kurš, dzenoties pakaļ līderim, bija iekrājis pusminūtes pārsvaru no tuvākajiem sekotājiem, taču beigu daļā tas saruka līdz 12 sekundēm. Ātrāk par 50 minūtēm skrējienu spēja pieveikt vēl tikai nedēļu iepriekš Rīgas Pavasara rogaininga divu stundu distances uzvarētājs Pēteris Grīviņš (0:49:31) no Raunas, sacensības Carnikavā uzsākot aiz līderu sešinieka un izturot augsto tempu līdz finišam, tā apdzenot četrus spēcīgus konkurentus.

Tāpat kā kungiem, arī dāmu konkurencē galvenā favorīte Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka (0:53:28) nedeva cerības cīņai par uzvaru un tuvākās sekotājas finiša festivāla pilsētiņā nācās gaidīt nepilnas piecas minūtes. Ātri sākusī Ventspils maratona uzvarētāja Baiba Šņoriņa no Talsiem, nespēja turēt TOP30 puišu diktēto tempu un trases vidusdaļā jau bija spiesta saklausīt aiz sevis Rasmas Čoičas (0:58:11) soļus un noslēdzošajos kilometros samierināties ar trešo vietu, zaudējot 11 sekundes (0:58:22).

Tiesa, ne visi traucās pa takām ar pilnu jaudu, pusotra tūkstoša "Viršu Zaķis" 13 kilometru distances noslēdzošie dalībnieki mežā pavadīja vairāk par trim stundām, proti izvēlējās sešreiz ilgāk baudīt pavasarīgos dabasskatus.

Glušņevam pirmā uzvara intensīvajā "VENDEN Stirnu buks"



10 kilometrus vairāk baudīja seši simti "VENDEN Stirnu buks" dalībnieki, kuriem 23 kilometros tika arī Gaujas tilta iešūpinšāna startā, Latvijas garākās upes ietekas jūrā apskate un daļa no gleznainajiem Garezeriem. Pirmo uzvaru kādā no Stirnubuka posmiem beidzot nosvinēja Didzis Glušņevs (1:30:16) no Bikstiem, kuram līdz šim bija izdevies triumfēt garākos skrējienos, piemēram, 107 kilometru Rīga-Valmiera un kājām nežēlīgajā Vilkaču maratonā.

Otro vietu izcīnīja krosa speciālists Artjoms Rekuņenko (1:30:49), kurš distances lielāko daļu skrēja plecu pie pleca kopā ar taku skriešanas izlases pārstāvi Glušņevu un nebaidījās vidusdaļā pat pārņemt skrējiena vadību, taču līdzīgi kā "Viršu Zaķis" Rekuņenko beigu daļā nācās pacensties, lai nosargātu otro pozīciju, jo Gaujienas novada pārstāvis Jānis Kūms (1:30:54) nepārtraukti mina uz papēžiem, finišā piekāpjoties par piecām sekundēm.

Ja ātrākais trio finišā ieradās nepilnu 40 sekunžu laikā, tad līdz ceturtam skrējējam Gintam Lūsim no Talsiem nācās gaidīt vairāk nekā četras minūtes, taču sezonas kopvērtējumā pēc pirmā posma tieši kurzemnieks ir līderis, jo prata izmantot ātrumposmā piešķirtos punktus.

Trīs ātrākās daiļā dzimuma pārstāves "VENDEN Stirnu buks" bija Klinta Lauska (1:47:02) no Līvāniem, Zanda Malančuka (1:50:12) no Jūrmalas un Latvijas čempione taku skriešanā Anete Švilpe (1:53:05).

Četri Kristapi dominē Lūsī



Kopā ar 23 kilometru taku skrējējiem savā trasē devās arī trīs simti prestižās distances "Lūsis" cienītāji, kuriem šoreiz tika 31 kilometri dabas parkā "Piejūra", sākot no Lilastes līdz Garupei, ceļā vairākkārt šķērsojot kāpas un nonākot kā jūras krastā, tā arī priežu silā pie Garezeriem un Gaujmalā.

Neticami, taču Carnikavā nevarēji būt viens no četriem ātrākajiem lūšiem, ja Tavs vārds nav Kristaps. Pirmo vietu pārliecinoši izcīnīja vairākkārtējs valsts čempions maratonā Kristaps Bērziņš (2:03:01) no Kuldīgas, kurš startā aizskrēja pa priekšu arī ātrākajiem "VENDEN Stirnu buks" vīriem.

Otrajā pozīcijā izvirzījās Kristaps Broks no Madonas, taču vairāk nekā divu stumdu ilgajā skrējienā nācās piekāpties citiem diviem vārda brāļiem. Latvijas vicečempions taku skriešanā Kristaps Magone (2:06:36) no Cēsīm sākotnēji turējās aiz līderu trio, taču trases vidusdaļā pēc pirmās cilpas dalīja otro pozīciju ar ogrēnieti Kristapu Kaimiņu (2:07:43) un pēdējos nogriežņos spēja iekrāt vairāk nekā minūti drošu handikapu.

Garākās distances dāmu ieskaitē sekmīgākās bija Jekaterina Sokunova (2:30:58) no Līvāniem, Latvijas taku izlases dalībniece Linda Boldāne (2:32:19) no Gulbenes un ventspilniece Monta Ločmele (2:35:27).

Ātrākie LVM Skolu čempionātā un "EJ! Vāvere"



Nesteidzīgākie Lūši 31 kilometru trasē pavadīja vairāk par piecām stundām un jūras krastā pamanīja pat ronēnu. Tikmēr piecu kilometru distancē "EJ! Vāvere" devās aptuveni tūkstotis taku skriešanas iesācēju un sprinteri, kā arī vēl tūkstotis jauniešu startēja Latvijas valsts mežu (LVM) Skolu čempionātā taku skrējienos. Šoreiz ātrākie bija Salaspils sporta skolas pārstāvis Andrejs Bānis (0:21:14) un pērnā gada ātrākā maratoniste Karīna Helmane-Soročenkova (0:23:14) no Tukuma. Savukārt ātrākie skolēni bija Artis Rožkalns (0:21:04) no Cēsu Profesionālās vidusskolas un Viktorija Bogdanova (0:24:24) no Piltenes vidusskolas. Vēl pustūkstotis bērnu izvēlējās startēt kilometru garajā bērnu taku skrējienā.



Blūmiņa nepārsteidz sprinta etapā "Go! Kalnu karalis / Kalnu karaliene"



Trīs garāko distanču Lūsis, "Venden Stirnu buks" un "Viršu Zaķis" 2419 dalībnieki pēdējā kilometrā mērojās spēkiem arī sprinta etapā "Go! Kalnu karalis / Kalnu karaliene", kas šoreiz 300 metru garumā bija iekārtots gumijotajā Carnikavas stadionā dažus simtus metrus pirms finiša arkas. Sacensību nolikums sprinta etapa punktus padara īpaši vērtīgus tiem, kurus interesē Stirnubuka posma kopvērtējums cīņā par visas sezonas ieskaiti. To vislabāk zina trīskārtējā Stirnubuka sezonas čmepione Laura Čakle no Ventspils, šosezon par galveno titulu ļaujot cīnīties pārējām taku skrējējām.

Šoreiz ātrākie stadionā bija Jēkabs Niklāvs Janavs (43 sekundes), kā arī līdzīgi skrienošie Eduards Pāķis un Jānis Bāča. Trīs ātrākās dāmas "Go! Kalnu karalis / Kalnu karaliene" bija ierasti veiklā Gunta Blūmiņa (51 sekunde), Aiga Taulīna un vieglatlēte Jeļena Ābele.

Skarbās komandu cīņas ir sākušās



Ja septiņos posmos individuālajā ieskaitē tiks ņemti vērā pieci veiksmīgākie rezultāti, tad komandu cīņās jābūt labākajā sastāvā visos etapos, jo pusgada garumā vairāk nekā 70 komandas iesaistīsies draudzīgā meža zvēru savstarpējā cīkstiņā. Pēc pirmā posma vadībā izvirzījusies "Patria Sportland" (7207 punkti), aiz sevis atstājot "Moller Auto Ventspils/MRC" (7117 punkti) un "Rieksti" (6923 punkti).



Plaukstošajā pavasarī tiekamies Anneles zemē Tērvetē



Nākamais Stirnubuka posms 27.aprīlī vedīs dalībniekus pavasara plaukstošajās Tērvetes dabas parka pasaku meža takās, kur būs iespējams satikties ne tikai ar Sprīdīti un Anneli, bet arī sastapt kokā grieztu Lutausi un Meža Ķēņiņu ar visu galmu. Pēc tam vasarā lēksim Kalnsētas parkā Saldū, Pilssalā Alūksnē un Piejūras parkā Ventspilī, savukārt rudeni krāsosim Krimuldas muižā un Vendenē.