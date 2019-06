Foto: 'Stirnu buka' skrējēji sagriež karuseli Saldū

Taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" trešajā posmā Saldū aizvadītajā nedēļas nogalē piedalījās vairāk nekā 4000 skrējēju no 20 valstīm, bet smagākajā Lūša distancē ātrākais bija Artūrs Ketlers, informēja organizatori.

Skrējēji piepildīja Kalnsētas parku Saldū un plecu pie pleca traucās pa viltīgajām sacensību takām Saldus pilskalnā, Veides un Līkajā mežā, kā arī pie skatu torņa Cieceres ezera krastā.

"Stirnu buka" dalībnieki Kurzemē nebija skrējusi kopš pagājušā gada vasaras, tāpēc ierašanās Saldū daudziem bija sen gaidīta. Lai arī karstums nesolīja vieglu soli, Kalnsētas estrādē pirmie savā piecu kilometru trasē devās kanikrosa skrējēji ar saviem četrkājainajiem draugiem, kuriem pirmajiem tika dota iespēja gar Saldus ezeru traukties pilskalna virsotnē. Pēc viņiem savā kilometru garajā distancē devās gandrīz pustūkstotis "Gardu muti Susurs" mazie taku skrējēji.

Pusdienaslaika tveicē trīsreiz vairāk dalībniekus pulcēja 12 kilometrus garā "Virši Zaķis" distance ar ātrākajiem pirmajās rindās. Tieši šo distanci bija izvēlējies jaunais Latvijas čempions maratonā Dmitrijs Serjogins, kurš otrajā posmā Tērvetē triumfēja "Venden Stirnu buks" distancē. Serjogins pārliecinoši uzvarēja ar rezultātu 43:56 minūtes, otrajā vietā ierindojās Andris Ronimoiss (0:45:16) , bet konkurencē trešo vietu izcīnīja Agris Krūmiņš (0:47:16), sākuma daļā skrienot vien skrienot otrajā līderu grupā starp TOP 15.

Sieviešu konkurencē pārliecinoši triumfēja Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka (0:53:16), kura atgriezās "Virši Zaķis" Saldus posmā pēc uzvaras pirmajā posmā Carnikavā. Otro vietu izcīnīja Jeļena Ābele (0:54:20), kura taktiski apspēlēja nākamo uzvarētāju un ieguva vairāk punktus posmā, jo sprinta etapā "GO Kalnu karaliene" apsteidza priekšā esošo konkurenti un Saldus pilskalnā uzskrēja 15 sekundes pirms skrējiena līderes. Tikmēr trešajā vietā ierindojās Santa Buliņa (0:57:03), kura spriedzes pilnā 12 kilometru skrējienā vārda tiešā nozīmē izcīnīja trešo vietu, sacensību gaitā apsteidzot sešas tiešās konkurentes un finišā par trim sekundēm pārspējot Guntu Holštromu.

23 kilometru "Venden Stirnu Buks" distancē devās pustūkstotis skrējēju, un Artjoms Rekuņenko (1:37:33) ne mirkli neatdeva vadības grožus un kļuva par trešo uzvarētāju šīssezonas trīs posmos. Četras minūtes vēlāk finišā ieradās Gints Lūsis (1:41:30), trešajā vietā atstājot Uldi Kļaviņu (1:42:36), kurš bija ātrs sprinta etapā, taču pēc tam no vicelīdera pozīcijas atkrita uz septīto vietu un visu atlikušo distanci līdz pēdējiem metriem nācās cīnīties par kāpšanu uz pjedestāla.

Otrajā kilometrā esošais "GO Kalnu karaliene" ātrumposms raisīja papildus intrigu arī dāmu ieskaitē, jo līdere Klinta Lauska (1:47:58), kaut arī izcīnīja uzvaru 23 kilometru skrējienā, Saldus pilskalnā palaida garām Kitiju Valteri (1:50:17) un Zandu Malančuku (1:50:41), no kurām pirmā sezonas ieskaitei posma kopvērtējumā tādējādi ieguva vairāk punktus. Tiesa, sākotnējā līdere ātri vien atguva vadības grožus un finišā ieskrēja par vairāk nekā divas minūtes ātrāk. Taču sezonas izskaņā šajā distancē uzvarētāju varētu izšķirt tieši spēja ātrāk veikt sprinta ātrumposmu.

Vienlaikus ar "Venden Stirnu Buks" skrējējiem savā distancē devās vairāk nekā divi simti "Benu Aptieka Lūsis" izturībnieku, kuri devās 30 kilometrus garajā trasē. Kuldīdznieks Kristaps Bērziņš (2:10:04) triumfēja arī trešajā sezonas posmā, kamēr Jekaterina Sokunova (2:40:06) turpina sešu posmu uzvaru sēriju vēl no pērnā gada.

Gatavojoties savam pirmajam "Ironman", otro vietu izcīnīja jēkabpilietis Anatolijs Macuks (2:12:35), aiz sevis atstājot Daini Limanānu (2:23:10), kurš sacensības sāka līderu desmitnieka aizmugurē. Dāmu ātrākajā trijniekā iekļuva kurzemniece Monta Ločmele (2:46:04) un "Stirnu buka" debitante Lelde Kalniņa (2:47:46), kura saglabāja iespējas cīnīties arī par trijnieku sezonas kopvērtējumā, jo sākot sezonu Saldū var savākt piecu posmu ieskaiti individuālā vērtējumā.

Artūru Ketleru finišā sagaidīja Saldus pūtēju apvienība, jo viņš sestajā sezonā ir vienīgais skrējējs, kas pieveicis visus 30 Lūša distances. 30 finiši citās dažādās distancēs ir arī vairākkārtējai sezonas uzvarētājai Laurai Čaklei, kura ir vienīgā daiļā dzimuma pārstāve ar tik ievērojamu "Stirnu buku" pieredzi. Tikpat finišētāju medaļas dažādās distancēs ir Mārim Vīlipam, kā arī Normundam un Zigmundam Zauliem.

Komandu ieskaitē Kalnsētas parkā, kur savulaik Cieceres upes krastā gleznojis dižgars Janis Rozentāls, vislabāk veicās "Līvānu VK/Baltais" (7239 punkti). Tikmēr sezonas līdere "Patria Sportland" (7128 punkti) saglabā vienīgās komandas godu, kas līdz sezonas beigām var visos posmos nopelnīt vairāk par 7000 punktiem. Šoreiz trešo vietu ieņēma "Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club" (6958 punkti), šo pozīciju ieņemot arī sezonas kopvērtējumā.

Starp nepilniem diviem tūkstošiem trīs garāko distanču skrējējiem, kuriem bija savā ceļā jāpieveic sprinta etaps "GO Kalnu karalis/Kalnu karaliene", absolūti ātrāko laiku uzrādīja Latvijas čempions maratonā Dmitrijs Serjogins (0:01:30) no Mārupes, kurš Saldus pilskalnā uzskrēja pusotrā minūtē. Identisku rezultātu (0:01:36) uzrādīja "Virši Zaķis" skrējējs Nils Zauls no Limbažiem un viens no vadošajiem pašmāju distanču slēpotājiem Raimo Vīgants no Madonas, kurš stundu vēlāk skrēja garāko "Benu Aptieka Lūsis". Dāmu konkurencē Kitija Zaula (00:01:43) aiz sevis atstāja Jeļenu Ābeli (00:01:51), kura uzradīja otro labāko rezultātu, savukārt trešajā vietā ierindojās Baiba Šņoriņa (0:01:56) no Talsiem.

"EJ! Vāvere" un "LVM Skolu čempionāts" 700 un 900 dalībnieki devās piecu kilometru taku skrējienā. Nosacītajā tautas klases skrējienā ātrākie bija Andis Dēze (0:23:54) un Agita Kaļva (0:28:14). Savukārt ātrākie skolēni bija Roberts Aleksis Glazers (0:22:55) un Viktorija Bogadanova (0:27:37). Arī šoreiz visvairāk skolēnu bija ieradušies no Engures vidusskolas.