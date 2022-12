Foto: Zaķusalā atklāta bezmaksas distanču slēpošanas trase

Būvkompānija "Merks" Rīgā Zaķusalā atklājusi bezmaksas aktivitāšu trasi "Merks Zaļā trase", kas ziemā kalpos kā distanču slēpošanas trase, bet pārējā laikā tajā tiks organizētas citas sezonai atbilstošas aktivitātes. Jaunajā trasē būs pieejama arī slēpošanas inventāra noma, informē "Merks".

"Merks Zaļā trase" atrodas vienā no labākajiem "Merks" zemesgabaliem Rīgā – Zaķusalā un trases izveidošanai mūsu komanda ir veltījusi veselu gadu. Šajā bezmaksas distanču slēpošanas trasē tiek gaidīts ikviens – gan iesācēji, kas pirmo reizi kāpj uz slēpēm, gan profesionāli sportisti, kas pārstāv valsti starptautiskā līmenī. Ne velti pirmā mūsu trasi iemēģinājusi Latvijas spēcīgākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, kuras lielā mīlestība pret slēpošanu jau no bērnības ļāvusi Latvijas vārdam izskanēt visā pasaulē. Esam gandarīti par to, ka varam draudzīgā veidā izmantot "Merks" piederošo Zaķusalas teritoriju, nodrošinot cilvēkiem papildus iespējas aktīvi un kvalitatīvi atpūsties," pauž "Merks" valdes loceklis Andris Bišmeistars.

Pēc trases izslēpošanas sportiste Patrīcija Eiduka to atzina par labu esam un pauda gandarījumu par to, ka sniegotā Latvijas ziema ir par vienu kvalitatīvu atpūtas vietu bagātāka. "Mūsu klimats ir ļoti atbilstošs, lai baudītu ziemas priekus, tāpēc ir liels prieks, ka paveras arvien plašākas iespējas to darīt. "Merks Zaļās trases" garums un platums ir piemērots gan treniņiem, gan sportiskai ģimenes atpūtai. Atceros, ka manas sportistes gaitas tieši tā arī sākās – braucot līdzi brāļiem slēpot. Tieši ģimene mani ir uzvedusi uz šī ceļa un motivējusi sasniegt labus rezultātus, tāpēc man ir patiess gandarījums par jauno slēpošanas trasi Zaķusalā, kur audzināt jaunus čempionus," priecājas Eiduka.

Distanču slēpošanas trases atrodas Zaķusalas ielā 11. Tās kopējais garums ir 1,3 km, ietverot lielo apli trases pilnā garumā un mazo apli 665 m garumā. Trases platums ir pieci metri, un tā ir piemērota dažāda veida slēpošanas tehnikām. Trase darbosies visas dienas garumā, un vakara stundās teritorija tiks apgaismota. No 17. decembra teritorijā būs pieejama arī "Burusports" slēpošanas inventāra noma, kur ikviens slēpotājs varēs iznomāt nepieciešamo inventāru.

Kā norāda veikalu tīkla "Burusports" īpašnieks Māris Birzulis, uzņēmuma misija ir atbalstīt veselīgu un sportisku dzīvesveidu. "Mūsu stihija ir ūdens, kas ziemas laikā pārvēršas sniegā, tāpēc tādi aktīvās atpūtas veidi kā slēpošana mums ir ļoti tuvi. Zaķusala ir vēl nenoslīpēts dimants, kas ir paslēpies pašā Rīgas viducī. Trases apļi, reljefs un konfigurācija ir lieliski piemēroti jebkuram slēpotājam. Trase nav ne par sarežģītu, ne par vienmuļu, tādēļ te katrs atradīs sev ko interesantu," pārliecināts ir M. Birzulis.