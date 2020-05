'Ghetto EKO Games' kļūst par trim jaunām kustībām

Projekts "Ghetto EKO Games" turpmāk darbosies kā trīs jaunās kustībās – "Run For Fun", "Bike For Fun" un "Walk For Fun', izceļot galveno domu, sportot sev un darīt to ar prieku, informēja organizācija.

Laikā, kad pasaule apstājās un viss ierastais tika aizliegts, "Ghetto Games" izstrādāja programmu, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļāva sportot un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, neatkarīgi no atrašanās vietas un fiziskās sagatavotības. Savu pirmo starta signālu "Ghetto EKO Games" dzirdēja 11. aprīlī un līdz pat šim brīdim projektā ir piedalījušies aptuveni 2000 cilvēki, ieskaitot e-sporta aktivitātes un 4. maija Brīvības skrējiena dalībniekus. Organizācija uzskata, ka tas pierāda, ka mūsu sabiedrība mīl sportot un ir gatavi sev izvirzīt arī jaunas virsotnes.

Uzsverot galveno atziņu, ka robežu nav, "Ghetto Games" izstrādājis jaunu projekta koncepciju, kas startēs 23. maijā. Galvenās izmaiņas projekta darbībā:

• fiziskās aktivitātes ikvienam dalībniekam būs BEZMAKSAS;

• dalībnieki tiks apbalvoti par saviem personīgajiem sasniegumiem, nevis pēc katra posma kā tas tika darīts līdz šim;

• līdz 31. jūlijam projekta laikā tiks rīkoti atsevišķi pasākumi, kuros ikviens varēs ņemt dalību:

• 6. jūnijā - #walkforfun pārgājiens;

• 13. jūnijā - #runforfun skrējiens;

• 27. jūnijā - ploggings;

• 18. jūlijā - #bikeforfun riteņbraukšanas pasākums;

• katru nedēļu īpaši konkursi un izaicinājumi tikai dalībniekiem, ar iespēju iegūt kārdinošas balvas no mūsu atbalstītājiem;

"Šo divu mēnešu laikā projekts ir piedzīvojis unikālus stāstus, kuri liek domāt, ka robežu nav un viss ir iespējams. 205 km brauciens ar velosipēdu no Rīgas uz Preiļiem nav neiespējamā misija, tāpat kā nostāvēt "plankā" stundu. Katrs no dalībniekiem lauza sevi un pārvarēja grūtības, lai sasniegtu mērķus. Kādam tie bija pirmie 10 km savā mūžā, kādam pirmais maratons, neatkarīgi no sasniegtā "Ghetto Games" komanda vēlas teikt milzīgu paldies ikvienam dalībniekam, jo tikai jūsu azarta un cīņasspara dēļ projekts ir dzīvs," teikts "Ghetto Games" paziņojumā.