'Ghetto Games' Daugavpilī pulcē teju 1400 dalībnieku

Nedēļas nogalē Daugavpils Vienības laukumā pulcējās jaunieši no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kā arī no Visaginas un Ignalinas, lai piedalītos "Ghetto Games" sporta svētkos, kas risinājās projekta LLI-402 "Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm" (risk-free) ietvaros.

Visas dienas garumā pilsētas laukumā notika spraiga cīņa "Ghetto Football" tradicionālajā 3:3 turnīrā. Rīgas ielā norisinājās 3x3 basketbols dažāda vecuma jauniešu grupu turnīros. bet arī 12 stundu ilgais futbola maratons, kurā startēja gan sportisti, gan Latgales un tieši Daugavpils organizāciju komandas.

Vienības laukumā īpaši izveidotajā mākslīgas zāles laukumā 12 stundu ilgumā tika spēlēts futbols, katrai no komandām pārstāvot "Daugavpils" vai "Latgales" krāsas. Interesanti, ka noslēguma spēlē mērojās spēkiem "Ghetto Football" un "Ghetto Basket" darbinieki, kuru mikromačā ar 9:8 pārāki bija basketbolisti, bet 12 stundu kopvērtējumā tomēr bija pārāka bija futbolistu pārstāvētā "Daugavpils" – 119:117.

"Daugavpils" krāsas šajā pasākumā pārstāvēja Latvijas U19 telpu futbola izlase, Daugavpils bērnu izlase, Daugavpils Dome, Daugavpils pilsētas pašvaldība policija, "Speedway Grand Prix of Latvia", PŠFK "Hektors", "Esi pirmais", Preiļu izlase, Daugavpils Izglītības pārvalde, Ilūkstes komanda, "Plus Party" un "Ghetto Football". "Esi pirmais" pārstāvis Sergejs Lazdovskis kļuva par simto vārtu autoru. Daugavpils komanda no pirmās līdz pat sestajai spēlei nemainīgi bija vadībā, pārsvaram sasniedzot pat 15 vārtus. Mača turpinājumā izvērtās daudz līdzvērtīgāka cīņa par uzvaru kopvērtējumā, bet rezultatīvāko punktu pielika "Ghetto Football" vadītājs Antons Semeņaks.

"Ghetto Football" 3:3 turnīra 17+ grupas finālā spēkiem mērojās divas Rīgas komandas, "AAAA" tomēr uzvarot sezonas kopvērtējuma līdervienību "TGK", bet 3. vietu ieguva Daugavpils vienība "Esi pirmais". U16 grupā uzvarēja "Kas Tev sāp?", U14 grupā – "Getiņš Ogrē", U12 grupā – "Dinaburg Double". Daugavpilī tika sasniegts "Ghetto Football" izbraukuma turnīra masveidības rekords – startēja 78 komandas.

"Ghetto Basket" turnīrā Daugavpilī ceļazīmi uz "Ghetto Basket Riga Challenger" un 500 eiro naudas prēmiju izcīnīja Krievijas komanda "Nokian-SPB", apsteidzot uzreiz trīs Lietuvas kvartetus. Amatieru grupā 1. vieta un 250 eiro ieguva Lietuvas vienība "Užpaliai". Kopumā uz vējainās Rīgas ielas cīņās iesaistījās 58 komandas.

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules tūres kvalifikācijas "Satellite" līmeņa turnīrā sestdien Daugavpilī startēja piecas citu valstu komandas, no kurām četras iekļuva pusfinālā. Izšķirošais mačs par ceļazīmi uz "Challenger" Rīgā izvērtās ļoti aizraujošs, jo Krievijas vienībai "Nokian-SPB" spēles gaitā izdevās atspēlēties un ar 21:19 pārspēt Lietuvas "Naniet".

Amatieru grupā visus apspēlēja Utenas komanda "Užpaliai". Finālā lietuvieši ar 21:12 uzveica Ventspils "Cikos fināls?" - Jāni Leitānu, Māri Ozoliņu, Miku Leitānu un Tomu Leitānu. Trešo vietu ieguva Rīgas "MILF". Šo vienību trio sadalīja 500 eiro balvu fondu. Sieviešu grupā uzvarēja "LInden Oak Leaf", U16 grupā - "Vemols/Madona", U14 grupā zēniem - "Kraslava Nation", U14 grupā meitenēm - "Tukums", U12 grupā - Rīgas "Chilli".

Vienības laukumā notikušajās Spēka trases sacensībās 16+ grupā uzvarēja Gaidars Mamedovs, apsteidzot Augintu Čizi un Ričardu Pobjaržinu. U16 vecuma grupā spēcīgākais bija Jogints Čizis, pārspējot Ričardu Agapovu un Ilvaru Razgalu. Savukārt meiteņu konkurencē labākās bija Valentīna Trohimova, Laura Fiļipova un Marija Prozore.

"Ghetto Dance" bezmaksas meistarklasēs labāko dejotāju "Rusjas" un "Peppkas" vadībā jebkuram interesentam bija iespēja iepazīt "Hip-hop" un "Vogue" deju stilus.