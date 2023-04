'Ghetto Games' maijā sāks 15. sezonu

13. maijā, Grīziņkalna sporta kompleksā jauniešu ielu sporta un kultūras kustība "Ghetto Games" atklās savu 15. jubilejas sezonu. Par pasākuma īpašo notikumu kļūs pirmais Baltijas 3x3 līgas posms.

Reģistrācija sāksies pulksten 11:00, pasākuma atklāšana – 12:00. Komandas var pieteikt līdz iepriekšējās dienas 13:00, visiem spēlētājiem, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, obligāti jābūt izveidotam FIBA 3x3 spēlētāja profilam. Atklāšanā spēles aizvadīs 7 grupas - U-11, U-13, U-15, U-17, Lady, Open un Pro.

"Kādreiz mūsu mērķis nebija iekļūt olimpiskajās spēlēs un iegūt medaļas, bet pateicoties 3x3 izlasei vairs nevar nelikt tādus mērķus. Tāpēc šogad sadarbībā ar "Latvijas Basketbola Savienību" dosim jauniešiem iespēju pilnveidoties, lai nākotnē Olimpiskās spēles nebūtu nejaušība, bet gan Latvijas 3x3 basketbola norma. Un, protams, mūsu nemainīga prioritāte ir motivēt jaunieti ārpus skolas un treniņiem attīstīties gan fiziski, gan morāli sportiskā, jautrā un dzīvelīgā vidē," - tā par gaidāmo sezonu izsakās "Ghetto Games" līderis Raimonds Elbakjans.

2023. gada sezonas garumā (no maija līdz augustam) tiks aizvadīti 18 "Ghetto Basket" posmi, un katrs no tiem piedāvās sacensības, kas ietver dažādas vecuma grupas un profesionāļu līgu. Šajā sezonā spēlētāji tiks iedalīti 10 grupās, tostarp U-11, U-12 meitenes, U-13, U-14 meitenes, U-15, U-16 meitenes, U-17, Lady, Open un Pro. Tādējādi "Ghetto Basket" ir atvērts visiem, kuri vēlas piedalīties, neatkarīgi no vecuma vai pieredzes līmeņa sporta veidā.

No 18 posmiem 7 posmi veidos Baltijas 3x3 līgu. 2 no šiem 7 posmiem notiks Rīgā, un atlikušie 5 būs izbraukumi uz citām Latvijas pilsētām un Baltijas valstīm - Tallinu, Viļņu, Valmieru, Daugavpili, Ventspili. Superfināls norisināsies Ventspilī, kur tiks izspēlēta ceļa zīme uz "Laussane Masters FIBA" 3x3 turnīru. Superfinālā spēlēs 6 posmu uzvarētāji un 12 labākās komandas no ranga. Šie posmi ļaus komandām piedalīties sacensībās citos reģionos un parādīt savas prasmes un spējas pret jauniem pretiniekiem.

Paralēli Baltijas 3x3 līgas spēlēm norisināsies arī ierastie "Ghetto Basket" turnīri. "Ghetto Basket" sezonas superfināls notiks 12. augustā Grīziņkalnā, un tā būs šīs sezonas kulminācija.

"Ghetto Basket" ir kļuvis par vienu no vadošajiem 3x3 basketbola turnīriem Baltijas valstīs, kurā piedalās gan vīriešu, gan sieviešu komandas. Tas ir arī nozīmīgs notikums Latvijas sporta dzīvē, kas sniedz iespēju jauniem cilvēkiem, kā arī pieredzējušiem profesionāļiem, izmantot savas spējas un prasmes, lai konkurētu un attīstītu sevi.

Šosezon programmā ir paredzēti tādi pasākumi, ka "Ghetto Fight" cīņu turnīrs, "Ghetto Dance" deju sacensības, "Ghetto Football" un "Ghetto Football" turnīri, starptautiskas sacensības futbola frista , ka arī pirmo reizi Grīziņkalnā notiks starptautiskais 3v3 futbola "Ghetto Football World Cup 2023" ar dalībniekiem ne tikai no Eiropas, bet arī no Japānas un Dienvidamerikas.

Šogad lielie "Ghetto Karnevāli" norisināsies Valmierā un Daugavpilī, ka arī Ventspilī notiks tradicionāls ikgadējais trīs dienu "Ghetto Games" festivāls. Pirmo reizi "Ghetto Games" pasākumi būs Tallinā un Viļņā, kur katram būs iespēja cīnīties par ceļazīmi uz "FIBA 3x3 Masters" turnīru Lozannā Baltijas līgas ietvaros.

"Ghetto Games" ir jauniešu ielu sporta un kultūras kustība Latvijā un Austrumeiropā, kas katru gadu pulcē vairāk nekā 10 000 dalībnieku un 300 000 sekotāju medijos un sociālajos tīklos.