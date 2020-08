Godinot Baltijas ceļu, baltieši saskrien teju 30 000 kilometru

Nedēļas nogalē, godinot Baltijas ceļa gadadienu, Baltijas ceļa izaicinājumā, pievienojoties gandrīz diviem tūkstošiem latviešu, lietuviešu un igauņu, kopā tika pieveikti teju 30 000 kilometru. Baltijas ceļa izaicinājumu rīkoja "Rimi" Rīgas maratona organizatori sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju. Baltieši godam un ar krietnu uzviju sasniedza izvirzīto mērķi – noskriet Baltijas ceļa garumu jeb 675,5 kilometrus vismaz 31 reizi. Draudzīgajā sacensībā savu skriešanas nācijas pārākumu šoreiz pierādīja latvieši, jo puse no izaicinājuma dalībniekiem un puse no saskrietajiem kilometriem nāca tieši no Latvijas, pārspējot gan lietuviešus, gan igauņus, kuri savā savstarpējā konkurencē bija līdzvērtīgi. Taču jaunā mākslinieka Jāņa Šneidera Baltijas ceļa izaicinājumam veltītā medaļa ir pieejama ikvienam. Piedevām viens pārstāvis no katras valsts komandas izlozes kārtībā iegūs ekskluzīvu maratona ceļojumu divām personām uz kādu no Baltijas valstu maratoniem, ziņo organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms 31 gada divi miljoni latvieši, lietuvieši un igauņi sadevās rokās 675,5 km garā "ķēdē" un izveidoja dzīvu Baltijas ceļu, simboliskā miera akcijā pievēršot pasaules uzmanību centienos pēc brīvības. Godinot Baltijas ceļu, divi tūkstoši latviešu, lietuviešu un igauņu piedalījās "Rimi" Rīgas maratona rīkotajā Baltijas ceļa izaicinājumā, lai kopā noskrietu Baltijas ceļa garumu 31 reizi. Izvirzītais mērķis godam un ar uzviju tika sasniegts, kopā pieveicot 29 900 kilometru. Draudzīgajā sacensībā latvieši izrādījās nedaudz aktīvāki par lietuviešiem un igauņiem, kuru savstarpējā cīņa izvērtās visai līdzvērtīga. Katrā kaimiņvalstu komandā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku, un katra komanda saskrēja virs 7000 kilometru.

Baltijas ceļa izaicinājums bija daļa no "Rimi" Rīgas maratona virtuālā skriešanas kluba iniciatīvām, pirmo reizi mērķējot plašāk – uzrunājot ne tikai Latvijas auditoriju, bet visu Baltijas valstu skrējējus, vienlaikus iznesot Baltijas vienotības ideju. Baltijas mērogu iniciatīvai palīdzēja piešķirt Rīgas Tūrisma attīstības biroja vēlme saglabāt Rīgas pievilcību Baltijas iedzīvotāju ceļojumu plānos arī tuvākajā nākotnē, vilinot lietuviešus un igauņus uz Rīgu gan virtuālos, gan reālos notikumos. Savukārt pasākuma norise virtuālā skriešanas kluba ietvaros deva iespēju, neraugoties uz spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem, veidot drošu liela mēroga pasākumu, jo katrs dalībnieks savus kilometrus vāca, skrienot savā pilsētā pa sevis brīvi izraudzītu maršrutu.

Īpašas Baltijas ceļa medaļas

Baltijas ceļa izaicinājumam organizatori ir sarūpējuši īpašas medaļas, kuru autors ir Ziemeļvalstu un Baltijas gada labākā gleznotāja titula īpašnieks un "Purvīša balvai 2021" nominētais jaunais talants Jānis Šneiders.

"Idejas pamatā ir ASV tūristu veikaliņā pamanīts izdevums ar indiāņu petroglifu skaidrojumiem, kurā ieraudzīju zīmi, ko pats tiku vilcis savā skiču blociņā. Zīme sastāvēja no divām kvadrātiekavām, kas vienu otru ieskāva kā abstrakts skūpsts, apskāviens, rokasspiediens vai ķēdes posms. Ar šo zīmi tika apzīmēta savstarpēja atbildība. Pats tajā saskatīju līdzību arī ar vārdu "un", ja "u" un "n" tiktu viens otrā ieāķēts - "n" kājiņa "u" mutītē (kausiņā) vai otrādi; "un" kā vienojošs vārds, kā vienlīdzīgu teikuma locekļu saiklis. Igaunija un Latvija, un Lietuva," ideju skaidro medaļu autors Jānis Šneiders.

Viņa radītās medaļas katram Baltijas ceļa izaicinājuma dalībniekam neatkarīgi no tā, kura valsts tiks pārstāvēta, būs iespējams iegādāties "Rimi" Rīgas maratona interneta veikalā.

Savukārt viens dalībnieks no katras valsts komandas izlozes kārtībā iegūs ekskluzīvu maratona ceļojumu divām personām pēc izvēles uz kādu no Baltijas valstu maratoniem, kuri šogad norisināsies rudenī – Tallinas maratons virtuāli no 1. līdz 30. septembrim, "Danske Bank" Viļņas maratons 12.-13. septembrī un "Rimi" Rīgas maratons 10.-11. oktobrī. Reģistrēties 30. Rimi Rīgas jubilejas maratonam iespējams oficiālajā mājaslapā www.rimirigamarathon.com.

Nākamie Skriešanas kluba izaicinājumi

"Rimi" Rīgas maratona Skriešanas klubā izaicinājumi turpināsies līdz pat oktobrim, kad norisināsies 30. "Rimi" Rīgas jubilejas maratons. Šonedēļ pēdējo nedēļu turpinās "Soļo ar Alfu" izaicinājums, kas norisinās jau visu augustu. Jaunais izaicinājums ir "Mangaļi" – "Visi kilometri manējie", kurā nedēļas griezumā visi tiek aicināti vākt kilometrus ejot vai skrienot. Un septembra pirmās nedēļas nogalē no 3. līdz 6. septembrim norisināsies Latvijas neformālā virtuālā čempionāta "Vasaras mači" pēdējais trešais posms, kas kopvērtējumā ļaus noskaidrot ātrākos skrējējus. Pašreiz par pirmajām vietām 21 km distancē sacenšas Karīna Helmane-Soročenkova un Dmitrijs Serjogins, 10 km distancē sīvā cīņā konkurē Ilona Marhele, Jeļena Prokopčuka un Pola Redklifa, bet kungu reitingā pirmo vietu ieņem Maksims Bogdanovs, savukārt 5 km distancē līderi ir Uģis Jocis un Alfrēds Apinis un pārliecinoša līdere ir Diāna Liepiņa.