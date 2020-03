Kurzemē risināsies spēka un izturības sacensības 'Liepāja Throwdown 2020'

Šo sestdien, 7. martā, Liepājas Olimpiskā centra arēnā satiksies 100 atlēti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Vācijas, lai mērotos spēkiem par uzvarētāja titulu. Spēka, ātruma un izturības sacensības "Liepājas Throwdown 2020" norisināsies visas dienas garumā, tās vērot un atbalstīt sportus aicināts ir ikviens aktīvā dzīvesveida entuziasts.

"Liepāja Throwdown 2020" notiks no pl. 9.00 līdz aptuveni pl. 19.00.

Funkcionālais fitness ir dinamisks un vizuāli baudāms sporta veids, tāpēc apmeklēt sacensības, vērot to norisi un atbalstīt sportistus laipni aicināts tiek ikviens liepājnieks. Sacensību vērošanu aizraujošu padarīs daudzveidīgie uzdevumi − sākot no vingrošanas līdz svarcelšanai, no izturības līdz ļoti koordinējošām kustībām. Uzdevumu starplaikos notiks konkursi skatītājiem, kuru laikā aktīvākie apmeklētāji varēs iegūt vērtīgas balvas.

Šajā gadā sportistus sagaida interesants jauninājums – uzdevuma veikšana baseinā, kura izpildes laikā tiks pārbaudīta atlētu kardio izturība. Tāpat jāuzsver, ka pirmo reizi sacensību norisei izmantota tiks visa olimpiskā centra arēna.

Sacensību galvenais mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sniegt aizraujošu iespēju sportistiem sacensties savā starpā, tādējādi paaugstinot arī savu profesionālo meistarību.

Sacensībās startēs dažāda dzimuma un vecuma pārstāvji 8 kategorijās: vīriešu un sieviešu elites klasē, sporta klasē vīriešiem un sievietēm, 35+ klasē vīriešiem un sievietēm, pusaudžu klasē jauniešiem un jaunietēm no 15 līdz 17 gadiem.