Latvijā un vēl 40 Eiropas valstīs startē Eiropas Sporta nedēļa

Ar īpašu atklāšanas pasākumu Prāgā piektdien, 23. septembrī, 41 Eiropas valstī tiek dots starts Eiropas Sporta nedēļai, kas notiek arī visā Latvijā. Tās mērķis – veicināt cilvēku paradumu būt fiziski aktīviem, informēja organizatori.

Sporta nedēļu Latvijā iepriekšējās brīvdienās ievadīja Ģimeņu pludmales spēles un Zumba nakts, bet kulmināciju ar sportiskiem pasākumiem tā sasniegs šajā nedēļas nogalē. 23. septembra vakarā vienlaikus 20 Latvijas pilsētās startēs Orientēšanās nakts, sestdien, 24. septembrī Abavas senlejā notiek #BeActive Pārgājiens četrās dienas distancēs un vienā krēslas posmā, kā arī Nakts peldēšana Rīgā, Valmierā un Siguldā. Visi sporta pasākumi atrodami: beactive.lv.

Eiropas Komisija tikko publiskojusi 2022. gada speciālo "Eirobarometra" pētījumu par sportu un fiziskajām aktivitātēm – lai arī pieaudzis to cilvēku skaits, kas salīdzinot ar 2017. gadu, regulāri vai ar zināmu regularitāti sporto, Latvijā joprojām 59% vīriešu un 63% sieviešu nesporto nekad vai tikai reizēm. Tiesa, vēl apmēram trešdaļa Latvijas sabiedrības (33% vīriešu un 35% sieviešu) atzīst, ka nodarbojas ar dažādām citām fiziskām aktivitātēm – pārvietojas ar riteni, dejo, veic dārza darbus.

Mazkustīgā dzīvesveida izraisītā svara palielināšanās un aptaukošanās kļūst par aizvien lielāku problēmu – liekais svars un aptaukošanās ir teju 60% eiropiešu un draud kļūt par kritisku hronisko slimību, tajā skaitā sirds slimību izraisītāju numur viens tuvākajā laikā, liecina 2022. gada Pasaules veselības organizācijas Eiropas pētījums. PVO dati arī rāda – katram trešajam skolas vecuma bērnam ir palielināts svars vai jau aptaukošanās. 2020. gadā Latvijā veikts pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa masu indeksu pirmsskolas vecuma bērniem secināts – lieka ķermeņa masa un aptaukošanās pirmsskolā ir 19,2% jeb katram piektajam bērnam. Lai mazinātu saslimšanas risku, ieteiktā minimālā fiziskā slodze – vismaz 30 minūtes piecreiz nedēļā.

23. septembrī

Orientēšanas nakts 20 Latvijas pilsētās ar kopīgu startu plkst. 20.00

Orientēšanās nakts 20 Latvijas pilsētās būs triju stundu sacensības rogainingā ar kopīgu startu. Tās notiks Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Siguldā, Talsos, Tukumā, Valmierā, Rēzeknē, Salaspilī, Vecumniekos, Saldū, Cēsīs, Bauskā, Ikšķilē, Saulkrastos, Pļaviņās, Jelgavā, Smiltenē, Madonā un Carnikavā.

Dalība pasākumā – bez maksas. Vairāk: rogaining.lv/onakts/.

24. septembrī

#BeActive pārgājiens Abavas senlejā

Eiropas Sporta nedēļas centrālais pasākums – #BeActive Pārgājienam Abavas senlejā būs bez laika kontroles, un dalībnieki varēs izvēlēties sev piemērotāko no četrām dažāda garuma distancēm dienas laikā – 3 km, 11 km, 16 km un 27 km, kā arī – 9 km krēslas posmu. Visi pārgājiena dalībnieki tradicionāli saņems arī pārgājiena medaļu un pārsteiguma balvas no atbalstītājiem.

Dalība bezmaksas, vairāk: beactive.lv/pargajiens/.

24. septembrī

#Beactive Nakts peldējums

Tradicionālais #Beactive Nakts peldējums notiks Rīgā, Vamierā un Siguldā. Dalībniekiem būs iespēja ne vien izbaudīt patīkamu peldi pozitīvas dzīvās mūzikas un apgaismojuma pavadījumā, bet arī izaicināt sevi pusstundas peldējumā. Pusstundas peldējumā dalībniekiem būs iespēja brīvi izvēlētā peldēšanas stilā, veidā un tempā nopeldēt pēc iespējas lielāku distanci. Pērn Nakts peldējumā piedalījušies teju 800 dalībnieku, kopā nopeldot 750 250 metru.

Dalība pasākuma bezmaksas. Vairāk: naktspeldejums.lv

30. septembrī

"SPORTSCOMM'22": Motivācija un atbalsts izaugsmei sportā

Jaut tradicionāli notiks arī sporta forums SPORTSCOMM'22. Šī gada uzmanības centrā – motivācija un atbalsts kā vieni no būtiskākajiem izaugsmi veicinošiem faktoriem sportā. Lai tas būtu profesionālais sports vai sportošana ikdienā savai fiziskajai un mentālajai labsajūtai, ļoti bieži tieši motivācija un atbalsts ir viena no svarīgām panākumu atslēgām. Konferences viens no īpašajiem viesiem – futūrists, inovators un motivators, rokzvaigzne uz skatuves Dietmar Dahmen no Austrijas savā lekcijā runās par komandas spēku, bet meistarklasē demonstrēs, kā tehnoloģijas var palīdzēt pārvarēt nākotnes izaicinājumus (abas lekcijas angļu valodā). Citi lektori: Pasaules apceļotājs, sešu Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, Bored of Borders kapteinis Kārlis Bardelis, #BeActive vēstnese, veselības un fitnesa studijas VingroSev.lv īpašniece, anatomijas docente LSPA Ieva Zvīgule, Gada sporta pedagogs 2021, Dienvidkurzemes sporta skolas direktora vietniece Gita Pērkone un citi.

Vairāk: beactive.lv/sportscomm22/

Konferencē notiekošajam varēs sekot tiešsaistē LSFP Facebook vietnē: facebook.com/lsfp.lv.

Līdz 31. oktobrim

#BeActive Taku izaicinājums

Sadarbībā ar aktīvās atpūtas profesionāļiem no PostNos, iedzīvotājiem pieejami 12 bezmaksas taku maršrutus visā Latvijā. Līdz 31. oktobrim izejot trīs no tiem, iespējams laimēt ceļojumu uz Gruziju un citas pārsteiguma balvas, tajā skaitā telti un piepūšamo SUP dēli iesācējam. Maršruti pieejami Kolkas, Jaunpils, Lubānas, Rendas, Ogres, Ēdoles, Raganas, Pāvilostas, Tūjas, Cēsu, Gaujienas, Mērsraga apkārtēs. Vieglākie būs pa spēkam arī ģimenēm ar bērniem un senioriem – tie ir līdz 14 km gari un aizņems 3 vai 4 stundas. Rūdītākajiem piedāvājam 25 līdz 35 km maršrutus kuros jāpavada būtu piecas un vairāk stundas. Maršruti un noteikumi te: beactive.lv/takas.



Vingrojumu komplekti ikdienai

Sadarbībā ar veselības un fitnesa studiju Vingro Sev un #BeActive vēstnešiem, esam sagatavojuši arī ikvienam pieejamus un ikdienā viegli izpildāmus vingrojumu komplektus.