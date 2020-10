Latvijas Skolu orientēšanās kausā uzvaru izcīna Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Trešdien, 30. septembrī, norisinājās Latvijas Skolu orientēšanās kauss – Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēnu sacensības, ko jau piekto gadu pēc kārtas organizē Latvijas Orientēšanās federācija (LOF). Šī gada sacensības vienuviet pulcēja vairāk nekā 400 skolēnus no 66 Latvijas skolām. Skolu kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, otro vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzija un trešo vietu – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, ziņo LOF.

"Man Latvijas Skolu kauss katru gadu ir īpašs notikums, jo tās ir vienīgās orientēšanās sacensības, kurās varu pārstāvēt savu skolu, un vienīgās sacensības, kuras notiek pēc izslēgšanas jeb "knockout" principa," stāsta uzvarētāju komandas kapteinis Kārlis Stradiņš no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.

"Pats esmu diezgan pieredzējis orientierists un skrienu pa mežu jau desmito. gadu, bet noteikti varu teikt, ka šīs sacensības spēj aptvert gan meistaru, gan iesācēju līmeni un rada interesantu to visiem. Skolu kauss ir izcila vieta, kur sākt nodarboties ar orientēšanos, jo distances tik tiešām ved salīdzinoši viegli saprotamā apvidū, noteikti daudz vieglākā nekā citās līdzīgās sacensībās."

"Tik un tā domāju, ka būtu vajadzīgas kādas orientēšanās apmācības uz vietas, kur dalībnieki varētu vērsties un mācīties, arī skolotāji. Esmu pārliecināts, ka katrā skolā nav pietiekami zinošs pasniedzējs, kurš spētu skolēniem iemācīt, kā darboties ar kompasu utt. Iespējams, ka tas ir arī iemesls, kāpēc to dalībnieku un skolu nav tik daudz. Nav jau arī maz, bet, manuprāt, varētu būt vairāk. Kā vēl lielu plusu Skolu kausam varu minēt to, ka iesācēji netiek nodalīti no pieredzējušajiem. Kāds to var saskatīt kā mīnusu, bet, manuprāt, ir labi, ka tikko uzsācis savas gaitas konkrētajā sporta veidā, Tu vari redzēt tos griestus, to vietu, kur augt un kļūt labākam, stiprākam un ātrākam," domu noslēdz Stradiņš.

"Latvijas Skolu orientēšanās kauss ir svarīgākais jaunatnes orientēšanās pasākums šogad," klāsta Latvijas Orientēšanās federācijas projektu vadītājs Matīss Ratnieks. "Par spīti pārtraukumam pavasarī radām iespēju pasākumu sarīkot rudenī. LOF mērķis ir iesaistīt jaunatni sportiskās aktivitātēs un iepazīstināt ar orientēšanos. Katrs jaunietis, kurš izmēģinājis orientēšanos, nākotnē to var izvēlēties par savu aizraušanos vai aizrauties profesionāli ar sportu."