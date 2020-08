Nākamnedēļ gaidāmi vairāki 'Ghetto Games' superfināli

Gan "Ghetto Games" spēlētājiem, gan skatītājiem visas nākamās nedēļas garumā, norisinoties superfinālu nedēļai, būs iespēja vērot jaudīgas spēles un cīņas, kā arī piedalīties dažādas papildus aktivitātēs, ziņo organizatori.

"Ghetto Games" 12. sezona šajā gadā bija neierasti īsa, bet pasākumu ziņā tā tika aizvadīta produktīvi un bagātīgi. Kolizeja laukumā esam pieredzējuši rekordlielus komandu skaitus, ar lielāku enerģiju un cīņassparu pēc gada pārtraukuma atgriezās florbols, kas noteikti būs uz palikšanu.

Viens no sezonas lielākajiem jaunumiem bija "Ghetto Basket" organizētie 1v1 un 2v2 turnīri katru pirmdienu. Šāda formāta turnīri pārbaudīja spēlētāju meistarību un izturību, un jau 24. augusta vakarā tiks noskaidroti labākie laukuma karaļi šajā sezonā.

"Ghetto Football" un "Ghetto Basket" ar saviem izbraukuma turnīriem viesojās Tukumā un Alūksnē, parādot, ka arī reģionos ir spēlētāji, kuri var sniegt pozitīvas emocijas un spraigas spēles. Mainot formātus un konceptus, Grīziņkalnā norisinājās ģimeņu diena, kurā tika veiktas dažādas sporta disciplīnas un, kā ierasts, arī futbola un basketbola spēles.

Mīlestības meklētāji šajā sezonā tikās "Ghetto Tinderī", kas lika runāt arī tantiņām no Latgales, bet jaunie "dankeri" savas pirmās ugunskristības jau ir piedzīvojuši divos atlases posmos, un tagad slīpē savus iznācienus, jo jau "Ghetto Basket" superfinālā, kas norisināsies 27. augustā, ikvienam būs iespēja piedzīvot kaut ko Latvijā vēl nebijušu – jauniešu "SLAM DUNK" konkursu.

Katrs sporta veids ir padomājis kā pārsteigt gan spēlētājus, gan skatītājus šajā sezonas noslēgumā. Būs gan Latviajs telpu futbola virslīgas labākie spēlētāji, kā arī jauni un ambiciozi jaunieši, priekšnesumi no Latvijā zināmiem māksliniekiem un skatītāju konkursi visas nedēļas garumā.

Šī sezona bija notikumiem bagāta un ieguldītais darbs tiek reizināts ar divi, bet ir pienācis laiks atdot sevi visu, lai nākamajā rītā pēc superfināla nebūtu sajūta, ka esi pievīlis sevi un savu komandu. Katrs iemestais punkts bija tā vērts un katra uzvara tika izcīnīta spraigās cīņās, šī sezona paliks atmiņā gan organizatoriem, gan pašiem dalībniekiem. Pienācis laiks uguņot un parādīt, kurš rajons Rīgā ir vissportiskākais.

Kalendārs

24. augusts Ghetto Basket 1v1 un 2v2 SUPERFINĀLS

18.00 - 1v1 turnīra atklāšana

19.30 - 2v2 turnīra atklāšana

25. augusts Ghetto Floorball info:

14.00 - U12/U14/U16 turnīra atklāšana

16.00 - U16 All star games

18.00 - Grandu un Lēdiju turnīra atklāšana

19.00 - “Masters of Skill’’ un ‘’King of Asphalt’’

20.00 - Grandu All star game

26. augusts Ghetto Football info:

16.00 - U12, U14, U16 turnīra atklāšana

18.00 - U19, 20+ turnīra atklāšana

27. augusts Ghetto Basket info:

11.00 turnīra atklāšana U11, U13, U15 vecuma grupām

14.00 turnīra atklāšana U12, U14, U16 vecuma grupām

18.00 turnīra atklāšana Ghetto Basket, Lady un PRO grupām

20.00 “Maxima Junior Slam Dunk” konkurss