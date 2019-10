Otrajās novembra brīvdienās noslēgsies Rīgas rogaininga sezona

9. novembrī pie tirdzniecības centra "Alfa" norisināsies divpadsmitais Rīgas rogainings, kurā pilsētas apvidū orientēsies skrējēji un kontrolpunktu meklētāji gan no Latvijas, gan citām valstīm, ziņo organizatori.

Šoreiz rogaininga dalībniekiem pavērsies pavisam citas ainavas – Juglas, Šmerļa un Pļavnieku meži, kur dalībnieki varēs nonākt līdz pat lielākajai termoelektrostacijai Latvijā, TEC-2 un Ulbrokai. Kā allaž Rīgas rogaininga teritorija būs daudzveidīga un dalībnieki to varēs iepazīt no vēl neredzētiem skatu punktiem.

Organizatori pasākumā aicina piedalīties visus – arī tos, kuri baidās no īpašajiem apzīmējumiem kartē. Rīgas rogaininga karte ir veidota tā, lai dalībnieki varētu orientēties arī pa ceļiem, ielām un ēkām – līdzīgi, kā izmantojot populārās navigācijas lietotnes. "Odziņa" ir saplānot savu maršrutu tā, lai divās, četrās vai sešās stundās savāktu pēc iespējas vairāk punktu.

"Orientēšanās un aktivitātes brīvā dabā kļūst arvien iecienītāka brīvā laika pavadīšanas nodarbe ne tikai cilvēkiem, kuriem ikdienā ir mazkustīgs dzīvesveids, bet arī ģimenēm ar bērniem, kuriem kopā būšana gūst vēl lielāku vērtību, ja tā spēj apvienot visu intereses," stāsta t/c "Alfa" vadītāja Liene Apine. "Redzot to, cik aktīvi, entuziasma pilni ir rogaininga dalībnieki, cik prieka viņiem sniedz izzināt apkaimi, kas ikdienā iespējams paskrien garām, nozibot gar transportlīdzekļa logu, t/c "Alfa" arī šogad atbalsta Rīgas rudens rogaininga pasākumu. Mēs priecājamies, ka varam veicināt vietējās kopienas saliedētību un apkaimē esošo objektu iepazīšanu veselīgā un aizraujošā veidā!"

Uz Rīgas rudens rogainingu, kas ir šīs sezonas noslēdzošais Rīgas rogaininga posms, tiek gaidīti pilnīgi visi – gan sportisti, kuru kodolu pārsvarā veido orientieristi, gan aktīvā dzīvesveida piekritēji, gan arī tie, kuriem patīk izkustēties svaigā gaisā, jo rogainings ir ļoti demokrātiska nodarbe, kurā sevi izmēģināt var

jebkurš.

Pirmkārt, dalībnieki var izvēlēties savām spējām piemērotāko distanci un, otrkārt, distancē viņiem ir iespējas krāt tik daudz kontrolpunktu, cik paši uzskata par nepieciešamu. Turklāt komandā

pietiek tikai ar diviem dalībniekiem.

"Joprojām mēģinām iepriecināt dalībniekus ar jaunām lietām un uz kartēm izvietojam nosaukumus visinteresantākajām vietām, kur pēc sacensībām būtu vērts vēlreiz atgriezties," sacensību jaunumus komentē sacensību vadītājs Jānis Vanags. "Esam pārliecināti, ka, piemēram, Biķernieku trases līkumu nosaukumus "Ģenerālis", "Smilšu kalns", "Raganu katls" zina tikai daži. Esam pārliecināti, ka dalībnieki nonāks pie tāda paša secinājuma kā mēs, ka Rīga ir daudz lielāka, skaistāka un interesantāka, nekā šķitis līdz šim."

Rogainingam 9. novembrī starts tiks dots pie t/c "Alfa", stāvlaukumā uz Šmerļa ielas pusi. Dalībnieki distancē dosies dažādos laikos – pulksten 10 starts tiks dots sešu stundu distances komandām, pulksten 11 – četru stundu komandām, bet pulksten 12 starta šāvienu izdzirdēs divu stundu komandas, rogaininga pastaigas un rogaininga 14 līdz 16 kilometru skrējiena dalībnieki.

Kā ierasts, bērniem būs sarūpēta bezmaksas pastaiga ar aizraujošiem kontrolpunktu meklēšanas uzdevumiem un balvām.

Rogainings ir komandu orientēšanās sporta veids, kas radies Austrālijā. Tā nosaukums izveidojies no trīs sporta veida izgudrotāju vārdu savienošanas. Rogaininga distancēs dalība notiek komandās no diviem līdz četriem dalībniekiem, un nozīmīgākā atšķirība no klasiskās orientēšanās ir iespēja rogainingā katrai komandai pašai izvēlēties distances garumu un maršrutu, vācot kontrolpunktus ar dažādām vērtībām.

Sīkāka informācija par sacensībām un reģistrēšanās pieejama interneta vietnē www.rigasrogainings.lv.