Par Latvijas čempioniem taku skriešanā kļuvuši Vadzis un Krūmiņa

Par Latvijas čempioniem taku skriešanā nedēļas nogalē kļuva Artūrs Vadzis un Amanda Krūmiņa, portālu "Delfi" informēja sacensību rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi par čempioniem tika kronēti Strīķupes takās Cēsu pusē. Viņi pārspēja visus konkurentus dinamiskā 70 kilometru taku skrējienā ar pusotru tūkstoti augstummetru summu, kļūstot par jaunajiem Latvijas čempioniem. Piekto gadu pēc kārtas notiekošajā Latvijas čempionātā (LČ) taku skrējienos startēja pieci iepriekšējo gadu čempioni – Laura Čakle, Ilze Limanāne, Dmitrijs Ničipors, Andris Ronimoiss un Artūrs Vadzis, taču tikai pēdējam Strīķupes Stirnubuka "Garmin Fēnix Vilks" distancē izdevās tikt pie otrā titula. Sudraba medaļas izcīnīja iepriekš zelta mirkļus baudījušie Laura Čakle un Andris Ronimoiss, savukārt bronzas pakāpiens ne bez cīņas tika Lindai Meirēnai un orientieristam Artūram Pauliņam.

Distances "Garmin Fēnix Vilks" starts tika dots sešos no rīta ierastajā valsts himnas skanēšanas laikā, aptuveni 180 dalībniekiem uzsākot ceļu no Līgatnes. Pirmajos metros priekšplānā ierasti izrāvās Jānis Ābols, taču tie bija tikai pirmie metri un notikumus trasē diktēja Andra Ronimoisa un Jāņa Kūma duets, kas turpmākajos kilometros atrāvās no saviem tuvākajiem sekotājiem. Aiz abiem līderiem izveidojās sekotāju grupa, kurā bez Artūra Vadža bija arī Sergejs Ļeta un Raivis Reinfelds, kuri visi trīs pērn bija sešiniekā un kļūdas pēc neatradās priekšgalā. Otrajā grupā skrēja arī Polijā treniņnometni aizvadījušais Alvis Danovskis un Artūrs Pauliņš, kuri pēc pirmajiem 15 kilometriem Skaļupēs līderiem zaudēja vien divas minūtes. Pirmo desmitnieku noslēdza Rīga-Valmiera vicečempions Artis Šauriņš, no Islandes ieradušais Matīss Haritonovs un aizpērn sudrabu izcīnījušais Ģirts Dakša.

Tikmēr 37 dāmu konkurencē vadībā izvirzījās topošā čempione Amanda Krūmiņa, kura oktobrī Igaunijā izcīnīja uzvaru "Haanja100" taku skrējienā. Pie Padomju laika slepenā bunkura bija iekrāts puskilometru liels pārsvars no tuvākajām sekotājām Lindas Meirēnas, Renātes Keitas Ozolas, pirmās čempiones Lauras Čakles, Lienes Alleres, Danas Mačtamas, Sanitas Rozes, Kristīnes Slikšānes, Elīnas Jokumas un pagājušā gada čempiones Ilzes Limanānes. Ja vīriem pirmo desmitnieku šķīra nedaudz virs kilometra, tad sievietām atstarpe veidojās divreiz lielāka.

Atstājot Līgatnes takas, noskrienot posmu gar Gauju ceļā uz Zvārtes iezi Amatas krastos, Jānis Kūms vairs neturēja Andra Ronimoisa tempu, kurš nepilnās divās stundās bija veicis 26 kilometrus un turpināja atrauties no sekotājiem. Veidojās jauns Kūma-Vadža duets, kam aizmugurē ar pusminūtes nobīdi turējās Danovskis, Pauliņš un Reinfelds, iezīmējot pirmo sešinieku.

Tuvojoties 40 kilomtru atzīmei, tika sasniegts Ozolkalns, Žagarkalns un Vāļu kalns Cēsu pievārtē. Vicelīdera pozīciju bija pārņēmis Artūrs Vadzis, taču no visiem pa priekšu skrienošā Andra Ronimoisa atpalika par sešām minūtēm. Tikmēr Jānis Kūms bija palaidis garām nu jau trešajā pozīcijā skrienošo Artūru Pauliņu, kurš bija sācis kāpināt tempu un pametis Alvi Danovski un pērno bronzas medaļnieku Raivi Reinfeldu.

Turpinot līkumot gar Gauju, taku skrējēji pēc aptuveni 52 kilometriem nokļuva sacensību centrā, no kurienes devās tālāk baudīt Strīķupes skatus, lai pēc 70 noskrietiem kilometriem atgrieztos finišā. Līderim Andrim Ronimoisam cīņas spara pietika pirmajām četrām stundām. Tuvojoties sacensību centram, temps kritām un iekrātais pārsvars saruka uz pusi. Vēl pēc dažiem kilometriem pie Strīķupes tilta Artūrs Vadzis bija blakus un cīņa sākās no jauna. Atlikušajā cilpā Strīķupes gravās teju visu sacensību gaitu vadībā esošais Ronimoiss atguvās un spēja skriet iepriekšējā līmenī, taču finišā zaudēja pusotru minūti Drustus pārstāvošajam Artūram Vadzim (5:48:01). Aiz Andra Ronimoisa (5:50:24) trešais finiša līniju šķērsoja garo distanču debitants Artūrs Pauliņš (6:00:19), kuram pietrūka skaitītas sekundes, lai iekļautos šešās stundās.

Kamēr lielākā daļa +27 grādu karstumā piedzīvoja spēku izsīkumu, brīnumus demonstrēja Jevgeņija Stepanovs (6:18:02), kurš sacensību sākumā bija otrā desmita vidū un dienas gaitā spēja pakāpties par desmit pozīcijām un finišā par 12 sekundēm pārspēt pirms diviem gadiem bronzu izcīnijušo Jāni Kūmu (6:18:14), kas noslēdza ātrāko piecinieku. Sesto vietu tāpat kā pērn ieņēma Sergejs Ļeta (6:22:10).

Čempiones titulu izcīnīja Amanda Krūmiņa (6:46:20), priekšā palaižot vien 13 vīrus. Pēc divām nedēļām viņa pārstāvēs Latvijas izlasi Pasaules čempionātā (PČ) 100 kilometros Vācijas pilsētā Bernavā. Savukārt nākamgad jūnijā kopā ar Artūru Vadzi varēs startēt PČ taku skrējienā Austrijā 80 kilometru sacensībās, jo Stirnubuka Vilka distance šogad ir viens no Latvijas kausa posmiem taku skriešanā.

Līdz pilna medaļu komplekta noteikšanai sieviešu konkurencē bija jāgaida nepilna stunda. Cik dramatiska cīņa bija vīriem par pirmo vietu, tikpat spriedzes pilns bija dāmu fināls sudraba medaļas īpašnieces noteikšanā. Tieši tāpat no Vaidavas ezera uz Gauju plūstošās Strīķupes krastos notika sīvākās cīņas par vicelīderes godu un pozīciju maiņa. Ventspils novada pārstāve Laura Čakle (7:40:01) izmantoja pieredzi un skrējiena noslēdzošajos nogriežņos pārspēja Lindu Meirēnu (7:42:55). Zem astoņu stundu sliekšņa iespraucās vēl tikai ceturtā ātrākā taku skrējēja Ivita Šale (7:59:24), kura bija pakāpusies no desmitās pozīcijas.

Visi pieci līdzšinējie LČ takās aizvadīti Gaujas krastos. Pirmās sacensības šajā statusā bija 114 kilometru garais Cēsu Eco Trail (CET) 2017.gadā, kam sekoja divi Siguldas kalnu maratoni (SKM). 2020.gadā, līdz ar pirmo Stirnubuka Vilku, dalībnieki devās no Siguldas līdz Zvārtes iezim, izmantojot pat trošu pārbraucienu virs Gaujas. Savukārt pirms gada gaujmaliešu takas veda no Cēsīm līdz Siguldai.

Šoreiz Vilka distancē nestartēja valmierietis Ritvars Kalniņš, kurš Igaunijas saulē izturēja 26 stundas "Heavy Metal Ultra" apļošanā. Pagalma Ultra eksperts šoreiz palika trešajā vietā un turpinās gatavoties septembra Eiropas čempionātam (EČ) 24 stundu skrējienam, kas risināsies Itālijas pilsētā Veronā.

Tāpat kā citās reizes Stirnubuka cilts neizpalika bez pārējo distanču startiem. 19 kilometru "VENDEN Stirnu buks" distanci izvēlējās 433 skrējēji un pārliecinošu uzvaru izcīnīja olimpiete un distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka (1:23:23), aiz sevis atstājot Zandu Malančuku (1:28:24) un gargabalnieci Aneti Švilpi (1:30:05), kurai pēc pāris nedēļām priekšā ir pasaulē prestižākais kalnu taku skrējiens apkārt Monblānam (UTMB). Vīru konkurencē jaudīgākais bija kuldīdznieks Kristaps Bērziņš (1:13:24), kam oktobrī gaidāms starts (EČ) 50 kilometru šosejas skrējienā. Otro un trešo vietu Buka distancē dalīja talsenieks Gints Lūsis (1:14:13) un ogrēnietis Kristaps Kaimiņš (1:17:58).

Ātrajā "Vivacolor Zaķis" distancē, kas šoreiz bija 13 kilometrus gara vairāk nekā pustūkstoša dalībnieku konkurencē uzvaru svinēja ASV studējošais aizputnieks Artūrs Niklāvs Medveds (0:50:24), kuru mācību gada laikā atkal kādu brīdi neredzēsim vietējās sacensībās. Otro un trešo vietu diezgan tuviem rezultātiem sadalīja ogrēnietis Jānis Mežiels (0:55:27) un Andrejs Dmitrijevs (0:55:39). Arī dāmu trijnieks noslēdzās blīvi, aiz uzvarētājas Evelīnas Kristas Sitnikas (1:04:03) finišējot vienai aiz otras Diānai Liepiņai (1:04:46) un Birgitai Pihelgas (1:05:05) no Igaunijas.

"Salomon Kalnu karaļa" ātrumposmā veiklākie bija siguldietis Uldis Kļaviņš (0:01:10) un liepājnieks Edgars Sprūds (0:01:20), kuram tāpat kā Amandai Krūmiņai augusta beigās priekšā starts PČ 100 kilometros. Trešo rezultātu Strīķupes ātrumposmā uzrādīja jau pieminētais talsenieks Gints Lūsis (0:01:22), kurš no liepājnieka atpalika nieka divas sekundes. Startējot katram savā laikā, tikai septiņus vīrus priekšā palaida Kitija Zaula (0:01:31). Vien sešas sekundes lēnāka bija olimpiete Patrīcija Eiduka (0:01:37), bet trešā ātrākā sieviete bija Diāna Liepiņa (0:01:53).

Vasaras brīvlaikā nedēļas nogali aktīvi bija lēmuši pavadīt 388 skolēni, kuru sešu kilometru "Latvijas Valsts meži čempionāts taku skriešanā skolu jauniešiem" cīkstiņā ātrākie bija Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pārstāvji, uzvaras svinot Kristeram Kudlim (0:18:31) un Austrai Ošiņai (0:20:46). Vēl nepilni 300 dalībnieki izvēlējās startēt tikpat garajā veselības skrējienā Vāvere, kur ātrākie bija Arturs Nordens (0:21:40) un Diāna Bičkovska (0:23:18). Piepulcējos bērnu skrējienu Susurs un mazuļu rāpošanas sacīksti Lupilu Lācēns, kopējais dalībnieku skaits sniedzās virs diviem tūkstošiem.

Tā kā iepriekšējā Stirnu buka sezona pandēmijas dēļ noslēdzās tikai vasaras saulgriežos Gaiziņkalnā, tad jaunā šī gada sezona ir atklāta augustā ar Trejbuka pirmo posmu Strīķupē. Atlikušie divi posmi taku skrējējus iepriecinās 10. septembrī Tērvetē un 1. oktobrī Lielaisciemā, kur gan neredzēsim ne Spartatlona skrējējus, ne jauno taku čempionu Artūru Vadzi, jo septembra izskaņā paredzēts nākamais starts starptautiskā arēnā, proti, 100 kilometru pārbaudījumā Pireneju kalnos ar 6600 augstummetru summu..