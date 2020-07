'Prāta spēļu' rīkotāji organizē miniturnīru sporta gardēžiem

Latvijas populārie erudīcijas spēļu veidotāji "Prāta Spēles" izveidojuši miniturnīru sporta gardēžiem, lai viņi vasarā trīs spēļu summā pārbaudītu savas zināšanas un uzzinātu kaut ko jaunu par dažādiem ar sportu saistītiem faktiem, informēja organizatori.

Turnīra norises vieta būs "Prāta Spēles" mājvieta – restorāna "Čarlstons" banketu zāle, kurā norisinās liela daļa "Prāta Spēļu" rīkoto pasākumu. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, organizatori ir sarūpējuši drošu spēles vidi – nepieciešamo distanci, cilvēku skaitu atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem un dezinfekcijas līdzekļus, lai spēlētāji varētu brīvi nodoties spēles baudīšanai.

Turnīra ietvaros tiks aizvadītas 3 spēles – 22. jūlijā, 5. augustā un 19. augustā. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, spēļu norises dienas var būt vairākas – nepieciešamības gadījumā viena spēle tiks izspēlēta vairākas dienas, saglabājot trīs spēļu turnīra pamatprincipu. Pēc katras spēles katrai komandai tiks piešķirti kopvērtējuma punkti, atbilstoši iegūtajai vietai pēc sekojošas tabulas:

Spēles formāts būs līdzīgs jau ierastajām "Prāta Spēlēm" Čarlstonā – atbilžu iesniegšana rakstiski, apdomas laiks pēc katra raunda jautājumu nolasīšanas, utt. Katra spēle sastāvēs no 10 raundiem, pa 7 jautājumiem katrā, kopā 70 jautājumi. Raundu sadalījums – 5 raundi ar miksētiem jautājumiem, 2 tematiskie raundi, raunds ar secinājumu un 2 tematiskie raundi ar tēmām, kuras izvēlēsies paši dalībnieki ar balsošanas palīdzību.

Spēles jautājumi tiks sagatavoti pēc iespējas vispusīgāk un tā, lai pēc iespējas mazāk atkārtotos jautājumi par vienu un to pašu sporta veidu. Turnīra uzvarētāji saņems balvas no atbalstītājiem, kuru starpā būs arī portāls "DELFI". Šoreiz gan balvu sadalījumu noteiks paši uzvarētāji. Kopumā būs pieejamas 4 balvas – kopvērtējuma uzvarētāji pirmie varēs izvēlēties 1 balvu no 4, 2. vietas ieguvēji izvēlēsies 1 balvu no atlikušajām 3, 3. vietas ieguvēji - 1 no atlikušajām 2 balvām, savukārt atlikusī 4. balva tiks izlozēta starp visām komandām, kas kopvērtējumā nebūs iekļuvušas TOP 3, taču būs sasniegušas noteiktu punktu skaitu (tiks precizēts pirms pirmās turnīra spēles), lai piedalītos balvas izlozē.